Культура 25 августа 2017, 14:57

Редкое издание «Войны и мира», полотенце XVIII века и свадебный кокошник: в Екатеринбурге открылась выставка «Русские»

Мария Арабей
Презентация полотенца с орнаментом. Фото: Татьяна Шуракова, пресс-служба Центра народной культуры Среднего Урала

Презентация полотенца с орнаментом. Фото: Татьяна Шуракова, пресс-служба Центра народной культуры Среднего Урала

В Центре народной культуры Среднего Урала (Чапаева, 10) в Екатеринбурге открылась этнографическая выставка «Русские». «ОГ» побывала на первой в Центре специальной экспозиции, посвящённой русскому быту XVIII-XX веков.

Крестьянская жизнь и горнозаводское дело — две главные темы выставки. На ней есть всё: от деревянной утвари с урало-сибирской росписью до религиозных атрибутов, связанных со староверами или с многочисленными праздниками России. Здесь же можно увидеть городские костюмы и вещи, которые вполне могли бы оказаться на женском туалетном столике или рабочем месте какого-нибудь писателя. По словам организаторов, цель выставки — не вдаваться в детали, в обширную историю русского народа, а показать как раз его душевную, человеческую сторону.

Урало-сибирская роспись по дереву

Урало-сибирская роспись по дереву.  Фото: Татьяна Шуракова, пресс-служба Центра народной культуры Среднего Урала

Любопытными предметами этой «душевной» стороны сперва стоит назвать три самых старинных экспоната. Притягивают они не только потому, что мы их видим почти в первоначальном виде, но и потому, что они показывают нам одну из важных сторон русской культуры. Например, кокошник богатого оформления (бисер, жемчуг и золотое шитьё) XVIII века. Помимо того, что головной убор был обязательным атрибутом женской одежды, мы благодаря нему видим отношение русских семей к бракосочетанию. В день своей свадьбы даже крестьянские девушки надевали роскошные кокошники.

Свадебный кокошник XVIII века

Свадебный кокошник XVIII века. Фото: Татьяна Шуракова, пресс-служба Центра народной культуры Среднего Урала

Дальше — полотенце из Слободо-Туринского района, относящееся к рубежу XVIII-XIX веков. Важен в нём орнамент: традиции многих народов, приезжающих на Урал из Поволжья, центральной части России и Севера, нашли своё отражение и в вышивке в том числе. Общерусскими приёмами были: «крест», «двухсторонний шов», «ажурная строчка», «стебельчатый тамбур» и другие. Ещё один из очень любопытных  предметов выставки — редкое издание «Войны и мира» Л. Н. Толстого, 1912 года. Два тома романа-эпопеи, на переплётах которых помещены медные пластины с рельефами.

Редкое издание "Войны и мира"

Редкое издание "Войны и мира". Фото: Татьяна Шуракова, пресс-служба Центра народной культуры Среднего Урала

Как отдельно от выставки, так и в контексте с остальными экспонатами можно долго рассматривать работы двух современных екатеринбургских фотографов — Фёдора Телкова и Сергея Потеряева. В музее отмечают, что эти художники постоянно изображают Урал да и другие регионы нашей страны в своих работах. В этот раз они также с удовольствием присоединились к проекту «Русские». Их фотографии очень разные: Фёдор Телков иллюстрирует нам жизнь Урала XXI века, который мало чем отличается от того, что было в начале прошлого столетия, а Сергей Потеряев в своих кадрах показывает будни единственного жителя деревни Гариповка (Свердловская область), который отказывался переезжать куда-либо, так как без него «её (Гариповки) совсем не будет». Но в то же время обе фотовыставки органично смотрятся с вещами русского быта XVIII-XX веков: присутствует общий смысл — переосмысление народной культуры, сопоставление прошлого и настоящего.

На экспозиции «Русские» также представлены фотографии Фёдора Телкова и Сергея Потеряева

На экспозиции «Русские» также представлены фотографии Фёдора Телкова и Сергея Потеряева. Фото: Татьяна Шуракова, пресс-служба Центра народной культуры Среднего Урала

На самой экспозиции «Русские» акцентируется внимание только на одной национальности. Но волей-неволей на ум приходит мысль: насколько корректно назвать кого-то русским, если на Урале да и в России жило и живёт множество разных народов, которые создавали друг с другом общие семьи.

Вместе с «ОГ» над этим вопросом поразмышляла заведующая отдела выставочных проектов Центра народной культуры Среднего Урала Дарья Трофимова:

— На наших выставках мы стараемся показать схожесть и различие между народами, но чтобы при этом сохранялось чувство сплочённости, — поясняет Дарья — Действительно, на Урале разные культуры уже давно смешиваются. Люди заимствуют бытовые предметы друг у друга, продают и покупают вещи. И это всё, конечно, накладывает свой отпечаток — Урал, здешняя местность, люди, приезжающие к нам. Но есть коллективная память. Мы попытались показать русского человека в целом. Хотя скажу, наверное, тривиальную вещь: слово «русский» ассоциируется у меня с душевностью. У русского человека она проявляется и в труде, и в отдыхе. Мы хотим сказать пришедшим в наш Центр, что быть русским (или по предыдущим выставкам — башкиром или марийцем) — это замечательно.

Напоминаем, выставку «Русские» в Центре народной культуры Среднего Урала можно увидеть до 12 ноября.

 Фото: Татьяна Шуракова, пресс-служба Центра народной культуры Среднего Урала

Кстати

На выставке представлены экспонаты из разных музеев Свердловской области: из музея истории Екатеринбурга и Фотографического музея «Дом Метенкова», Свердловского областного краеведческого музея, Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства имени И. Д. Самойлова, Режевского исторического музея, Каменск-Уральского краеведческого музея им. И. Я. Стяжкина и Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Также для оформления проекта «Русские» были взяты фотографии из фондов Государственного архива Свердловской Области и Центра традиционной народной культуры Среднего Урала, а также работы екатеринбургских художников Фёдора Телкова и Сергея Потеряева.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Мероприятие

Мероприятие

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (25 августа)

Бронзовый памятник был выполнен скульпторами отцом и сыном Яковом и Валерием Зайцевыми и установлен в Историческом сквере — в самом центре города. Изначально памятник был серым, но несколько лет назад его перекрасили в золотой. Фото: semantic.uraic.ru
В Берёзовском поставили первый в России памятник первооткрывателю золота

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

«Реальный театр»

«Реальный театр»