«Молодёжка» поздравила Екатеринбург с Днём города

Владислав Канопка (на фото справа) рассказал, что хорошо кататься на коньках у него стало получаться лишь через полтора года. После этого он понял, что хоккей привлекает его скоростью. Фото: Пресс-служба МХЛ

В преддверии дня города Екатеринбург посетили актёры любимого многими сериала «Молодёжка» Владислав Канопка и Игорь Огурцов. Они раскрыли некоторые секреты нового сезона, а также рассказали о своём отношении к хоккею.

По словам ребят, в новых сериях (всего их будет сорок четыре) конфликты персонажей будут серьёзнее и сложнее. В пятом сезоне авторы долго работали над сценарием и уделили большое внимание деталям, что не могло не сказаться на качестве сериала. Не обойдётся и без новых лиц. В «Молодёжке» сыграют Наталья Рудова, Владимир Яглыч, Сергей Горобченко, Пётр Кислов. Сами актёры признаются, что сейчас работать над сериалом, по сравнению с первым сезоном, стало гораздо легче.

— До «Молодёжки» я на коньках мог кататься только с девочкой за ручку, — рассказывает Игорь Огурцов — Когда мне принесли в первый раз форму, я надел её неправильно. Нас заставляли много тренироваться, мы приседали по 500 раз. Я думал: «Зачем я вообще сюда пришёл»? Но потом полюбил всё это. Даже во время перерывов между съёмками мы с ребятами бегали на лёд тренироваться.

Любопытно, что благодаря «Молодёжке» некоторые актёры увлеклись любительским хоккеем. Но ребята признаются, что на съёмочной площадке у них всё-таки есть дублёры. Это связано с тем, что опыта у молодых людей гораздо меньше, чем у опытных хоккеистов. По словам актёров, профессионалам лучше удаётся передать красоту игры. Хотя иногда герои и пытаются выполнить некоторые трюки самостоятельно.

— Ты играешь не только хоккеиста, ты играешь человека в целом, — делится Владислав Канопка. — Мы по 10 часов проводим на льду, это тяжело физически. Но в плане актёрском, ничего трудного нет. У нас не очень сложный материал, текста не много. К тому же персонажи молодые, они похожи на нас. Другое дело актёры постарше. У них роли более сложные. Там такая высокая планка мастерства, что хочешь не хочешь, перенять пока не получается, опыта не хватает. Просто смотришь, любуешься.

По словам актёров, профессиональные хоккеисты также следят за сериалом. Они рассказывают, что поклонником «Молодёжки» является Олег Знарок, который иногда даёт актёрам ценные советы. Также за время существования проекта на съёмочной площадке побывали Алексей Морозов, Александр Овечкин, Данис Зарипов.

Конечно же, в преддверие Дня города актёры поздравили екатеринбуржцев с праздником. Игорь Огурцов пожелал, чтобы на улицах уральской столицы гуляло как можно больше мамочек с колясками (для актёра это актуально, он скоро станет отцом). Владислав Канопка отметил, что Екатеринбург творческий город и выразил надежду, что ему удастся сохранить свою креативность.