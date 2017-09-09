«Королю дождей посвящается»

В течение пяти дней проходит выставка, посвящённая памяти уникального свердловского художника Юрия Буданова, чьи картины были представлены на многих международных конкурсах. Этого художника заслуженно называют виртуозом изображения дождя, ведь основным и любимым мотивом в творчестве этого художника был именно дождь. С его помощью мастер представлял узнаваемые улицы Екатеринбурга в совершенно новом свете, вызывая у зрителя нежность к родному городу.

Фото: ЕГСИ

Адрес: Екатеринбургская галерея современного искусства (ул. Красноармейская, 32). С 7 по 12 сентября.

«Монеты Екатеринбургского монетного двора»

В Екатеринбурге на протяжении полутора столетий чеканились монеты для всей России. За время существования Екатеринбургского монетного двора в оборот были выпущены самые разные экземпляры, даже квадратной формы. Теперь у жителей города появилась возможность увидеть эти старинные монеты XVIII и XIX веков. На экспозиции будут представлены как оригиналы монет, так и их увеличенные копии в фотографическом варианте с двух сторон. Кроме того, в рамках выставки председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН Алексей Мосин прочтёт курс лекций, охватывающих монетное дело всего мира. Посетители экспозиции узнают, как изготавливались и выпускались монеты, познакомятся с особенностями и отличиями некоторых из них.

Фото: музей арх. и дизайна

Адрес: Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ (Екатеринбург, ул. Горького, 4а). С 7 сентября по 21 сентября.

«Город в огне»

Экспозиция посвящена 100-летней годовщине революции и Гражданской войны. Больше года Урал был ареной крупномасштабных боевых действий, здесь формировались отряды Красной армии. На выставке посетители увидят экспонаты, которые хранят историю о всех революционных событиях, происходивших в Екатеринбурге: жетон в память Февральской революции 1917 года, образцы обмундирования Красной и Белой армий — будённовку, элементы вооружения и амуниции — патроны к винтовкам Бердана, Лебеля и Арисака, штыки к иностранным винтовкам, гранату Рдултовского, предметы полевого и городского быта начала XX века.

Фото: музей вдв

Адрес: Музей ВДВ «Крылатая гвардия» (Екатеринбург, улица Крылова, 2а). С 6 сентября по 12 ноября.