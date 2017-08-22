II Уральский кинофестиваль: от дебютантов — до претендента на Оскар

Один из главных претендентов на Гран-при Уралкинофеста – фильм Бориса Хлебникова «Аритмия». Картина повествует о враче скорой помощи Олеге (Александр Яценко), который искренне пытается найти свою любовь в современном мире. Кадр из фильма «Аритмия»

Десять дней осталось до старта II Уральского открытого фестиваля российского кино. В конкурсной программе 11 картин, а всего в афише феста 250 показов. «ОГ» разбирается, на какие мероприятия фестиваля нужно обратить особое внимание и какие премьеры нельзя пропустить.

Уральский кинофест – одно из самых заметных кинособытий области и единственный фестиваль игрового кино в регионе. Полные залы в прошлом году показали, что интерес к этому кино­смотру есть, ведь это прекрасный шанс увидеть лучшее, что сняли российские режиссёры за последние пару лет.

Кстати, в этом году количество фильмов в афише выросло почти вдвое – с 93 до 250. А показы пройдут на 20 киноплощадках Екатеринбурга и области. Будут ли звёзды? Будут. Жюри возглавил режиссёр Андрей Прошкин, творческие вечера проведут Александр Сокуров, Сергей Соловьёв и Алла Сурикова. Как и в прошлом году, организаторами заявлено, что представлять большинство работ будут сами режиссёры или актёры, сыгравшие в этих картинах.

Гран-при Уралкинофеста. Фото: Павел Ворожцов

Зрелище, а не конкурс

В этом году в конкурсной программе широкая жанровая палитра – детектив, драма, комедия, боевик, авторское кино. Кроме того, по сравнению с прошлым годом гораздо больше фильмов, которые уже побывали на авторитетных фестивалях и вернулись с призами. К примеру, фильм Бориса Хлебникова «Аритмия» – победитель «Кинотавра-2017». К слову, «Аритмия» – один из претендентов на выдвижение на «Оскар». Как сказал продюсер картины Рубен Дишдишян, её даже раньше пустят в прокат (21 сентября), чтобы соблюсти регламент киноакадемии. Впрочем, с «Кинотавра» с призами также вернулись ещё несколько картин, которые привезут и на Уральский кинофестиваль, к примеру, «Жги!» – первая полнометражная режиссёрская работа Кирилла Плетнёва и «Турецкое седло» Юсупа Разыкова. А «Карп отмороженный» Владимира Котта отметили призом зрительских симпатий на ММКФ.

Из сюрпризов – первое в России игровое кино о советском поэте Данииле Хармсе, от режиссёра Ивана Болотникова. Фильм «Хармс» будет впервые представлен в России именно на Уральском кинофестивале.

Однако параллельно с этими без преувеличения громкими картинами будет соперничать дебютная картина Валерии Сурковой «Язычники», первый полнометражный фильм Александры Стреляной «Невод», а Айнур Аскаров презентует полный метр «Из Уфы с любовью!».

Если честно, возникает некий дисбаланс. Понятно, что жюри везде разное, что дебютантам как-то нужно пробиваться, но не странно ли соперничать молодым режиссёрам с потенциальным претендентом на «Оскар»? Увы, но второй год подряд к этому фестивалю, видимо, не стоит относиться как к серьёзному конкурсу.

Массовое кино и якутский арт-хаус

На фестивале будет 14 внеконкурсных показов, которые вызывают большой интерес. Свердловчане смогут увидеть сразу шесть ретроспектив – Андрея Кончаловского, Эльдара Рязанова, Сергея Соловьёва и других. Помимо этого, подготовлена программа короткометражных фильмов, китайских картин и кинолент, посвящённых столетию Октябрьской революции. По сути, это уникальный шанс совершенно бесплатно (да, все показы на фестивале по-прежнему бесплатные) увидеть лучшие картины последних лет – от популярного «Холодное танго» Павла Чухрая до пока малоизвестного якутского арт-хауса.

Конкурсная программа 2-го Уральского открытого фестиваля российского кино:

АРИТМИЯ. Режиссер: Борис Хлебников

ДЕНЬ ДО… Режиссеры: А. Котт, В.Котт, А. Карпиловский, Б. Хлебников ФИЛЬМ ОТКРЫТИЯ

ЖГИ! Режиссер: Кирилл Плетнев

ИЗ УФЫ С ЛЮБОВЬЮ. Режиссер: Айнур Аскаров

КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ. Режиссер: Владимир Котт

НЕВОД. Режиссер: Александра Стреляная

СКОРО ВСЁ КОНЧИТСЯ. Режиссер: Алексей Рыбин

ТУРЕЦКОЕ СЕДЛО. Режиссер: Юсуп Разыков

ХАРМС. Режиссер: Иван Болотников

ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ – 3. Режиссер: Александр Карпиловский

ЯЗЫЧНИКИ. Режиссер: Лера Суркова

Фестиваль пройдёт со 2 по 8 сентября