В Верхотурье открывается театр «Град»

Пригласительный билет на премьеру спектакля "Старики". Источник: vk.com/grad1598

В конце этой недели в Верхотурье премьерным спектаклем откроется новый театр под названием «Град». Инициатива его создания принадлежит известному режиссёру Юлии Батуриной, до этого работавшей с кировским, серовским, шадринским, пермским, каменск-уральским и другими коллективами.

В Верхотурье Юлию Батурину пригласил настоятель Свято-Троицкого собора отец Владимир и активисты, которые уже давно мечтали, чтобы у них в городе появился театр. Раньше в Верхотурье был лишь самодеятельный театр, и его, судя по всему, местным зрителям уже было недостаточно.

– Первый раз я приехала на Пасху, – рассказывает «ОГ» Юлия. – Сначала мне предложили сделать одну постановку, мы поговорили с батюшкой, после чего я спросила у него: «А не создать ли нам здесь театр?». Он сказал, что только «за» такую инициативу. Потом нас поддержала и администрация города. Так появился Уральский духовный театр-студия «Град», первый спектакль в котором мы сыграем уже 26 августа.

Источник: vk.com/grad1598

Основу труппы «Града» составят актёры прежнего самодеятельного театра, с которыми теперь будут заниматься в том числе профессионалы из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга (они сотрудничают с Батуриной в разных проектах не первый год). Также режиссёр привлечёт артистов из Серовского театра драмы и Театра-лаборатории драматического искусства им. Михаила Чехова. По сути, коллектив по структуре будет похож на труппу Камерного театра Объединённого музея писателей Урала – она тоже собрана из артистов разных театров. Позже, по задумке создателей «Града», в его труппу должны войти ученики студии при театре (как взрослые, так и дети), среди которых, возможно, будут даже священнослужители.

Конечно, в области много городов с большим населением, чем в Верхотурье, при этом не имеющих своего театра. Но режиссёр уверена, что далеко не везде жители действительно в нём нуждаются.

– Сегодня вообще театры открывают довольно редко, – говорит Юлия, – всегда стоит вопрос: нужно ли? Да и вообще люди сейчас как-то о другом думают. Я прожила в Верхотурье месяц и поняла, что театр этому небольшому городку действительно нужен. Есть пример Серова, где преимущественно заводскому населению, как мне кажется, не очень-то хотелось театра. А здесь жители другие – это практически селяне, у них менталитет другой. Более того, горожане нам активно помогали в создании декораций, с реквизитом. В качестве площадки нам предложили «Поварню. Караульню», которую не так давно отреставрировали. Мы с радостью это предложение приняли. Есть ещё одно помещение – подвал в городской библиотеке, где со временем, если всё получится, откроется литературное кафе, а в маленьком зале будут выступать наши артисты.

Откроется театр «Град» спектаклем «Старики» по фантазии Николая Коляды «Старосветские помещики» по одноимённой повести Гоголя. В дальнейшем Юлия Батурина планирует поставить здесь «Каштанку» и работать над большим проектом под названием «Солярис».

Всех желающих приглашают в Верхотурье на премьерные показы с 26 по 28 августа.