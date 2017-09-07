С днем рождения! Леониду Быкову — 70 лет

Фото: Алексей Кунилов

Сегодня 70 лет исполняется литературному критику, доктору филологических наук, профессору УрФУ Леониду Быкову. Именинника поздравляет поэт, лингвист, профессор филологического факультета УрФУ Юрий КАЗАРИН.

— Леонид Петрович — ключевая фигура в литературоведении на Урале, человек, известный во всей России. Здесь, в Екатеринбурге, он играет огромную роль в оценке литературной жизни, то есть в функционировании этой самой литературы, появлении новых имён, умирании каких-то имён. Леонид Петрович чуткий в этом плане человек, он обладает самыми крупными знаниями о современной поэзии. Он, безусловно, знаток, энциклопедист, знает русскую поэзию в нашем городе если не лучше всех, то приближается к этим высотам.

Я его безмерно уважаю и знаю уже очень давно. Благодарен ему за то, что он несколько раз поддерживал меня в трудных ситуациях, когда я только начинал свой путь в советские годы, когда нас, молодых поэтов, не публиковали вообще. Такие люди, как Леонид Петрович, были организационными центрами, точками в нашем уральском крае, которые не позволяли исчезнуть и нарождающейся новой литературе, и литературе старой. Леонид Быков сыграл большую роль в продвижении молодых талантов, он был одним из организаторов специальных номеров журнала «Урал», где публиковали только молодых. Кстати, многие из тех, кто тогда публиковался, стали в итоге известными литераторами, прозаиками, драматургами.

Когда я был молодым, Леонид Петрович уже был преподавателем. Я слушал его лекции. Он говорил правильные серьёзные вещи. Это были 80-е, время, когда особо не разговоришься, все работали по принципу молчания. Максимум — называли имена. Мандельштам, Пастернак, Ахматова, Цветаева. Их только упоминали без всякого творчества. Леонид Петрович в этом смысле был человеком смелым и открытым, даже в те времена застоя он был откровенен, за что ему большое спасибо.

Помню одну историю. В 80-е проходил семинар-совещание молодых авторов журнала «Урал». Надо сказать, что моя первая публикация вышла при помощи Леонида Петровича, он даже сделал в ней свою врезку. Мы с моей коллегой Татьяной Снегирёвой пошли обедать в ресторан. Там были большие колонны, за одной из них мы сидели. А с другой стороны этой колонны сидели Леонид Петрович и Евгений Зашихин.Они нас не видели, мы их тоже, но слышимость была хорошая. И в один момент Леонид Петрович спрашивает: «Ну что, будем пускать Казарина в литературу?» Мы очень громко засмеялись, нас увидели и смутились. Затем мы сдвинули столики и уже сидели вчетвером. Вот такие вопросы Леонид Петрович тоже решал: пускать в литературу или нет. Не так давно я зашёл к нему на кафедру в университете, подарить экземпляр своей книги про Бориса Рыжего. И вдруг Леонид Петрович говорит: «Юра, мы ведь тогда не ожидали, что ты вырастешь в такого поэта». Мне было очень приятно.

Дорогой Леонид Петрович! В нашем возрасте хочется пожелать только одного — крепчайшего здоровья!