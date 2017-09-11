Инга Оболдина: «Всё как у Золушки, только финал как в колонии»

Инга Оболдина на закрытии кинофестиваля. Фото: Александр Исаков

На II Уральском кинофестивале приз зрительских симпатий присудили фильму «Жги!» режиссёра Кирилла Плетнёва. Главную роль в этой картине исполнила актриса, заслуженная артистка России Инга Оболдина, которая и представляла эту работу на киносмотре.

В картине «Жги!» показан нелёгкий путь Алевтины Романовой (играет Инга Оболдина) — от жёстких будней надзирательницы женской колонии до не менее сложной жизни начинающей оперной дивы. Эту историю Кирилл Плетнёв позаимствовал у британской певицы Сэм Бэйли, которая на самом деле работала в тюрьме (только в мужской) и покорила множество людей своими выступлениями на десятом сезоне музыкального телешоу «The X Factor». В 2013 году она стала победительницей этого проекта. Но если певица из Англии на протяжении всей жизни участвовала в разных, пусть и небольших, творческих конкурсах, фестивалях и даже выступала на круизных судах, то героиня из России ещё в детстве получила психологическую травму, после которой выступать на публике больше не хотела…

— Мне вдвойне приятно и волнительно представлять фильм здесь, в Екатеринбурге, потому что я практически землячка — я родом из Кыштыма, — рассказывает Инга Оболдина. — Сценарий картины написал сам Кирилл Плетнёв. Он дебютант: это первый его сценарий полного метра. В общем, здесь была масса дебютов и сюрпризов. Тем не менее картина состоялась.

— Инга, казалось бы перед нами история Золушки, но финал открытый. Насколько сейчас нужно такое кино про сказку, про чудо?

— Эта история Кирилла, это он её придумал. Понятно, что мы с ним совместно меняли что-то в сценарии, где-то были споры, творческие вопросы. Тем не менее это его история, с одной стороны. С другой — у нас сплошь и рядом сказочные истории эти есть. Передача «Голос» о том свидетельствует нам. Сэм Бейли всю жизнь работала в мужской колонии. Точно так же в 40 лет она запела и сейчас занимает высшие строчки хит-парадов. Вовсе не работает охранницей, а занимается пением, причём профессиональным. То есть это действительно документальная история. Снимали в колонии, то есть обстоятельства максимально приближены к настоящим. Все эти фотообои, которые вы видели, реально существуют в этой колонии. И Кирилл требовал от нас документального существования в кадре. Ну, а то, что это сказка, для меня это колониальная сказка. Всё развивается как у Золушки, только финал как в колонии, в жизни.

— Фильм поднимает очень много гендерных вопросов. В том числе звучат такие фразы: «Хоть будешь стоять на кухне, как женщина, варить борщи». Но в то же время нам показывают нетипичную женщину…

— Мне кажется, вопрос гендерности точно не стоял у Плетнёва. Этот вопрос решён уже давно. Сейчас думать об этом не стоит, потому что, если женщина умная и талантливая, она добьётся своего. Здесь скорее тема того, что наступает определённый возраст — 40 лет, когда хочется подвести итоги, когда героиня видит, что жизнь, вроде, прожита не так, как хотелось бы. Этот фильм позитивный в том смысле, что он повествует о том, что в любом возрасте можно мечтать и идти за мечтой. Понятно, что вопрос — чем это может обернуться. И тем не менее надо попытаться, рискнуть, сдвинуться с мёртвой точки. Понятно, что это из серии мечтаний, но все равно хочется рвануть в последний раз так, чтобы…

«Я сразу говорила, что петь не буду»

— Насколько интересна эта роль была вам как актрисе?

— В общем, это было основной причиной сниматься здесь. Потому что ничего не предвещало картине вот такого фестивального будущего. Первый канал приобрёл этот фильм. Никто на это не рассчитывал. Это было дебютное кино. Очень дешёвое. Кирилл по знакомству договорился с зоной под Питером. Мы все позвали своих друзей. Володя Ильин, Таня Догилева. Все снимались за три копеечки, потому что просто все друг друга позвали. Поэтому это был совершенный энтузиазм, чистой воды. Я действительно говорю, что продюсеры пошли на эту авантюру. Пожалуй, самое интересное для меня — три ипостаси женщины. Все пошли туда по интересу.

— Фильм Плетнёва — не первый ваш опыт игры с вокалом в кино. Вспомнить хотя бы «Дирижёра» Павла Лунгина. Можете ли вы описать ощущения тогда и сейчас, чем они отличаются?

— Адские ощущения. Я не поющая. У меня поёт вся семья: папа, мама… не пою я. И когда мне предлагают вокальные партии, я сразу говорю, что я только дома тихо (смеётся). И там, и там это опера и это очень тяжёло. Тяжело распределиться по дыханию, нужно держать длительность и так далее. Опять же надо знать итальянский, надо знать текст, чтобы понимать, о чём ты поешь. Потом я же там пою «Старинные часы» сама. Я сразу говорила, что не буду петь. Но наш потрясающий композитор Артём Михаенкин сказал: «В нашей картине все будут петь сами». Действительно все поют в живую. В начале блистательно поёт Ярослава Дягтерёва.

«Думала любовная история. Прочитала сценарий — разрыдалась»

— Что было самым сложным в этих съёмках для вас?

— Мы снимали в закрытой колонии. За три года до начала съёмок она была закрыта. Это была детская колония для несовершеннолетних. Всё это — колючая проволока, проходная, окошечки, шизо, актовые залы — понятно, не может наводить на прекрасные мысли. Но месяц мы там пробыли. Я привозила туда дочку. Муж и няня приезжали. Все меня очень поддерживали. Было тяжёло. И мы работали от рассвета до заката.

Те люди, которые вбегают и говорят «эту уводить», те женщины, которые перечисляют заключённых, — это реальные силовские работники. Половина массовки — они играют зечек, заключенных — эти работники. Они подходили, трепали меня по плечу, говорили «Своя, наша!». Это была самая большая награда для меня. Ну, у меня был консультант, который подсказывал мне — сестра, которая работает в колонии строгого режима. Некоторые моменты, которые я считала сказочными, такими не оказывались. Всё это есть. Руку на пульсе я держала.

— На самом деле далеко не каждая актриса, наверное, согласилась бы на такую роль.

— Мы с Плетнёвым познакомились на сериале «Мама-детектив». Я там в положении играла следовательшу. Он был моим помощником. Он позвонил мне ночью, сказал: «Инга, я под таким впечатлением от твоей работы. Я написал для тебя сценарий». Я подумала, что это любовная история, очень красивая. И когда я прочитала сценарий — толстозадая тётка с палкой — я даже разрыдалась. Только родилась у меня дочка. Думала, что ж у меня пришёл такой сценарий, что бью там дочь, ещё что-то в этом роде… Ну и на сопротивлении согласилась: просто потому, что никогда ещё этого не делала.