Культура 30 августа 2017, 19:43

Уха без петуха и пельмень-баттл: календарь ярких турсобытий сентября

Мария Арабей
Огневушка-Поскакушка - персонаж будущего значка четвёртой массовой прогулки "Бажовская верста".

Огневушка-Поскакушка - персонаж будущего значка четвёртой массовой прогулки "Бажовская верста".

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Путешествия по Уралу
Тематическая полоса «Областной газеты» посвящена путешествиям по Свердловской области.



Осенью кажется, что все праздники ушли вместе с летним теплом. Но сентябрь в Свердловской области обещает быть не менее ярким на события для тех, кто не желает сидеть все выходные дома, закутавшись в плед. Именно для них «ОГ» подобрала тройку самых интересных туристических мероприятий первого осеннего месяца.

3 сентября. Осенняя массовая прогулка «Бажовская верста», Сысерть и посёлок Асбест.

Это мероприятие заинтересует не только любителей сказов Павла Бажова, но и фанатов пеших прогулок, как опытных и выносливых путешественников, так и тех, кто приехал с маленькими детьми. По степени сложности организаторы прогулки предложили три маршрута.

Первый – маленький – маршрут начинается в Сысерти. Нужно пройти всего 4–5 километров – этот путь рассчитан не на проверку сил туристов, а на прогулку с возможностью насладиться прекрасными видами Урала. На контрольных пунктах участникам предложат исторические, интерактивные и игровые испытания. По дороге туристы увидят асбестовские карьеры и посетят памятник природы Асбест-Камень (или Мочаловский разрез). Любители геологии, как всегда на «Бажовской версте», смогут собрать богатую коллекцию, главными находками в которой могут оказаться шикарные экземпляры антофиллит-асбеста (находятся только в Сысертском районе).

У двух больших маршрутов – 15 и 25 километров – в этом году изменилось направление: они выходят за пределы Сысерти – путники стартуют в посёлке Асбест.

– Раньше часть больших трасс совпадала с маленьким маршрутом, была давка на контрольных пунктах, – отмечает методист природного парка «Бажовская верста» Сергей Манатин. – Теперь на новой тропинке участников прогулки ждут совершенно новые испытания. Сохранятся лишь конкурсы, которые устраивает шаман вблизи Марков-Камня (его очень просили оставить участники прошлогодней «Бажовской версты») и большое количество болот и горок.

Составители маршрутов советуют путешественникам перечитать Бажова, чтобы потом они смогли сравнить описанную местность в книге и в реальности.

16 сентября. Фестиваль-праздник «Бабье лето», село Арамашево.

В третью субботу сентября всех желающих приглашают посетить праздник нового урожая и ремесла «Бабье лето», во время которого и пройдёт традиционная выставка-ярмарка изделий народных промыслов, где можно будет поучаствовать в мастер-классах, а также угоститься самым вкусным, что есть в деревенской кухне.

Также гости праздника «Бабье лето» смогут с лёгкостью узнать, что из себя представляют традиционные русские обряды. На фестивале пройдёт и уже полюбившийся «Пельмень-баттл». Здесь нужно будет проявить любовь к пельменям не меньшую, чем у жителей деревни панд из мульт­фильма «Кунг-фу панда»: лепить со страстью и есть всё, что предлагают. В «Пельмень-баттле» посоревнуются несколько команд (собираются из всех желающих), в распоряжении которых будут корыто с сечкой для приготовления капусты и тесто. Лепить, конечно, будут на скорость. А после вареники сварят на костре и угостят ими гостей праздника.

– Ещё именно в этот день у нас впервые за долгое время поедет паровоз, – рассказывает заместитель директора по туристической деятельности «Верхнесинячихинского музейного объединения» Екатерина Файзулина. – Из Алапаевска он двинется в Верхнюю Синячиху. 25 километров пассажиры паровоза преодолеют за 1 час 10 минут.

24 сентября. Фестиваль «Симеоновская ярмарка», деревня Раскат.

Более трёхсот лет назад, 25 сентября, мощи праведного Симеона Верхотурского были перенесены из Меркушино в Николаевский монастырь города Верхотурье. В этом году этот день празднуется 24 сентября в деревне Раскат, возле храма Всех Святых (12 километров от села Меркушино).

Программа фестиваля начнётся с праздничного богослужения и благословения архиепископа. Потом посетителей ярмарки ожидают концерт творческих коллективов области и разно­образные тематические площадки, связанные во многом с бытом крестьян XVII-XVIII веков. Здесь и «Молодецкие забавы» со всевозможными состязаниями – перетягивание каната, жим гири, хождение на ходулях и многое другое. И «Травница бабушки Агафьи» с чаем и травами от всех болезней. И народное гулянье «У околицы» с хороводами под гармошку.

– В этом году гостям «Симеоновской ярмарки» мы предложим попробовать несколько видов ухи, а также порыбачить с того камня, где ещё Симеон Праведный ловил рыбу, – анонсирует фестиваль «Уха, да не из петуха!» Виктория Настапова. – А с деревянными удочками мы постараемся помочь.

  • Опубликовано в №160 от 31.08.2017
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