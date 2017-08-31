Олег Лоевский: Удивляться нужно талантам, которые умеют чувствовать время

Совсем скоро в Екатеринбурге стартует фестиваль «Реальный театр», куда съедутся коллективы со всей страны, и не только. Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ТЕАТРА «НА ЛИТЕЙНОМ»

Через неделю, 8 сентября, в Екатеринбурге начнётся XIV Всероссийский фестиваль «Реальный театр». За восемь дней на разных театральных площадках города будет представлено 22 спектакля 18-ти театров и творческих объединений из Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Казани, Минусинска, Серова, Кирова и Таллина и других городов.

«Реальный театр» покажет спектакли разных жанров — от экспериментальных зарисовок и эскизов, которые впервые будут представлены именно на фестивале, до большой сценической формы. Рядом с маститыми режиссёрами и известными актёрами в афише представлены молодые таланты. О том, чего ждать от XIV «Реального театра», «ОГ» узнала у основателя и арт-директора фестиваля Олега ЛОЕВСКОГО.

На фестивале представлена также классика, но в новом прочтении. Одна из таких постановок — «Король Лир» Театра-студии «Грань» из Новокуйбышевска. Фото: Леонид Яньшин

— Олег Семёнович, банально, но каждый год «Реальный театр» должен чем-то удивлять. Что будет в этот раз?

— Структурно все фестивали похожи друг на друга — спектакли, спектакли, спектакли. Но каждый фестиваль — это время. Проходит пара лет, меняются общественные мнения. Вчера одно было неважно, а сегодня — это самое главное. Поэтому удивляться нужно не чудесам, а талантам, которые умеют чувствовать время. К примеру, удалось привезти интереснейшего режиссёра из Якутии Сергея Потапова. Также весьма любопытна труппа из Эстонии. Причём в Таллине лауреат «Золотой маски» Алексей Песегов поставил спектакль по пьесе уральца Василия Сигарева «Алексей Каренин».

— Вы всегда говорили ещё и о том, что ваш фестиваль ставит задачу открывать новые имена.

— Совершенно верно. К примеру, увидим работы очень интересного режиссёра Дмитрия Зимина, лауреата премии «Браво». Также Владимир Данай поставил в Камерном театре «Где тонко, там и рвётся». Владимир Смирнов — тоже один из режиссёров, о которых в будущем будут говорить. Фестиваль — это всегда работа на будущее. К слову, в прошлом году мы привозили из Новосибирска спектакль Тимофея Кулябина «Три сестры». Сейчас он гастролирует во Франции и получил массу призов. Таких же спектаклей и открытий я жду и сейчас.

— Чем порадуют местные театры?

— На мой взгляд, в Свердловской области происходит очень много интересного. К примеру, в Серове молодой режиссёр Павел Зобнин сделал достойную работу «Смерть Тарелкина». Очень любопытно, что сейчас происходит в Свердловском театре драмы. На сегодняшний день театры нашей области вполне конкурентоспособны на общероссийском уровне.

— Однако в последнее время Свердловская область в России больше известна благодаря музыкальному театру…

— Это правда, но театр — это забег на длинную дистанцию, а не на короткую. Алексей Бадаев (генеральный директор Театра драмы. — Прим. «ОГ») медленно, но верно строит театр. Главное — выбрать направление. Я уверен в том, что Свердловский театр драмы в будущем выстрелит.

— Что представит хозяин фестиваля — Екатеринбургский ТЮЗ?

— ТЮЗ в этом году решил показать не готовые спектакли, а эскизы. Это две новые пьесы («Тот самый день» и «Если вы боитесь, что ваши чувства будут оскорблены — не входите!»), которые у нас никогда не ставились. Вообще, знакомство с новым литературным материалом — это не менее важно, чем показать готовую постановку.

— Чего лично вы, как основатель, ожидаете от нового «Реального театра»?

— Ожидания мои простые — чтобы зритель вместе со мной увидел талантливых людей. К примеру, у нас в городе, я думаю, хорошо знают Евгения Марчелли, который привозил к нам очень много интересных спектаклей. В этот раз он покажет эскиз к «Чайке» — эта работа, кстати, была номинирована на «Золотую маску».

Справка "ОГ" «Реальный театр» — старейший фестиваль в России. Ведёт свою историю с 1990 года. Первый прошёл в статусе регионального, а в 1994 году ему был присвоен статус Всероссийского. Фестиваль ставит своей задачей представить наиболее полную и реальную картину современного театра, обнаружить новые тенденции — как эстетические, так и тематические. Олег Лоевский единолично формирует фестивальную программу и является модератором обсуждений. Афиша 8 сентября 14:00 «Антарктида» (У. Гицарева) — Театр «На Литейном», Санкт-Петербург (режиссёр Пётр Чижов), на большой сцене Екатеринбургского театра кукол (ул. Мамина-Сибиряка, 143). 18:30 «Месяц в деревне» (И. Тургенев) — Театр драмы имени Ф. Волкова, Ярославль (режиссёр Евгений Марчелли), на большой сцене Екатеринбургского театра юного зрителя (ул. К. Либкнехта, 48) 9 сентября 14:00 «Алексей Каренин» (В. Сигарев) — Театр «R.A.A.A.M», Таллин* (режиссёр Алексей Песегов), Камерное пространство большой сцены Свердловского театра драмы (Октябрьская площадь, 2) *Спектакль идёт на эстонском языке с синхронным переводом) 18:30 «Король Лир» (У. Шекспир) — Театр-студия «Грань», Новокуйбышевск (режиссёр Денис Бокурадзе), Камерное пространство большой сцены Екатеринбургского театра юного зрителя (ул. К. Либкнехта, 48) 10 сентября 11:00,14:00 «В розовом» (П. Поляков, Р. Саттарова, Р. Булатов) — Творческая лаборатория «Угол», Казань (режиссёр Регина Саттарова), Харитоновский парк (ул. К. Либкнехта, 44) 14:30 «Вишнёвый сад» (А. Чехов) — Театр «Старый дом», Новосибирск (режиссёр Андрей Прикотенко), на малой сцене Екатеринбургского театра юного зрителя (ул. К. Либкнехта, 48) 18:30 «Последние дни» (М. Булгаков) — Драматический театр, Минусинск (режиссёр Сергей Потапов), на большой сцене Екатеринбургского театра юного зрителя (ул. К. Либкнехта, 48) 11 сентября 12:00 «Двенадцать стульев» — Коляда-театр, Екатеринбург (режиссёр Николай Коляда), в Малахитовом зале «Коляда-театра» (пр. Ленина, 97) 18:30 «Смерть Тарелкина» (А. Сухово-Кобылин) — Театр драмы им. А.П. Чехова, Серов (режиссёр Павел Зобнин), на большой сцене Свердловского театра драмы (Октябрьская площадь, 2) 22:00 «Война, которой не было» (П. Жеребцов) — Театральная платформа «В Центре», Екатеринбург (режиссёр Семён Серзин), в пространстве «Ельцин Центра» (ул. Б. Ельцина, 3) 12 сентября 14:00 «Где тонко, там и рвётся» (И. Тургенев) — Камерный театр, Екатеринбург (режиссёр Владимир Данай), на сцене Камерного театра (ул. Пролетарская, 18) 18:30 «Отцы и дети» (И. Тургенев) — Свердловский театр драмы (режиссёр Дмитрий Зимин), на большой сцене Свердловского театра драмы (Октябрьская площадь, 2) 13 сентября 14:00 «Записки юного врача» (М. Булгаков) — Театр «Мастерская», Санкт-Петербург (режиссёр Григорий Козлов), на большой сцене Екатеринбургского театра кукол (ул. Мамина-Сибиряка, 143) 18:30 «Каренин» (В. Сигарев) — «Театр на Спасской», Киров (режиссёр Егор Чернышов), на большой сцене Екатеринбургского театра юного зрителя (ул. К. Либкнехта, 48) 21:30 «Тот самый день» (Я. Пулинович) — ТЮЗ, Екатеринбург (режиссёр Илья Ротенберг), на малой сцене Екатеринбургского театра юного зрителя (ул. К. Либкнехта, 48) 14 сентября 12:00 «Москва-Петушки» (В. Ерофеев ) — Центр современной драматургии, Екатеринбург (режиссёр Ринат Ташимов), в Гранатовом зале «Коляда-театра» (пр. Ленина, 97) 15:00 «Если вы боитесь, что ваши чувства будут оскорблены — не входите!» (И. Васьковская) — Совместный проект Екатеринбургского ТЮЗа и Театральной платформы «В Центре» (Ельцин Центр) (режиссёр Дмитрий Зимин), в пространстве «Ельцин Центра» (ул. Б. Ельцина, 3) 18:30 «Искупление» (Ф. Горенштейн ) — Театр драмы, Омск (режиссёр Алексей Крикливый), на большой сцене Свердловского театра драмы (Октябрьская площадь, 2) 18:30 «Транссиб» (А. Стадников, А. Лебедева, С. Давыдов, Е. Шабалина) — Мастерская Дмитрия Брусникина, Школа-студия МХАТ, Москва (режиссёры Дмитрий Брусникин, Юрий Квятковский, Сергей Щедрин), на малой сцене Екатеринбургского театра юного зрителя (ул. К. Либкнехта, 48) 15 сентября 13:00 «Транссиб» (А. Стадников, А. Лебедева, С. Давыдов, Е. Шабалина) — Мастерская Дмитрия Брусникина, Школа-студия МХАТ, Москва (режиссёры Дмитрий Брусникин, Юрий Квятковский, Сергей Щедрин), на малой сцене Екатеринбургского театра юного зрителя (ул. К. Либкнехта, 48) 18:30 «Тартюф» (Мольер) — Театр «Мастерская», Санкт-Петербург (режиссёр Григорий Козлов), на большой сцене Екатеринбургского театра юного зрителя (ул. К. Либкнехта, 48) Стоимость билетов от 350 до 500 рублей.