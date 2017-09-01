В Екатеринбурге открывается мультимедийный исторический парк «Россия — моя история»

Завтра в Екатеринбурге откроется уникальный мультимедийный исторический парк «Россия — моя история». Виртуальный музей — попытка найти общий язык с молодёжью, рассказать об истории нашей страны нестандартным способом. Фото: Алексей Кунилов

В воскресенье в Екатеринбурге откроется мультимедийный исторический парк «Россия — моя история». На 6,7 тыс. кв. метров павильонного пространства, выросшего на пустыре между цирком и Исетью менее чем за год, будет показана вся история страны от Рюриковичей до наших дней. Накануне открытия корреспондент «ОГ» своими глазами увидел, как переплетается история с современными технологиями.

На одном языке с молодёжью

Мультимедийный парк — уникальный виртуальный музей, рассчитанный в первую очередь на молодёжь. Сразу же бросается в глаза, что в нём нет ни одного привычного в нашем понимании артефакта. Зато все залы напичканы сенсорными экранами, виртуальными панелями и множеством другого современного оборудования. Новые технологии позволили в буквальном смысле занять всё пространство парка: на полу оживают карты Государства Российского, на стенах появляются образы правителей — от Рюрика до Владимира Путина, на купольных потолках — лики святых.

Для мультимедийного исторического парка было построено современное асимметричное здание на берегу Исети. Фото: Алексей Кунилов

В настоящее время в рамках екатеринбургского парка существует четыре экспозиции: Рюриковичи, Романовы, «От великих потрясений к великой победе» и 1945–2016 годы. В каждой из них есть так называемые федеральный и региональный контенты, то есть параллельно с историей России идёт рассказ о становлении Урала как опорного края державы.

Всех пришедших в исторический парк встречает большая надпись - название виртуальной выставки. Фото: Алексей Кунилов

— Урал — особый регион в истории России, — говорит директор мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» в Свердловской области Наталья Порошина. — Это связано и с развитием металлургии, промышленности, мощным научно-техническим потенциалом. Естественно, с трагическими событиями 1918 года тоже. У нас всё сделано так, чтобы региональный контент органично переплетался с федеральным. В мультимедийном парке представлены исторические карты, фотографии. Естественно, организаторы не обошли стороной и церковную составляющую: Верхотурье как духовный центр Урала, новомученики и исповедники Екатеринбургской епархии.

Лучше Ельцин Центра?

Хочет ли того или нет мультимедийный парк, в ближайшие годы его так или иначе будут сравнивать с Ельцин Центром.

Епископ Среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии Евгений (Кульберг) и заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков тестируют интерактивную панель для голосования. Фото: Алексей Кунилов

Их главное отличие — охват исторического периода. Ельцин Центр в большей степени является концептуальным музеем, сосредоточенным на эпохе первого Президента России. Исторический парк, в свою очередь, пытается объять всю совокупность событий, произошедших на нашей земле за последнюю тысячу с хвостиком лет.

Епископ Среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии Евгений (Кульберг): «Я доверяю тем людям, которые делали этот проект. Они хотели показать неискажённо историю России. И показать её так, чтобы с тем потенциалом знаний, который будет получен здесь, писать позитивную историю, а не историю развала нашей страны». Фото: Алексей Кунилов

Ещё одно немаловажное отличие — трактовка тех или иных исторических событий и персонажей. В частности, регулярно в адрес Ельцин Центра звучат претензии в искажении истории (ярые критики называют его не иначе как рассадником либерализма). Что касается мультимедийного парка «Россия — моя история», то здесь организаторы обещают продемонстрировать взвешенную модель истории России. Над содержанием парка работали культурный отдел Патриархии, Институт российский истории РАН, истфаки МГУ и РГГУ, а также Российский институт стратегических исследований. В конце августа выставку «обкатали» на школьных учителях и преподавателях истории уральских вузов, которые также дали организаторам много полезных идей.

— Нельзя сказать, что мы пишем новую историю, — продолжает Наталья Порошина. — Она такая, какая есть. Сегодня на основе новых документов и достижений исторической науки пытаемся как-то иначе взглянуть на историю, здраво осмыслить её. Излишняя политическая ангажированность ушла. Наш единственно верный путь — научный подход.

На полу проецируется интерактивная карта Российской Империи. Фото: Алексей Кунилов

В мультимедийном парке можно пройти тест на знание истории. Фото: Алексей Кунилов

Интерактивная книга - изображение ложится с проектора на чистые страницы. В зависимости от нумерации страницы меняется и текст. Фото: Алексей Кунилов

Кроме того, Ельцин Центр как-то сразу после открытия стал модным местом тусовок молодёжи. Здесь устраивают выставки и показывают фильмы, которые (опять же ярые критики) называют скандальными и провокационными, организовывают концерты и лекции. Составить им конкуренцию мультимедийному парку будет непросто.

— Нет, нас нельзя назвать храмом консерватизма, — говорит директор. — Мы не имеем лицензии на ведение образовательной деятельности. Мы — учреждение культуры. Сюда может прийти любой преподаватель, посмотреть выставку и вести уроки истории так, как он считает нужным, в русле своего стандарта.

Вместе с тем организаторы парка ставят цель быть лучше Ельцин Центра. Поэтому интерактивной выставкой он не ограничится. В новом «музее» можно проводить типовые уроки, квесты, брейн-ринги, кинолектории, исторические диктанты, тематические лекции и многое другое.

Организаторы обещают очень насыщенный старт работы парка. В день открытия лекцию прочтёт епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов). 8 сентября председатель Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение» протоиерей Игорь Бачинин представит свою организацию, а также прочтёт лекцию о трезвости, а спустя несколько дней, 12 сентября, в мультимедийном парке пройдёт выставка, посвящённая 150-летию открытия Российского отделения Общества Красного Креста.

Кстати Организаторы обещают, что цены на посещение выставки будут более чем демократичными: от 100 до 200 рублей. Для некоторых категорий детей (к примеру, оставшихся без попечения родителей) вход будет вообще свободным.