Модный сочинитель отомстил критикам

Главный библиотекарь отдела мультимедийных технологий Белинки «прочитала с пристрастием» августовский номер единственного в регионе толстого литературного журнала «Урал». Фото: из личного архива

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Представляем очередной номер журнала «Урал» с участием известных уральских литераторов.

Раз в месяц «ОГ» представляет очередной номер единственного в регионе толстого литературного журнала. На сей раз читаем «Урал» с главным библиотекарем отдела мультимедийных технологий Областной научной библиотеки им. Белинского Валентиной ЖИВАЕВОЙ.

– Попробуем, нарушив традиции, начать нынче разговор с ваших предпочтений в номере. Вот так просто и наивно – что больше всего понравилось?

– Из всей прозы – рассказ Дмитрия Петелина «Не связывайтесь с писателями». Фабула незатейлива. Критики-соавторы пишут разгромную статью о романе модного сочинителя. Автор отвечает тем, что в следующем своём произведении выводит под фамилиями, похожими на реальные, двух второстепенных персонажей, тайных гомосексуалистов и лицемеров. И вроде все понимают, что вот такая месть писателя – «какой-то невероятный детский сад». Но закончилось всё, как можно догадаться, не очень хорошо. Писатель отыгрывается за повседневные обиды самым естественным для себя образом, но – какие же разрушения производят эти «информационные крылатые ракеты»! Словом, литература (хорошая, если верить автору) способна реально повлиять на реальную жизнь. Рассказ лёгкий и приятный по интонации, но мысль, которая в нём есть, кажется мне вполне серьёзной. Особенно если иметь в виду, что в самом «Урале» есть рубрика «Чёрная метка», в которой Александр Кузьменков из года в год с немалой отвагой «связывается» с самыми разными писателями. И ведь ничего не боится!..

– Августовский «Урал» заканчивает публикацию романа Светланы Кузнецовой. Грех не заметить «большой жанр». Но честно вам скажу, название романа по-прежнему повергает в ступор. «Жуки с надкрыльями цвета речного ила летят за Глазом динозавра». Вы себе эту картинку представляете? Глаз летит, а за ним – жуки?

– Начало романа не читала, соответственно не стала читать и окончание. А название, по-моему, способно только отпугнуть читателя. С другой стороны, мне лично уже из названия понятно: скорее всего, это не моя литература. То, что начинается как реалистическая проза и наполняет «первую жизнь» рассказчицы-героини (рассказ о советском детстве и детских местах, семье, бабушке) постепенно трансформируется в нечто фантастическое. «Моё машинное мышление слилось с человеческим и образовало нечто новое…» А вы эту картинку представляете? Хотя писательнице не откажешь в наблюдательности и умении владеть словом.

– Недавно позвонила читательница, благодарила, что в одном из обзоров мы обратили внимание на авторскую рубрику журнала «Иностранный отдел». В «Урале» она вроде не из основных, но для читателей – бесценный навигатор в «безбрежье» переводной литературы…

– Согласна с оценкой. А мне ещё очень нравится формат рубрики – авторская. С 2013 года Сергей Сиротин каждый месяц рассказывает об одной книге, рассказывает очень спокойно, последовательно, не боясь воспроизводить одну и ту же схему: немного об авторе, его наградах и достижениях, внятный пересказ, достоинства и недостатки стиля. Только в этом году он представил новые (или только что переведённые) романы Кадзуо Исигуро, Мартина Эмиса, Уильяма Сарояна. В августовском номере – рассказ о новой книге Салмана Рушди «Два года, восемь месяцев и двадцать восемь ночей». Я не поклонница Рушди, и читать эту книгу мне, честно говоря, не захотелось, а рецензию прочитала с удовольствием и адекватное представление о тексте, как мне кажется, получила. Радует, что о литературе даже сегодня можно рассказывать без излишней субъективности, главные акценты делая на литературных особенностях книги как таковой, а не на особенностях «своего прочтения» и своей неповторимой личности. Кстати, Сиротин является редактором сайта «Ноблит.Ру», где разговор ведётся не только о Нобелевских лауреатах, но и о серьёзной (зарубежной, и не только) литературе разных лет. Кроме «уральских», здесь есть и тексты, написанные Сиротиным специально для сайта и посвящённые совершенно не известным современному читателю авторам: многие ли слышали о тунисском прозаике Омаре бен Салеме, например?..

– Краеведческие опусы обычно – на любителя. Но очерк Любови Двинских «Городок «Чекист». Начало» точно будет прочтён многими. Автор предлагает взглянуть изнутри на один из самых известных и в то же время загадочных архитектурных символов Екатеринбурга.

– Написано, может быть, и суховато для популярного журнала, но эта сдержанность и конкретность вызывают доверие. Много любопытных сведений о строительстве (с 1929 по 1933 год) комфортабельного жилого комплекса для чекистов, об устройстве внутренней жизни и быта. Здесь были свои магазины, столовая и парикмахерская, таксофоны и фонтаны. В клубе, который позже стал носить имя Дзержинского, кипела культурная жизнь и работала школа для взрослых, одна из лучших в городе, проводились шахматные турниры, публичные лекции и медицинские конференции. Автор очерка вспоминает имена не только архитекторов, но и рабочих, которые трудились на стройке, которые практически все были раскулачены и сосланы на Урал, тяжело работали, а потом попали под маховик репрессий. О судьбах некоторых чекистов, Иосифа Добоша или Фёдора Греккера, Двинских рассказывает подробнее. Люди, занимавшие отдельные квартиры, перемещались в коммунальные. Вчерашние добрые соседи завтра могли оказаться заключённым и следователем, жертвой и палачом.А дети жили своей жизнью и детство в Городке вспоминают как самое счастливое, безоблачное и безопасное… Своеобразный мир в миниатюре, где есть всё и который для всех разный.

– Обязательная составляющая каждого номера – поэзия. И в августовском её много. Разной. Попробуем провести смысловую «вольтову дугу» от детских «стихов-магнитиков» до поэмы «Багрение», посвящённой кровавым событиям 1864 года. Такой вот диапазон…

– «Стихи-магнитики» Анны Игнатовой из Петербурга – это необыкновенно милые мгновенные зарисовки, памятки путешествий (Белое море, Камчатка, Петербург, Испания и пр.), в которых иногда больше вкуса и воздуха, чем в более пространных описаниях. Вот про Литву:

Вишни-кокетки,

Нежные ветки,

Белеют в саду

У всех на виду.

А ёлки-соседки,

Колючие ветки,

На них напустились:

«Ишь распустились!»

Здесь нет нарочитой наивности, а есть прелесть простоты, радость, внимание к чудесным мелочам жизни – и всё как-то очень по-своему.

И действительно, совсем другой полюс поэзии – поэма Андрея Расторгуева «Багрение», посвящённая кровавому столкновению в 1864 году казачьего отряда под командой Василия Серова с армией Кокандского ханства. Бесспорное уважение вызывает и тема, и пафос автора, и попытка через малоизвестное большинству читателей событие показать вечные мотивы русской жизни. Но всё-таки от поэмы как жанра ждёшь более плотной повествовательности. А здесь слишком много «поэзии», размышлений. Но это – на мой вкус…