Вымирающие виды, размноженные Уорхолом

«Толсторогий баран», Энди Уорхол (1983. Вид – снежный баран)

В Ельцин Центре в четверг откроется выставка знаменитого поп-арт-художника Энди Уорхола «Вымирающие виды». На этот раз екатеринбуржцы увидят его серию шелкографий о животных.

Экспозиция «Энди Уорхол. Вымирающие виды» прибыла в столицу Урала из Московского государственного дарвиновского музея. Там эта выставка также показывалась впервые – её приурочили к Году экологии. Европейский культурный клуб запрашивал разрешение на печать этой серии в Фонде Энди Уорхола. Тот, в свою очередь, пошёл навстречу идее и передал сетки.

Все известные работы поп-арт-художника многотиражны: он делал по 150 и больше экземпляров. Эта серия – не исключение. Фонд Энди Уорхола следует идее художника («Искусство должно идти в народ»), поэтому сам печатает какие-то его работы, а также даёт лицензии на то, чтобы их официально делали другие.

«Зебра», Энди Уорхол (1983. Вид – зебра Греви)

– Наравне с художественными достоинствами цикла «Вымирающие виды» Энди Уорхола большое значение имело их распространение в массах, – рассказывает член Европейского культурного клуба Ирина Стежка. – Его работы множатся в постерах и плакатах, это привлекает внимание, в том числе и молодёжи, к экологии, к проблеме исчезновения многих видов животных. Например, из представленных десяти героев Уорхола чёрного носорога уже нет на Земле.

Энди Уорхол любил советоваться с друзьями по поводу новых идей для своих работ: что сейчас актуально, что интересно. Так произошло и в 1983 году, когда была создана серия «Вымирающие виды». Его друзья – экологи Рональд и Фрейда Фельд­ман – посоветовали ему позаимствовать персонажей из Красной Книги. Он взял работы известных фотографов и создал в своей манере портреты десяти животных, которые в 1980-е годы находились под угрозой вымирания.

К слову, фото четверых представителей фауны вполне могли сделать и в России: амурского тигра, снежного барана, древесной лягушки из семейства квакш и белоголового орлана (эта национальная птица США наблюдалась, как сообщалось, вплоть до конца XX века и на Дальнем Востоке). Каждому из животных автор подобрал свои сочетания цветов.

– Для нас имя Уорхола не так важно – важны его работы и их отношение к миру природы и экологии, – отмечает руководитель отдела выставочной деятельности Ельцин Центра Илья Шипиловских. – В наш век действия людей очень сильно влияют на экосистему Земли. Мы хотим рассказать детям, что животные – такие весёлые и всеми любимые существа – исчезают из-за очень активной деятельности человека. Нужно осознавать ответственность за мир вокруг себя.