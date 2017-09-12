Уральский балет открыл фестиваль в Бангкоке

Свердловская балетная делегация после спектакля в Бангкоке. Фото: Пресс-служба Театра оперы и балета

Екатеринбургский театр оперы и балета в составе 85 человек находится на гастролях в Таиланде. Спектаклями уральского театра открылся ХIХ Международный фестиваль танца и музыки в Бангкоке. Среди зрителей на представлениях традиционно присутствуют члены королевской семьи, дипломаты, известные таиландские деятели культуры и искусства.

Фестиваль в Бангкоке проходит под патронажем королевской семьи и по традиции длится два месяца. Нынешний фестиваль объединит артистов из России, Китая, Германии, Испании, Франции, Швейцарии и других стран.

Коллектив Театра оперы и балета уже не в первый раз отправляется на столь экзотические гастроли. С большим успехом свердловчане представляли в Таиланде свои версии классических опер «Травиата», «Тоска», «Мадам Баттерфлай». В 2008 году уральцы принимали участие в торжествах по случаю 80-летия Его Величества Короля Таиланда Рамы IX, екатеринбургские музыканты выступили тогда совместно с балетом Мариинского театра.

Балетная же труппа Екатеринбургского театра впервые выступает в Бангкоке. А ведь шесть лет назад по заказу именно этого тайского фестиваля в столице Урала создали спектакль «Катя и принц Сиама».

Немного о сюжете. В основе либретто — подлинная история любви русской девушки Екатерины Десницкой и сиамского принца Чакрабона. В этом союзе был рождён принц Чула. Поэтому рассказать эту удивительную историю любви предложили русскому композитору. Павлу Овсянниковуудалось написать самобытное произведение, объединившее тайский фольклор и европейскую музыкальную традицию.

— Для нас это большая честь, — отметил директор театра Андрей Шишкин. — В 2017 году исполняется 120 лет установлению дипломатических отношений между Россией и Таиландом. Инициатор фестиваля Джаспал Сингх Уберой, большой знаток и поклонник русской культуры, решил доверить открытие нынешнего фестиваля нашему театральному коллективу.

Во время выступления уральцев в зале находилась и Нариса Чакрабон, по чьей книге и был поставлен балет «Катя и принц Сиама». Она же является внучкой главных героев ожившей на сцене истории — принца Чакрабона и русской подданной Екатерины Десницкой.

Поэтому артисты понимали, какая ответственность на них возлагалась, и долгожданное выступление прошло на высоте. Кроме постановки «Катя и принц Сиама» в Бангкоке екатеринбургский театр представит балет «Золушка» на музыку Сергея Прокофьева.