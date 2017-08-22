II Уральский кинофестиваль: от дебютантов — до претендента на Оскар

Десять дней осталось до старта II Уральского открытого фестиваля российского кино. В конкурсной программе 11 картин, а всего в афише феста 250 показов. «ОГ» разбирается, на какие мероприятия фестиваля нужно обратить особое внимание и какие премьеры нельзя пропустить.
Уральский кинофест – одно из самых заметных кинособытий области и единственный фестиваль игрового кино в регионе. Полные залы в прошлом году показали, что интерес к этому киносмотру есть, ведь это прекрасный шанс увидеть лучшее, что сняли российские режиссёры за последние пару лет.
Кстати, в этом году количество фильмов в афише выросло почти вдвое – с 93 до 250. А показы пройдут на 20 киноплощадках Екатеринбурга и области. Будут ли звёзды? Будут. Жюри возглавил режиссёр Андрей Прошкин, творческие вечера проведут Александр Сокуров, Сергей Соловьёв и Алла Сурикова. Как и в прошлом году, организаторами заявлено, что представлять большинство работ будут сами режиссёры или актёры, сыгравшие в этих картинах.
Гран-при Уралкинофеста. Фото: Павел Ворожцов
Зрелище, а не конкурс
В этом году в конкурсной программе широкая жанровая палитра – детектив, драма, комедия, боевик, авторское кино. Кроме того, по сравнению с прошлым годом гораздо больше фильмов, которые уже побывали на авторитетных фестивалях и вернулись с призами. К примеру, фильм Бориса Хлебникова «Аритмия» – победитель «Кинотавра-2017». К слову, «Аритмия» – один из претендентов на выдвижение на «Оскар». Как сказал продюсер картины Рубен Дишдишян, её даже раньше пустят в прокат (21 сентября), чтобы соблюсти регламент киноакадемии. Впрочем, с «Кинотавра» с призами также вернулись ещё несколько картин, которые привезут и на Уральский кинофестиваль, к примеру, «Жги!» – первая полнометражная режиссёрская работа Кирилла Плетнёва и «Турецкое седло» Юсупа Разыкова. А «Карп отмороженный» Владимира Котта отметили призом зрительских симпатий на ММКФ.
Из сюрпризов – первое в России игровое кино о советском поэте Данииле Хармсе, от режиссёра Ивана Болотникова. Фильм «Хармс» будет впервые представлен в России именно на Уральском кинофестивале.
Однако параллельно с этими без преувеличения громкими картинами будет соперничать дебютная картина Валерии Сурковой «Язычники», первый полнометражный фильм Александры Стреляной «Невод», а Айнур Аскаров презентует полный метр «Из Уфы с любовью!».
Если честно, возникает некий дисбаланс. Понятно, что жюри везде разное, что дебютантам как-то нужно пробиваться, но не странно ли соперничать молодым режиссёрам с потенциальным претендентом на «Оскар»? Увы, но второй год подряд к этому фестивалю, видимо, не стоит относиться как к серьёзному конкурсу.
Массовое кино и якутский арт-хаус
На фестивале будет 14 внеконкурсных показов, которые вызывают большой интерес. Свердловчане смогут увидеть сразу шесть ретроспектив – Андрея Кончаловского, Эльдара Рязанова, Сергея Соловьёва и других. Помимо этого, подготовлена программа короткометражных фильмов, китайских картин и кинолент, посвящённых столетию Октябрьской революции. По сути, это уникальный шанс совершенно бесплатно (да, все показы на фестивале по-прежнему бесплатные) увидеть лучшие картины последних лет – от популярного «Холодное танго» Павла Чухрая до пока малоизвестного якутского арт-хауса.
Конкурсная программа 2-го Уральского открытого фестиваля российского кино:
АРИТМИЯ. Режиссер: Борис Хлебников
ДЕНЬ ДО… Режиссеры: А. Котт, В.Котт, А. Карпиловский, Б. Хлебников ФИЛЬМ ОТКРЫТИЯ
ЖГИ! Режиссер: Кирилл Плетнев
ИЗ УФЫ С ЛЮБОВЬЮ. Режиссер: Айнур Аскаров
КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ. Режиссер: Владимир Котт
НЕВОД. Режиссер: Александра Стреляная
СКОРО ВСЁ КОНЧИТСЯ. Режиссер: Алексей Рыбин
ТУРЕЦКОЕ СЕДЛО. Режиссер: Юсуп Разыков
ХАРМС. Режиссер: Иван Болотников
ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ – 3. Режиссер: Александр Карпиловский
ЯЗЫЧНИКИ. Режиссер: Лера Суркова
Фестиваль пройдёт со 2 по 8 сентября
- Опубликовано в №154 от 23.08.2017