Культура 30 августа 2017, 06:00

Модный сочинитель отомстил критикам

Главный библиотекарь отдела мультимедийных технологий Белинки «прочитала с пристрастием» августовский номер единственного в регионе толстого литературного журнала «Урал». Фото: из личного архива

Главный библиотекарь отдела мультимедийных технологий Белинки «прочитала с пристрастием» августовский номер единственного в регионе толстого литературного журнала «Урал». Фото: из личного архива

Сюжет

Читаем с пристрастием
Представляем очередной номер журнала «Урал» с участием известных уральских литераторов.



Раз в месяц «ОГ» представляет очередной номер единственного в регионе толстого литературного журнала. На сей раз читаем «Урал» с главным библиотекарем отдела мультимедийных технологий Областной научной библиотеки им. Белинского Валентиной ЖИВАЕВОЙ.

– Попробуем, нарушив традиции, начать нынче разговор с ваших предпочтений в номере. Вот так просто и наивно – что больше всего понравилось?

– Из всей прозы – рассказ Дмитрия Петелина «Не связывайтесь с писателями». Фабула незатейлива. Критики-соавторы пишут разгромную статью о романе модного сочинителя. Автор отвечает тем, что в следующем своём произведении выводит под фамилиями, похожими на реальные, двух второстепенных персонажей, тайных гомосексуалистов и лицемеров. И вроде все понимают, что вот такая месть писателя – «какой-то невероятный детский сад». Но закончилось всё, как можно догадаться, не очень хорошо. Писатель отыгрывается за повседневные обиды самым естественным для себя образом, но – какие же разрушения производят эти «информационные крылатые ракеты»! Словом, литература (хорошая, если верить автору) способна реально повлиять на реальную жизнь. Рассказ лёгкий и приятный по интонации, но мысль, которая в нём есть, кажется мне вполне серьёзной. Особенно если иметь в виду, что в самом «Урале» есть рубрика «Чёрная метка», в которой Александр Кузьменков из года в год с немалой отвагой «связывается» с самыми разными писателями. И ведь ничего не боится!..

– Августовский «Урал» заканчивает публикацию романа Светланы Кузнецовой. Грех не заметить «большой жанр». Но честно вам скажу, название романа по-прежнему повергает в ступор. «Жуки с надкрыльями цвета речного ила летят за Глазом динозавра». Вы себе эту картинку представляете? Глаз летит, а за ним – жуки?

– Начало романа не читала, соответственно не стала читать и окончание. А название, по-моему, способно только отпугнуть читателя. С другой стороны, мне лично уже из названия понятно: скорее всего, это не моя литература. То, что начинается как реалистическая проза и наполняет «первую жизнь» рассказчицы-героини (рассказ о советском детстве и детских местах, семье, бабушке) постепенно трансформируется в нечто фантастическое. «Моё машинное мышление слилось с человеческим и образовало нечто новое…» А вы эту картинку представляете? Хотя писательнице не откажешь в наблюдательности и умении владеть словом.

– Недавно позвонила читательница, благодарила,  что в одном из обзоров мы обратили внимание на авторскую рубрику журнала «Иностранный отдел». В «Урале» она вроде не из основных, но для читателей – бесценный навигатор в «безбрежье» переводной литературы…

– Согласна с оценкой. А мне ещё очень нравится формат рубрики – авторская. С 2013 года Сергей Сиротин каждый месяц рассказывает об одной книге, рассказывает очень спокойно, последовательно, не боясь воспроизводить одну и ту же схему: немного об авторе, его наградах и достижениях, внятный пересказ, достоинства и недостатки стиля. Только в этом году он представил новые (или только что переведённые) романы Кадзуо Исигуро, Мартина Эмиса, Уильяма Сарояна. В августовском номере – рассказ о новой книге Салмана Рушди «Два года, восемь месяцев и двадцать восемь ночей». Я не поклонница Рушди, и читать эту книгу мне, честно говоря, не захотелось, а рецензию прочитала с удовольствием и адекватное представление о тексте, как мне кажется, получила. Радует, что о литературе даже сегодня можно рассказывать без излишней субъективности, главные акценты делая на литературных особенностях книги как таковой, а не на особенностях «своего прочтения» и своей неповторимой личности. Кстати, Сиротин является редактором сайта «Ноблит.Ру», где разговор ведётся не только о Нобелевских лауреатах, но и о серьёзной (зарубежной, и не только) литературе разных лет. Кроме «уральских», здесь есть и тексты, написанные Сиротиным специально для сайта и посвящённые совершенно не известным современному читателю авторам: многие ли слышали о тунисском прозаике Омаре бен Салеме, например?..

– Краеведческие опусы обычно – на любителя. Но очерк Любови Двинских «Городок «Чекист». Начало» точно будет прочтён многими. Автор предлагает взглянуть изнутри на один из самых известных и в то же время загадочных архитектурных символов Екатеринбурга.

– Написано, может быть, и суховато для популярного журнала, но эта сдержанность и конкретность вызывают доверие. Много любопытных сведений о строительстве (с 1929 по 1933 год) комфортабельного жилого комплекса для чекистов, об устройстве внутренней жизни и быта. Здесь были свои магазины, столовая и парикмахерская, таксофоны и фонтаны. В клубе, который позже стал носить имя Дзержинского, кипела культурная жизнь и работала школа для взрослых, одна из лучших в городе, проводились шахматные турниры, публичные лекции и медицинские конференции. Автор очерка вспоминает имена не только архитекторов, но и рабочих, которые трудились на стройке, которые практически все были раскулачены и сосланы на Урал, тяжело работали, а потом попали под маховик репрессий. О судьбах некоторых чекистов, Иосифа Добоша или Фёдора Греккера, Двинских рассказывает подробнее. Люди, занимавшие отдельные квартиры, перемещались в коммунальные. Вчерашние добрые соседи завтра могли оказаться заключённым и следователем, жертвой и палачом.А дети жили своей жизнью и детство в Городке вспоминают как самое счастливое, безоблачное и безопасное… Своеобразный мир в миниатюре, где есть всё и который для всех разный.

– Обязательная составляющая каждого номера – поэзия. И в августовском её много. Разной. Попробуем провести смысловую «вольтову дугу» от детских «стихов-магнитиков» до поэмы «Багрение», посвящённой кровавым событиям 1864 года. Такой вот диапазон…

– «Стихи-магнитики» Анны Игнатовой из Петербурга – это необыкновенно милые мгновенные зарисовки, памятки путешествий (Белое море, Камчатка, Петербург, Испания и пр.), в которых иногда больше вкуса и воздуха, чем в более пространных описаниях. Вот про Литву:

  • Вишни-кокетки, 
  • Нежные ветки, 
  • Белеют в саду
  • У всех на виду.
  • А ёлки-соседки, 
  • Колючие ветки, 
  • На них напустились: 
  • «Ишь распустились!»

Здесь нет нарочитой наивности, а есть прелесть простоты, радость, внимание к чудесным мелочам жизни – и всё как-то очень по-своему.

И действительно, совсем другой полюс поэзии – поэма Андрея Расторгуева «Багрение», посвящённая кровавому столкновению в 1864 году казачьего отряда под командой Василия Серова с армией Кокандского ханства. Бесспорное уважение вызывает и тема, и пафос автора, и попытка через малоизвестное большинству читателей событие показать вечные мотивы русской жизни. Но всё-таки от поэмы как жанра ждёшь более плотной повествовательности. А здесь слишком много «поэзии», размышлений. Но это – на мой вкус… 

  • Опубликовано в №159 от 30.08.2017
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Мероприятие

Мероприятие

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (30 августа)

Большинство своих боёв (порядка 85 процентов) Олег Коротаев выиграл нокаутом. Неизвестный фотограф
Свердловский боксёр победил чемпиона мира среди профессионалов

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

«Реальный театр»

«Реальный театр»