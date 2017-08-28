Егор Баранов: «Гоголь тоже был хулиган»

Олег Меньшиков (справа) является художественным руководителем Драматического театра им. Ермоловой, в этом же театре служит и Александр Петров. Такие рабочие отношения, по мнению режиссёра, помогли актёрам быстрее сработаться. Кадр из фильма

На этой неделе в прокат выходят две первые (из четырёх) серии проекта «Гоголь». Режиссёром выступил уроженец Екатеринбурга Егор БАРАНОВ. Ещё до выхода в прокат киносериал, как это сейчас часто бывает, стал живо обсуждаться, поскольку выяснилось, что к биографии и произведениям Николая Гоголя этот фильм не имеет прямого отношения. Создатели (продюсером, к слову, выступил Александр Цекало) сделали детектив, в котором зрителям представлен настоящий коктейль из гоголевского фантасмагорического мира и бесконечных сюрреалистических фантазий. В конце минувшей недели режиссёр представил у себя на родине первую серию. Среди гостей был и корреспондент «ОГ».

Картина вышла весьма неоднозначной, но самого режиссёра это не смущает.

– Этот фильм – хулиганская попытка создать из Гоголя очередной миф, – рассказывает Егор. – Впрочем, он сам уже и является этим мифом. В этом смысле, я думаю, Николай Васильевич был бы рад и оценил такую иронию. Он сам тоже ведь был хулиганом.

– Как вы решили взяться за этот экспериментальный проект?

– Идея принадлежит Александру Цекало. С ней он пришёл ко мне (Александр и Егор вместе сделали уже три картины. – Прим.«ОГ») и предложил сделать этот проект совместно с каналом ТВ-3. На тот момент был готов сценарий только первой серии, но мне эта идея показалась очень интересной и необычной.

– Не боитесь, что кто-то скажет: замахнулся, мол, на русскую классику? Для многих практически неприкасаемую…

– Мы этого, конечно же, ожидаем, но я не боюсь. Такое отношение, на мой взгляд, совершенно неправильное. Что с классикой-то случится? Вообще, это очень консервативный, советский подход. Для меня, к слову, есть очень показательный пример. Был я как-то в Кронштадте, там есть очень красивый старинный собор. У него роскошные центральные ворота. Но они закрыты, а на них надпись: «Не входить!», и все заходят через какую-то каморку. И вот такое музейное отношение у нас ко всему. Зачем тогда это создавалось? Мы живём в мире постмодерна, когда искусство создаётся из заимствований у Пушкина, у Гоголя… А мы хотим всё затянуть плёнкой, не дышать, и чтобы это просто пылилось. С таким подходом не будет развиваться никакая культура.

– Была ли цель реально познакомить зрителей с творчеством Гоголя?

– Безусловно, это возможность познакомить зрителя с Гоголем, пусть и в такой странной, фантасмогорической манере. Надеюсь, что люди, которые не были знакомы с его творчеством, пойдут знакомиться. Но важно заметить, что мы ничего не навязываем. Мы показываем Гоголя и его мир в нашем представлении, а у зрителя есть шанс перечитать и открыть писателя совсем с другой стороны.

– Главную роль в фильме исполнил Александр Петров. Вы специально искали актёра внешне чуть похожего на писателя? Были другие кандидаты?

– Кандидаты были. Но с Александром Петровым мы до этого работали на двух картинах. Мы как раз заканчивали проект «Sпарта», в котором он играет, когда Александр Цекало предложил мне взяться за Гоголя. В качестве эксперимента я предложил Петрову сделать пробу. Мы тут же организовали парик, костюм и в Петербурге, прямо на улице, сняли его на камеру. Проба мне понравилась. Конечно, оставались вопросы насчёт похожести. Мы думали про пластический грим, но я считаю, что он убивает живые эмоции и харизму самого актёра. В этом плане мне довольно тяжело смотреть на маску в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой». Мне было важнее верить актёру, чем создавать идеальную схожесть.

– Олег Меньшиков за четыре года снялся всего в трёх картинах. Как он согласился на проект?

– Определённой «наживкой» был Александр Петров. Знаете, в кинопроизводстве есть такой термин как «дримкаст». Это актёры, которые идеально подойдут на эту роль. На роль следователя мы сразу предполагали Олега Евгеньевича, но думать об этом не могли. Этой идеей мы как-то поделились с Петровым, который играет в театре у Олега Меньшикова. Александр взял сценарий и показал ему. Олегу Евгеньевичу понравился материал, понравилось это хулиганство… и он согласился. Он тоже попробовал себя в чём-то новом.

– Какие у вас дальнейшие планы?

– Сейчас продолжается работа над следующими двумя сериями – «Гоголь. Вий», «Гоголь. Страшная месть». Всю осень мы будем работать над другими частями, которые выйдут в кино. Если честно, я очень хочу задержаться в жанре ужасов и мистики. Может, даже больше углубиться в ужасы. Мне это нравится.

Егор Баранов представил фильм в Ельцин Центре. В широкий прокат он выйдет 31 августа. Фото: Мария Арабей

О чём кино? В центре сюжета – начинающий писатель Гоголь (Александр Петров). По совместительству работает писарем в полиции. С самого начала мы узнаём, что Николай страдает припадками, во время которых может общаться с персонажами из потустороннего мира. Вместе со своим начальником, блестящим следователем Яковом Гуро (Олег Меньшиков) он отправляется на Полтавщину расследовать таинственные убийства девушек. Там и начинается, как говорится, самый экшн. Выясняется, что невинных девушек убивает чуть ли не сам дьявол, маленькая деревенька полна тайн, а у главного героя и вовсе перемешиваются сон и явь. Досье "ОГ" Егор БАРАНОВ родился 3 декабря 1988 года в Екатеринбурге. В 2011 году с отличием окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Соловьёва). Снял следующие картины: «Самоубийцы» (2011), «Соловей­Разбойник» (2012), «Саранча» (2013), «Фарца» (сериал, 2015).