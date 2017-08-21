Культура 21 августа 2017, 20:46

В Екатеринбурге впервые прошёл фестиваль «Голоса Екатеринбурга»

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Компетентное жюри оценивает лучших исполнителей Екатеринбурга. Фото: Александр Исаков

Компетентное жюри оценивает лучших исполнителей Екатеринбурга. Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге в День города впервые прошёл фестиваль «Голоса Екатеринбурга». Чтобы выбрать лучших вокалистов, в столицу Урала прилетели Полина Гагарина и Валерий Меладзе, а из местных членов жюри присутствовал композитор, «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин. Вёл шоу, пожалуй, самый известный ведущий страны Дмитрий Нагиев, который выразил желание провести подобное мероприятие и в следующем году. 

В итоге в возрастной категории от 8 до 14 лет победила юная певица Софья Миронова, от 15 до 23 лет — обворожительная Ксения Куминова, а в старшей группе (24+) победителем стал Никита Кружилин, завершив выступления участников песней «The Show Must Go On». Лауреаты фестиваля получили сертификаты на 100 тысяч рублей. 

Дмитрий Нагиев рассказал, что часто наведывается в столицу Урала - здесь у него много родственников со стороны отца.

Дмитрий Нагиев в Екатеринбурге

Фото: Александр Исаков

Красавица Полина Гагарина в этот вечер спела много полюбившихся её слушателями песен

Полина Гагарина в Екатеринбурге

Фото: Александр Исаков

Финалисты старшей возрастной группы конкурса  «Голоса Екатеринбурга» — Ирина Макарова и Никита Кружилин.

Финалисты старшей возрастной группы конкурса «Голоса Екатеринбурга» — Ирина Макарова и Никита Кружилин

Фото: Александр Исаков

Зрителей фестиваля приветствовал глава региона Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев приветствует зрителей фестиваля Голоса Екатеринбурга

Фото: Александр Исаков

Валерий Меладзе своим выступлением завершал фестиваль  «Голоса Екатеринбурга»

Валерий Меладзе в Екатеринбурге

Фото: Александр Исаков

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Областная газета Свердловской области

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