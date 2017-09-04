Открытие II Уральского кинофестиваля: кто-кто по дорожке идёт?

Одной из самых очаровательных на этом «параде звёзд» стала заслуженная артистка России, актриса Свердловского театра драмы Ирина Ермолова. Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге в выходные был открыт II Уральский фестиваль российского кино. Как и в прошлом году, перед зданием ККТ «Космос» была раскинута красная ковровая дорожка, по которой, приветствуя зрителей, прошли звёзды кинематографа, театра и знаменитые гости фестиваля. Вместе с ними на торжественной церемонии открытия побывали и корреспонденты «ОГ».

Аплодисменты режиссёру «с бульвара Капуцинов»

Вспоминая первый Уральский кинофестиваль, отметим, что в этот раз мероприятие прошло с меньшим размахом. Судите сами — в 2016 году по красной дорожке в Екатеринбурге прошли Владимир Меньшов, Глеб Панфилов, Инна Чурикова, Сергей Соловьёв, а на церемонии открытия выступал Сергей Безруков. На этот раз было скромнее. Зрители, наблюдавшие за шествием на дорожке, с трудом узнавали лица всероссийского масштаба, тем более что тот же Александр Сокуров (один из главных гостей фестиваля) присоединился к церемонии позднее.

Впрочем, несколько известных кинодеятелей всё-таки на ковровой дорожке появились. К примеру, Александр Котт, режиссёр фильма «Брестская крепость», сериала «Обратная сторона Луны» и нескольких частей «Ёлок». Также поприветствовал гостей и председатель жюри фестиваля режиссёр Андрей Прошкин, которому уже довелось поработать с уральскими актёрами.

Церемонию открытия украсила екатеринбургская группа «Курара» и её фронтмен актёр Олег Ягодин. Фото: Александр Исаков

— Я ожидаю от фестиваля многого — сильных работ, интересных событий. Я видел далеко не все картины из конкурсной программы, поэтому работать будет невероятно любопытно, — отметил перед церемонией режиссёр. — Также я с нетерпением жду выступления группы «Курара» на открытии, поскольку её фронтмен Олег Ягодин снимался в моём фильме «Орлеан».

Особенно тепло Екатеринбург встречал народную артистку России, режиссёра фильмов «Человек с бульвара Капуцинов», «Будьте моим мужем», «Суета сует» Аллу Сурикову. Алле Ильиничне, кстати, на церемонии был вручён первый приз фестиваля этого года — с формулировкой «Признание».

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина (слева) вручает награду режиссёру Алле Суриковой. Фото: Александр Исаков

В целом же на данный момент этот фестиваль действительно можно назвать «уральским». Овациями гости встречали Ирину Ермолову, актрису Свердловского театра драмы, драматурга и режиссёра Николая Коляду, художника Виталия Воловича, режиссёра Алексея Федорченко и других местных знаменитостей. Очень импозантно, с двумя очаровательными спутницами по ковровой дорожке прошёл организатор и директор ежегодного фестиваля «Старый Новый Рок» Евгений Горенбург.

Директор ежегодного фестиваля «Старый Новый Рок» Евгений Горенбург на красной дорожке. Фото: Александр Исаков

К слову, погода в этот день была более чем милостива и подарила уральцам жаркий денёк, так что гости по атмосфере даже сравнивали наш «Уральский кинофест» с «Кинотавром».

«День до...»

Как и водится на кинофестивалях, уже на церемонии открытия организаторы перешли сразу к делу и показали зрителям первый фильм конкурсной программы — картину «День до». Альманах состоит из четырёх новелл, каждую из которых сняли разные режиссёры — братья Александр и Владимир Котт, Александр Карпиловский и Борис Хлебников. Свердловской публике премьеру представил автор первой части — Александр Котт.

В первые секунды на экране появляется, пожалуй, самый обсуждаемый телеведущий месяца — Андрей Малахов. Он ещё в своей родной студии «Пусть говорят» и ведёт прямую трансляцию за день до… конца света. По сценарию, на Землю вот-вот обрушится комета, и человечество погибнет. Но дальше не следует героической истории по спасению мира. Перед нами четыре фрагмента, в каждом из которых совершенно разные люди пытаются прожить свой «день до». Раскрывать сюжет мы не будем, тем более что каждая часть по продолжительности как короткометражный фильм и смотрится на одном дыхании.

Председатель жюри фестиваля Андрей Прошкин. Фото: Наталья Шадрина

А вот о том, как эти киноновеллы сделаны, сказать стоит. Первая из них довольно наивна — это очередной ремейк «Ромео и Джульетты», только события происходят в наши дни. Никакой интриги здесь нет — всё это мы уже читали у Шекспира. Но с каждой следующей частью альманаха интерес к необычной киноработе возрастает.

Нам же больше приглянулась финальная новелла «Наследие человечества» режиссёра Бориса Хлебникова. Это фарс во всей красе, благо сюжет позволяет. Режиссёр задаётся главным вопросом: что останется после нас, и как люди, теряя человеческое достоинство, готовы будут сделать всё, чтобы остаться в вечности. Здесь вам и ярчайшая пародия на чиновников, и полусумасшедшая секретарша, готовая ради босса застрелить кого угодно, и даже выступление Филиппа Киркорова, по стилистике очень напоминающее его настоящее шоу. А главный герой новеллы — композитор и исполнитель шансона (его играет Сергей Бурунов) — во что бы то ни стало пытается в капсулу с шедеврами отечественной культуры определить и свою песню «Пруд детства моего». Режиссёр постарался, эта песня ещё долго не выйдет из головы зрителя, как и необычный фильм, который вполне может претендовать в том числе и на приз зрительских симпатий Уральского кинофестиваля.

Актриса фильма «День до» Дана Абызова и звезда фильма «28 панфиловцев» Алексей Морозов. Фото: Александр Исаков