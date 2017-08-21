В Екатеринбурге впервые прошёл фестиваль «Голоса Екатеринбурга»

В Екатеринбурге в День города впервые прошёл фестиваль «Голоса Екатеринбурга». Чтобы выбрать лучших вокалистов, в столицу Урала прилетели Полина Гагарина и Валерий Меладзе, а из местных членов жюри присутствовал композитор, «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин. Вёл шоу, пожалуй, самый известный ведущий страны Дмитрий Нагиев, который выразил желание провести подобное мероприятие и в следующем году.
В итоге в возрастной категории от 8 до 14 лет победила юная певица Софья Миронова, от 15 до 23 лет — обворожительная Ксения Куминова, а в старшей группе (24+) победителем стал Никита Кружилин, завершив выступления участников песней «The Show Must Go On». Лауреаты фестиваля получили сертификаты на 100 тысяч рублей.
Дмитрий Нагиев рассказал, что часто наведывается в столицу Урала - здесь у него много родственников со стороны отца.
Фото: Александр Исаков
Красавица Полина Гагарина в этот вечер спела много полюбившихся её слушателями песен
Фото: Александр Исаков
Финалисты старшей возрастной группы конкурса «Голоса Екатеринбурга» — Ирина Макарова и Никита Кружилин.
Фото: Александр Исаков
Зрителей фестиваля приветствовал глава региона Евгений Куйвашев.
Фото: Александр Исаков
Валерий Меладзе своим выступлением завершал фестиваль «Голоса Екатеринбурга»
Фото: Александр Исаков