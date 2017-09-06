Алла Сурикова: «Режиссура — это диагноз»

Алла Сурикова в Доме кино. Фото: Валерия Нагибина

В рамках II Уральского кинофестиваля состоялся творческий вечер народной артистки России Аллы Суриковой, режиссёра таких известных фильмов, как «Человек с бульвара Капуцинов», «Ищите женщину» и «Суета Сует». Комедиограф показала отрывки из своих фильмов, рассказала о взаимоотношениях с актёрами и съёмочной группой, поделилась забавными историями из мира кино и описала сложности, которые встречались на её творческом пути.

Диагноз с риском для жизни

— Моя первая проба, даже не картина, а картинка — «Лжинка, или Маленькая ложь и большие неприятности» по мотивам пантомимы Леонида Енгибарова. В главной и единственной роли — моя дочь, пятилетняя Кирюша. Мы снимали во дворе старого дома, она стояла в окне четвёртого этажа и, чтобы вернулось солнце, выбрасывала во двор пойманного ею «солнечного зайчика». Я стояла сзади и едва придерживала её двумя пальцами за трусики. Когда снимала — ничего особенного: «Мотор! Стоп!». Только когда пересматривала материал, поняла, насколько опасной была ситуация: одно неверное движение, чуть сильнее порыв ветра… Именно в тот день я поняла, что режиссура — это диагноз.

«Снимать стало сложнее»

— У меня постоянно бывали творческие сомнения, не всё получалось так, как хотелось. Мне не везло — не хватало денег. Исключением стал «Человек с бульвара Капуцинов». Тогда я получила семьсот тысяч рублей на картину — это были более-менее приличные деньги по советским меркам. Но тогда и сроки другие были. Этот фильм мы снимали четыре с половиной месяца. А недавнюю картину «Любовь и Сакс» отсняли всего за тридцать три дня. И денег было мало, и с артистами проблема. Если бы я не успела всех соединить, они бы просто разбежались. Сейчас вообще снимать стало сложнее. Подоспело много молодежи, уже мои студенты приходят на замену, но это естественно.

Смертельный выбор: веревка или пистолет

— Был случай, когда я показала незаконченную картину «Ищите женщину» редактору Госкино. Она сказала, что все ужасно, что этот водевиль вообще никуда не годится. Я тогда была молодым режиссёром, и такое определение казалось смертельным. Я знаю пример, когда начинающий режиссёр повесился от того, что его картину негативно восприняли. Я думала повеситься — но нет, удавка не то. Утопиться — противно. Застрелиться — нет пистолета. Выброситься из окна — что там подбирать будут! Я решила все-таки закончить картину, посмотреть что из этого получится. Когда фильм была закончен, зрители приняли его очень хорошо.

Алла Сурикова. Фото: Валерия Нагибина

Не надо уводить меня к врачу, Себе диагноз я поставила давно: Я ничего другого не хочу - Хочу снимать, снимать, снимать своё кино! Алла Сурикова

Советская «обнажёнка»

— У меня есть картина «Две стрелы», в которой снимались артисты в полуголом грязном виде. Караченцов требовал, чтобы мы его тело мужественное мазали марганцовкой, потому что они первобытные люди. Очень смешной у нас был эпизод. Саша Жизневский, каскадёр прыгал с дерева за камень, где его ждала женщина чужого племени. Она его раздевала, летела одежда, а Саша должен потом голым убегать. Он тогда сказал: «Прыгну с любой высоты, но голым не побегу». А в этом фильме почти все: Наташа Гундарева, Ольга Кабо, Саша Кузнецов — все, кто готов, прыгали голыми, потому что дорвались наконец-то, можно. Тогда я посмотрела на артистов, кто по фигуре был похож на Сашу Жизневского. Это был Лёня Ярмольник, я ему и говорю: «Побежишь за него?». На что тот: «Да запросто. Только уберите оттуда девчонок, чтобы они от счастья не ослепли». Так и сделали. Потом он подошел к Жизневскому: «Дурак ты, дурак. Прыгал — ты, бежал — я. Потом сделают монтаж, и вся страна будет думать, что задница — твоя, не моя».

«Себя в кадре не люблю»

— В фильме «Вы не оставите меня» был драматический эпизод, где нужно было записать письмо матери погибшего героя. Так получилось, что не было нужного голоса, и мне пришлось всё самой делать. Потом, когда было озвучивание, звукорежиссёр попросил меня ещё раз записать это письмо, потому что ему понравился мой голос. Две недели я не могла повторить точную интонацию того письма. Мне не хотелось, чтобы лились слёзы, я хотела, чтобы ком стоял в горле. Только когда внезапно настигло это состояние, я поняла, как сложно быть артистом. Себя в кадре я очень не люблю, поэтому всегда старалась себя вырезать. А вот на озвучании другое дело. В «Чокнутых» я озвучивала козу, и звукорежиссёру очень понравилось. В «Человеке с бульвара Капуцинов» я озвучивала девушку лёгкого поведения, и мне это удалось. В картине «Хочу в тюрьму» я озвучивала попугая. В общем, у меня богатая актёрская биография за кадром.

«Домашние перестают существовать»

— Я всегда актёров жаловала и любила, работала с ними всегда хорошо. На картине «Любовь и Сакс» я позвонила Газарову, пригласила его сниматься, он сказал: «У вас я сыграю даже шкаф!». С таким ощущением счастья я встречалась с каждым актёром: и с Максимом Авериным, и Катей Климовой, и Ларисой Долиной, ну и так далее. Когда люди снимают кино — это настоящая семья. Перестают существовать даже домашние. Ближе оператора, художника и актёров нет никого. Пока работаешь — это твоя семья, но после съёмок эти люди уходят на другие картины, работают с другим режиссёром. Правда, если режиссёр попадается не очень, то они мне звонят и говорят: «Как с вами было хорошо! Запускайтесь, пожалуйста, ещё! Мы хотим с вами работать!»

Женщина-режиссёр

— Предвзятое отношение к женщинам-режиссёрам? Да, существует мужской шовинизм, он естественен. Сегодня в кино такое количество талантливейших женщин, что мужчинам не поспеть. Если вы чувствуете в себе силы, понимаете, что режиссура — дело вашей жизни, действуйте, вперёд! Главное быть талантливым, а мужчина или женщина — это уже не имеет значения, особенно сегодня.

Казус по-французски

— У всех бывают киноляпы, но это и мои и не мои одновременно — народ ведь живой работает. Например, в картине «Ищите женщину» на ключах изображена не та буква. Называют одну букву, а написана совершенно другая. Кто знает французский язык, сразу поймёт ошибку. В фильме «Человек с бульвара Капуцинов» есть кадры, в которых случайно мелькает автобус. В «Двух стрелах» — два смонтированные рядом кадра, где Саша Кузнецов сидит без одежды, а рядом с одеждой. Но даже я, посмотрев пять дублей, не сразу нашла киноляп.