Редкое издание «Войны и мира», полотенце XVIII века и свадебный кокошник: в Екатеринбурге открылась выставка «Русские»

Презентация полотенца с орнаментом. Фото: Татьяна Шуракова, пресс-служба Центра народной культуры Среднего Урала

В Центре народной культуры Среднего Урала (Чапаева, 10) в Екатеринбурге открылась этнографическая выставка «Русские». «ОГ» побывала на первой в Центре специальной экспозиции, посвящённой русскому быту XVIII-XX веков.

Крестьянская жизнь и горнозаводское дело — две главные темы выставки. На ней есть всё: от деревянной утвари с урало-сибирской росписью до религиозных атрибутов, связанных со староверами или с многочисленными праздниками России. Здесь же можно увидеть городские костюмы и вещи, которые вполне могли бы оказаться на женском туалетном столике или рабочем месте какого-нибудь писателя. По словам организаторов, цель выставки — не вдаваться в детали, в обширную историю русского народа, а показать как раз его душевную, человеческую сторону.

Урало-сибирская роспись по дереву. Фото: Татьяна Шуракова, пресс-служба Центра народной культуры Среднего Урала

Любопытными предметами этой «душевной» стороны сперва стоит назвать три самых старинных экспоната. Притягивают они не только потому, что мы их видим почти в первоначальном виде, но и потому, что они показывают нам одну из важных сторон русской культуры. Например, кокошник богатого оформления (бисер, жемчуг и золотое шитьё) XVIII века. Помимо того, что головной убор был обязательным атрибутом женской одежды, мы благодаря нему видим отношение русских семей к бракосочетанию. В день своей свадьбы даже крестьянские девушки надевали роскошные кокошники.

Свадебный кокошник XVIII века. Фото: Татьяна Шуракова, пресс-служба Центра народной культуры Среднего Урала

Дальше — полотенце из Слободо-Туринского района, относящееся к рубежу XVIII-XIX веков. Важен в нём орнамент: традиции многих народов, приезжающих на Урал из Поволжья, центральной части России и Севера, нашли своё отражение и в вышивке в том числе. Общерусскими приёмами были: «крест», «двухсторонний шов», «ажурная строчка», «стебельчатый тамбур» и другие. Ещё один из очень любопытных предметов выставки — редкое издание «Войны и мира» Л. Н. Толстого, 1912 года. Два тома романа-эпопеи, на переплётах которых помещены медные пластины с рельефами.

Редкое издание "Войны и мира". Фото: Татьяна Шуракова, пресс-служба Центра народной культуры Среднего Урала

Как отдельно от выставки, так и в контексте с остальными экспонатами можно долго рассматривать работы двух современных екатеринбургских фотографов — Фёдора Телкова и Сергея Потеряева. В музее отмечают, что эти художники постоянно изображают Урал да и другие регионы нашей страны в своих работах. В этот раз они также с удовольствием присоединились к проекту «Русские». Их фотографии очень разные: Фёдор Телков иллюстрирует нам жизнь Урала XXI века, который мало чем отличается от того, что было в начале прошлого столетия, а Сергей Потеряев в своих кадрах показывает будни единственного жителя деревни Гариповка (Свердловская область), который отказывался переезжать куда-либо, так как без него «её (Гариповки) совсем не будет». Но в то же время обе фотовыставки органично смотрятся с вещами русского быта XVIII-XX веков: присутствует общий смысл — переосмысление народной культуры, сопоставление прошлого и настоящего.

На экспозиции «Русские» также представлены фотографии Фёдора Телкова и Сергея Потеряева. Фото: Татьяна Шуракова, пресс-служба Центра народной культуры Среднего Урала

На самой экспозиции «Русские» акцентируется внимание только на одной национальности. Но волей-неволей на ум приходит мысль: насколько корректно назвать кого-то русским, если на Урале да и в России жило и живёт множество разных народов, которые создавали друг с другом общие семьи.

Вместе с «ОГ» над этим вопросом поразмышляла заведующая отдела выставочных проектов Центра народной культуры Среднего Урала Дарья Трофимова:

— На наших выставках мы стараемся показать схожесть и различие между народами, но чтобы при этом сохранялось чувство сплочённости, — поясняет Дарья — Действительно, на Урале разные культуры уже давно смешиваются. Люди заимствуют бытовые предметы друг у друга, продают и покупают вещи. И это всё, конечно, накладывает свой отпечаток — Урал, здешняя местность, люди, приезжающие к нам. Но есть коллективная память. Мы попытались показать русского человека в целом. Хотя скажу, наверное, тривиальную вещь: слово «русский» ассоциируется у меня с душевностью. У русского человека она проявляется и в труде, и в отдыхе. Мы хотим сказать пришедшим в наш Центр, что быть русским (или по предыдущим выставкам — башкиром или марийцем) — это замечательно.

Напоминаем, выставку «Русские» в Центре народной культуры Среднего Урала можно увидеть до 12 ноября.

Фото: Татьяна Шуракова, пресс-служба Центра народной культуры Среднего Урала