Группа «Live Voices» покорила игроков в Dota 2

Группа "Live Voices" ("Живые голоса") в гостях у "ОГ". Слева направо: Константин Корепанов, Ирина Степанян, Степан Костров и Александр Моргачёв. Из-за болезни коллектив не досчитался пятого участника группы Дмитрия Логинова. Фото: Алексей Кунилов

Екатеринбургская арт-группа «Live Voices» («Живые голоса»), поющая в стиле а капелла, была приглашена в Сиэтл (США) на церемонию открытия The International 2017 (TI7) — главный киберспортивный турнир года по игре в Dota 2 с призовым фондом более 24 миллионов долларов США. Перед зрителями 17-тысячной «Ки-Арены» уральцы исполнили гимн Dota 2. О своём открытии компьютерного мира участники «Live Voices» рассказали в редакции «ОГ».

— Ваше выступление на открытии The International 2017 стало сенсацией! Как получилось, что екатеринбургская группа покорила Сиэтл?

— Нам на почту пришло письмо от представителей компании Valve — производителя игры Dota 2. Для нас это было полной неожиданностью! Примерное содержание сообщения было таким: «Привет! Мы посмотрели ваши работы. Вы делаете классные вещи. Нам это очень понравилось, и мы рассматриваем возможность вашего выступления на TI7. Этот разговор только между нами. Пока эта идея находится в процессе обсуждения». Начались переговоры. У нас были телефонные разговоры с композитором Dota 2 Тимом Ларкином и Натаниэлем Блю, выступившим музыкальным продюсером. Мы обсуждали, что исполнить, как исполнить, как это может выглядеть… У нас были более грандиозные предложения — добавить оркестр, добавить спецэффекты, но по итогу было решено взять оригинальную тему и дать нам выступить с ней. Уже в Сиэтле Натаниэль рассказывал, что кто-то из его рабочей группы услышал нас, когда они размышляли о церемонии открытия, заинтересовался. Посмотрели, что у нас есть ещё видео с миллионом просмотров, и всё совпало. Так мы оказались на The International.

- Вы понимали, на какое мероприятие вас пригласили, и что вас ждёт?

— Мы общались с Тимом Ларкином, читали много про Сиэтл, знали, что будет многомиллионная аудитория в Интернете, но когда мы впервые вошли в зал «Ки-Арена», то были поражены ажиотажем, даже несмотря на то, что это был лишь тестовый прогон. В финальные дни на арене был аншлаг. Потрясающая атмосфера. Крики зрителей сводили с ума, у нас бежали мурашки по коже и даже уши от шума слегка заложило! И уже через мгновение — ты сам вместе с толпой начинаешь болеть всей душой.

— Были ли сложности в самой «Ки-Арене» с настройкой оборудования?

— До выступления было два дня репетиций. Оба дня — саундчек (отладка звука). Мы по пять-шесть раз исполнили главную тему в каждый из этих двух дней. У каждого из нас был свой индивидуальный мониторинг. Каждый настроил звук под себя. Так что у нас не было никаких проблем. Всю остальную работу делала команда мероприятия. Для нас же главной задачей было качественное пение.

— Киберспортсменов зачастую представляют этакими субтильными замкнутыми прыщавыми юношами в очках. Какими оказались эти люди в жизни?

- Вообще, это очень искренние и простые ребята. Они достаточно скромные, несмотря на свой статус. Нет никакого пафоса. Можно было видеть слёзы после поражения или победы. Они так же, как и мы, общаются, так же веселятся. Было необычно слышать от некоторых из них фразу «Я работаю», то есть Dota 2 уже стала именно работой.

— С кем-то из наших журналистов или сотрудников команд общались на «Ки-Арене»?

— В основном, с комментаторами. В перерывах между эфирами они приходили к нам в ложу, что-то рассказывали про игру, объясняли различные нюансы. В целом всё было очень позитивно.

— А с простыми зрителями?

— Основное время на The International мы проводили в закрытой для обычных посетителей части «Ки-Арены». Но в VIP-ложах мы общались с американцами, с которыми смотрели ряд матчей. Они говорили про наше выступление: «Вау, вау! Это было круто!»

— В 2014 году вы выступали на Олимпийских играх в Сочи. Можете сравнить Игры и TI7?

— Мы выступали в Сочи в рамках культурной программы для посетителей и для спортсменов. Дали несколько концертов. Хотя впечатления схожие, но эти мероприятия разные по своему формату. Поэтому сравнивать их бессмысленно. TI более компактный, а в Сочи был гораздо больший размах.

— Какое мероприятие больше запомнилось?

— Турнир на «Ки-Арене» запомнился нам больше.

— Есть ли разница между тем, как делают шоу в США и у нас?

— Небо и земля. Можем вспомнить День города, где всё время какая-то суматоха, а в Сиэтле за каждую конкретную деталь отвечал конкретный человек. Всё спокойно, не надо караулить за 20 минут свой выход. Никакой суеты, нам всё настроили. Эта ситуация нам придавала уверенности. Задача бала одна — спеть, а за остальное нам не надо было беспокоиться.

— Были ли вы в офисе Valve?

— Разумеется, были. И это второе по крутости впечатление после TI. Нас пригласил Натаниэль. К тому моменту, когда мы пришли, офис уже закрылся. Пока мы его ждали, успели оценить местный юмор. На входе в офис есть стеклянная дверь с так называемым «домофоном». Нажимаешь на кнопку «0», а тебе женский голос сообщает: «Из-за атаки зомби все сотрудники компании эвакуированы». В офисе Valve мы увидели все награды, которые заработала компания. Посмотрели их рабочие кабинеты. Компания, к слову, переезжает в соседнее здание, поэтому во время нашего посещения у них был некоторый беспорядок. Также нам показали студию звукозаписи. Для нас, по понятным причинам, это было наиболее интересным. Мы не хотели оттуда уходить. Звук там — потрясающий!

— После нескольких дней на «Ки-Арене» не захотелось ли вам самим поиграть?

— Вообще, мы играем в разные игры: Counter-Strike, Mafia, Half-Life… Один из членов нашего коллектива — Дмитрий Логинов - фанат Dota 2. У него почти 3 000 наигранных часов. В Сиэтле он каждое утро вставал и уезжал на «Ки-Арену». Он спешил посмотреть все матчи с самого начала и до самого конца. Сейчас и мы себе поставили Dota 2, проходим обучение, знакомимся с игрой.

— Вернёмся к истокам. Как у вас возникла идея заняться игровыми и не только композициями, начать вести свой YouTube-канал?

— Мы его создали давно. Начинали с популярных хитов. Основная история началась, когда Дмитрий предложил тему Dota 2, поскольку он сам в неё играет. Посмотрели, послушали. Пошли комментарии под видео. Увеличилось количество просмотров. И после хорошего отклика решили продолжить работать в этом направлении. Спонтанная идея записать гимн Dota 2 родилась за неделю до открытия The International 2015. Но мы и предположить не могли, к чему она приведёт. Так совпало, что через два года в день рождения Дмитрия мы уже летели в Сиэтл. Наш день длился 36 часов. «Лететь на The International 36 часов — этот день рождения запомнится навсегда!» — говорил Дмитрий.

— Много ли времени отнимает у вас YouTube?

— У нас сейчас составлен график работ. Нет такого, что мы вместе работаем в поте лица каждый день. Сначала Дмитрий и Степан пишут аранжировку, потом по очереди приезжаем в студию, где пишем свои партии. Затем Александр всё это сводит. После пишем сценарий к видео и снимаем. В таком русле мы работаем с июля. До этого всё было более спонтанно.

— Не жалеете, что поехали на другой конец земного шара ради двух минут?

— Абсолютно нет. TI — это грандиозное приключение! Мы получили бесценный опыт работы с настоящими профессионалами своего дела. Услышали такое качество звука, которого нет в Екатеринбурге. Новые связи, новые горизонты — будем рады съездить ещё раз ради таких двух минут!

— Ваши дальнейшие планы?

— Планируем работать в первую очередь для YouTube, не забывая о местных концертах. Они, правда, в основном проходят на закрытых мероприятиях. Также мы думаем о том, чтобы сделать концерт с игровыми темами, но загадывать не будем.

— Сегодня киберспорт набирает обороты. В Москве проходит EPICENTER, в Казани будет «Кубок вызова TNA». Есть ли у вас предложения от организаторов киберспортивных мероприятий?

— Есть одно предложение, но пока ещё всё в стадии переговоров. После The International мы оценили потенциал подобных мероприятий. Так что нам интересны киберспортивные турниры и игровые выставки, где можно выступить живьём.

— Для любого профессионального игрока в Dota 2 мечта — поднять над головой Аэгис Чемпионов (главный трофей турнира). Какая творческая мечта у вас?

— Ну Аэгис над головой мы уже поднимали… А в нашей работе для нас главное закрепить тот стиль, который мы нашли, развивать его. Дальше работать в жанре «Live Voices Orchestra». В мире такого, по сути, нет — это наша фишка, которую мы хотим развивать.