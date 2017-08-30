Культура 30 августа 2017, 19:17

Арктика ждёт героев

В экспедиции участникам пришлось преодолевать множество трудностей. Одна из них – рыхлый снег. Провалиться легко, но вот достать 3,5-тонную машину – большая проблема. Фото: Автомобильная трансарктическая экспедиция

В экспедиции участникам пришлось преодолевать множество трудностей. Одна из них – рыхлый снег. Провалиться легко, но вот достать 3,5-тонную машину – большая проблема. Фото: Автомобильная трансарктическая экспедиция

Сюжет

Путешествия по Уралу
Тематическая полоса «Областной газеты» посвящена путешествиям по Свердловской области.



В конце августа на большие экраны вышел документальный фильм Алексея Камерзанова «Следующая остановка – Северный полюс», рассказывающий об уникальном уральском вездеходе «Бурлак», который построил екатеринбургский конструктор Алексей Макаров. Вместе с командой Алексей на «Бурлаке» в качестве испытания преодолел более 3000 километров по арктической пустыне, чтобы через год попытаться штурмовать Северный полюс.

«ОГ» уже рассказывала о вездеходе «Бурлак» (см. номер от 16 марта 2016 года). Идея экспедиции (от острова Голомянный до Северного полюса, а потом до Нового Уренгоя) родилась у уральца Алексея Макарова после того, как на полюсе в 2009 году побывала московская команда Василия Елагина. Елагин тоже путешествовал на самодельных вездеходах, но поездка получилась только в один конец – с полюса выбирались уже на вертолётах. Сейчас же Макаров рассчитывает, что его чудо-машина, которую он и его товарищи полностью собрали своими руками, довезёт путешественников до полюса и обратно. Цель – обновить мировой рекорд, установленный в 2009 году. Новая экспедиция планирует достичь Северного полюса автономно, без заброски авиацией топлива и продуктов питания.

В 2016 году «Бурлак» отправился в долгий тест-драйв. Прежде чем покорять полюс, нужно быть уверенным на все, как говорится, 120 процентов, что машина не подведёт. Вместе с командой из шести человек – Алексей Макаров (Екатеринбург), Максим Белоногов, (Курган), Василий Елагин (Москва), Сергей Лапин (Казань), Сергей Берент (Екатеринбург) и Александр Мяконьких (Екатеринбург) – отправился в снежные пустыни и режиссёр из Новосибирска Алексей Камерзанов.

– Фильм стал настоящей находкой не только для тех, кто собирается покорять Арктику, но и для простых путешественников и ценителей красот природы, – рассказывает Максим Белоногов. – В пути мы видели северных животных, множество величественных пейзажей, туристические станции и поселения. Уделили большое внимание панорамным съёмкам с квадрокоптера. Во время просмотра фильма зрители на 1,5 часа перенеслись в мир за полярным кругом.

Действительно, камера режиссёра детально фиксирует все трудности испытаний. Его задача – показать, как машина справляется с суровыми климатическими условиями Севера, передвигается по зимникам, горной местности, рыхлому солёному льду и воде.

– В нём показана машина именно той конструкции, которая поедет в Автомобильную трансарктическую экспедицию на Северный полюс, – рассказал на премьерном показе Алексей Макаров. – Мы планируем лишь дополнительно облегчить корпус, чтобы достичь минимально возможного веса машины. Это позволит вездеходу лучше держаться на льду и улучшит его проходимость.

К слову: не секрет, что полюс полон опасностей. Так, на первом показе Максим Белоногов рассказал, что однажды во время поисков подходящего кадра Алексей Камерзанов провалился под лёд. Но никого на помощь звать не стал, а смог вылезти сам.

Впереди у участников есть время, чтобы подготовиться к трудностям, протестировать машину ещё раз и собраться в путь. Сейчас участники прорабатывают маршрут, а Алексей Макаров дорабатывает «Бурлак». Весной 2018 года машины (всего их будет две) дойдут до точки старта – полярной станции на архипелаге Северная Земля (остров Голомянный). А в 2019 будут штурмовать полюс. За два месяца, проезжая около 100 км в день, участники надеются достичь финальной точки.

  • Опубликовано в №160 от 31.08.2017
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