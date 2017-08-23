ТОП театральных премьер Свердловской области для гурманов

Спектакль "Сучилища" - для истинных гурманов, которые готовы к любым театральным экспериментам.

Совсем скоро все театры области выйдут с каникул, вернутся с гастролей и представят публике долгожданные премьеры. «ОГ» подготовила для читателей два гида по самым ярким и необычным театральным новинкам. Первый – для широкой публики, а второй – для театральных гурманов, которых не так просто удивить.

«Сучилища». Серовский театр драмы имени А.П. Чехова. 22–24 сентября

Серовский театр уже в начале сезона порадует зрителей сразу несколькими крупными премьерами – это спектакль по пьесе Степана Лобозёрова «Семейный портрет с посторонним», постановки для юных любителей театра – «Медведина радость, или Сказка в темноте» и сказка-фантазия без слов «Волшебник Изум­рудного города».

Для гурманов готовится спектакль по пьесе Алексея Иванова «Сучилища». В центре сюжета – история взаимоотношений мужчины и женщины, живущих в современном мире, где мужчины становятся похожими на женщин, а женщины – на мужчин. И это один из критериев культурного упадка, за которым скрывается серьёзная проблема современного общества потребления.

– Постановка действительно необычна в силу визуально-изощрённого ряда, музыки, пространственного и временного решения, особой энергии актёрского существования, – отмечает завлит театра Раида Стрункина. – На зрителей создатели спектакля воздействуют не столько смыслом слов, сколько способами их передачи. И самое поразительное во всём этом, что режиссёру удалось без вульгарности и пошлости передать дно, дикий калейдоскоп тёмных человеческих эмоций.

Даже по тизеру спектакля, приготовленному театром, ясно – некоторых зрителей спектакль может шокировать, поэтому надо решить, готовы ли вы к восприятию этого материала и серьёзному эмоциональному потрясению.

«Э!..». Екатеринбургский театр юного зрителя. 29 и 30 сентября

– Спектакль «Э!..» – фантазия на тему комедии Николая Гоголя «Ревизор». Режиссёром первой премьеры нового, 88-го театрального сезона выступает лауреат премии «Браво!» свердловчанин Григорий Лифанов. К слову, его спектакль «Шли девчонки по войне» уже не первый год с большим успехом идёт на Малой сцене ТЮЗа.

– «Э!..» – это авторское видение Григория Лифанова комедии Гоголя «Ревизор», – поясняет «ОГ» руководитель литературно-драматургической части театра Наталья Киселёва. – Что в итоге будет на сцене – пока секрет. Но персонажи и сюжет останутся прежними. Но это не просто другая трактовка, а именно фантазия на тему странного гоголевского фантасмагоричного мира. Точной эпохи в спектакле не будет – временные рамки абсолютны размыты. Однако «Э!..» не актуализирует наше время.

Кстати, это будет всего третья постановка «Ревизора» в ТЮЗе и первая авторская. Последний раз на сцене театра «Ревизор» был представлен в 1976 году (реж. Лев Вайсман).

«Баядера». Новоуральский театр музыки, драмы и комедии. 20 октября

– Новоуральский театр представит три премьеры – «Баядеру», «Летучий корабль» и «Аленький цветочек». Безусловно, самая крупная и громкая из них – «Баядера» режиссёра Валерия Долганова.

– Это будет осовремененная версия, – рассказал «ОГ» руководитель литературно-драматургической части театра Евгений Гаглоев. – Кроме того, новое либретто. У постановки очень большой для нашего театра бюджет, поэтому постараемся сделать по-настоящему красивый спектакль. Арии, которые являются визитной карточкой спектакля, у нас сохранены. Но мы оживили звучание, чтобы у зрителей мурашки по коже пошли. Добавили ситары и мощного звука инструментам, а в действие – больше романтики. А ещё мы немного сместили акцент: у нас не будет Франции, а будет Индия, это больше болливудская история, а на сцене, как ни странно, зритель увидит именно... театральное закулисье.

Кажется, то, что нужно для настоящих гурманов.