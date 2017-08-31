Культура 31 августа 2017, 20:15

Евгений Куйвашев принял участие в проекте «Праздник песни»

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге, на площади 1905 года, прошёл «Праздник песни» — масштабный культурный проект, проводит который знаменитый «Хор Турецкого». Так, в среду вечером в формате караоке музыканты вместе со многочисленными зрителями в течение двух часов исполняли всеми любимые песни. Несколько тысяч свердловчан не смутила даже дождливая погода.

— Мы счастливы посетить ваш город, и нам не всё равно, как он будет дальше жить. Свердловская область даёт всем людям идею, что можно быть счастливыми и здесь, и не надо уезжать куда-то далеко, — отметил Михаил Турецкий.

Хор Турецкого на Площади 1905 года в Екатеринбурге

Михаил Турецкий порадовал собравшихся известными хитами. Фото: Павел Ворожцов

Участие в проекте принял и глава региона Евгений Куйвашев.

— Было бы неправильно, если бы мы ушли с вами, не спев песню из «Весны на Заречной улице», — обратился к музыкантам Куйвашев.

Михаил Турецкий и Евгений Куйвашев на Площади 1905 года в Екатеринбурге

Во время концерта Евгений Куйвашев также поддержал идею Михаила Турецкого (слева) провести в Свердловской области в 2018 году музыкальный фестиваль. Фото: Павел Ворожцов

А затем поднялся на сцену и вместе с «Хором Турецкого» спел не только «Весну», но и несколько других известных композиций.

Хор Турецкого на Площади 1905 года в Екатеринбурге

Хор Турецкого на Площади 1905 года в Екатеринбурге

Фото: Павел Ворожцов

  • Опубликовано в №161 от 1.09.2017 
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