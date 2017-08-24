В Фонде кино грянули перемены

Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова в этом году, однако, попала в число компаний-лидеров отечественного кинопроизводства. Фонд кино поддержит фильм «Тренер». Фото: Павел Ворожцов

Российский режиссёр Никита Михалков решил покинуть состав попечительского совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино). О своём решении он заявил на коллегии Министерства культуры РФ, пояснив, что это произошло из-за «безответственности» организации.

Кроме того, на коллегии Минкульта, которая была посвящена деятельности Фонда кино, Михалков заявил, что одним из последних событий, которое привело к такому решению, стало включение в попечительский совет Фонда пресс-секретаря председателя правительства РФ Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой.

«Дело в том, что мы с ней находимся на противоположных позициях человеческих и идеологических. Если бы она была просто членом попечительского совета — это одно дело, это разговор на равных. А когда туда приходит человек, облечённый большой властью и возможностями, значит, её точка зрения будет превалировать», — цитирует ТАСС Михалкова.

На данный момент Фонд кино возглавляет советник Президента РФ по культуре Владимир Толстой, членами организации также являются режиссёры Карен Шахназаров и Алексей Попогребский, глава департамента кино Минкульта Вячеслав Тельнов.

Но попечительский совет Фонда кино сильно изменился весной этого года. Туда были включены, в частности, заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин, Константин Эрнст, Наталья Тимакова, первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский.

Именно попечительский совет принимает решение о выделении средств на поддержку отечественных фильмов. Каждый год Фонд распределяет почти три миллиарда рублей. И возможно, перемены в составе совета весьма пагубно скажутся на финансировании киностудий, не входящих в число якобы лидеров* отечественного кинопроизводства. Каждый состав руководствуется своими принципами при распределении денег, а судя по заявлению новичка совета Константина Эрнста, ничего хорошего ждать не стоит.

*Кто входит в «кинокомпании-лидеры» — определяет Фонд кино.

«Для того чтобы российское кино существовало, было фактором в головах молодёжи, достаточно 12 мощных российских фильмов. Не надо размывать деньги Фонда, не надо давать деньги 37 картинам. Почему мы даём деньги такому количеству фильмов? Надо поддерживать все жанры. Но все жанры не поддержишь, а лидеры могут работать в разных жанрах», — заявил Эрнст.

Напомним, что в этом году Фонд кино поддержал 51 проект, из них 16 — это фильмы так называемых кинокомпаний-лидеров.