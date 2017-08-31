Публикация «ОГ» дошла до Наума Коржавина в Америке

В Ельцин Центре состоялась презентация изданной в Екатеринбурге книги выдающегося русского поэта Наума Коржавина «Начальник творчества». По оценке доктора филологических наук критика Леонида Быкова, это событие сродни общественно значимым в политике.

Написанная в 1955-м, антисталинская, рассказывающая о «начальниках от культурки», поэма Коржавина в советские годы была обречена на неиздание. И не издавалась. Однако уже в те годы свердловские литераторы супруги Виктор Рутминский и Наталья Толочко понимали значимость опального поэта. Когда предоставилась возможность — познакомились с ним лично. А Наталья Толочко, изрядно рискуя, даже переписала для себя от руки всю поэму.

Портрет Наума Коржавина (иллюстрация из книги) — художник Н. Предеин

Шесть десятилетий рукопись хранилась в домашнем архиве, в то время как мир за окном менялся. Наум Коржавин, «русский Сократ», вынужден был эмигрировать в Америку. В России сменились власть и строй. И хотя многое стало другим, не утратила актуальности основополагающая мысль поэмы — «масштабы личности и роли соизмеримы не всегда». А «в культурке» (выражение поэт заимствовал из реального разговора) до сих пор живы «начальники творчества». И Наталье Толочке захотелось-таки издать поэму в России отдельной книгой…

Изданию книги (в сборник вошли также поэма «Танька» и стихотворения Н. Коржавина) помогали энтузиасты из Екатеринбурга, Лос-Анджелеса, Бостона и Северной Каролины, где живёт сейчас поэт, а также французский филолог-славист Ренэ Герра. Оформил книгу известный художник Николай Предеин. А послесловием к книге составители избрали материал «В Екатеринбурге, в частном собрании, хранятся реликвии Наума Коржавина», который был опубликован в «Областной газете» и рассказывал историю коржавинской поэмы.

Чуть раньше, до презентации, книга была отправлена в Америку, автору, которому вот-вот исполнится 92. По словам дочери, получив книгу, Наум Коржавин сказал единственное: «Я счастлив…».