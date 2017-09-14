Первый круг епископа Иннокентия

Яков Яковлев, «Берегите лес», 1980 г. Акватинта, мягкий лак. предоставлено НТМИИ

В рамках III Всероссийского фестиваля «Урал — Графо» в Нижнетагильском музее изобразительных искусств открылась выставка заслуженного художника России Якова Яковлева, более известного уральцам как епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий. Экспозиция носит название «В круге первом…» — здесь собраны не только работы епископа, но и произведения художников-графиков последней четверти ХХ века из его личной коллекции.

В 1965 году молодой художник Яков Яковлев поступил в Новосибирский архитектурный институт. Через 10 лет его приняли в Союз художников, после чего он стал профессионально заниматься изобразительным искусством, участвуя во всесоюзных, республиканских и международных выставках. В 80-х Яков Яковлев помогал благоукрашать храмы Новосибирской епархии как архитектор и иконописец. Затем посвятил себя церкви и решением Священного синода в 2011 году он был избран епископом Нижнетагильским и Серовским.

Но при этом епископ Иннокентий не забросил искусство, до сих пор творит.

— Это очень интересная история, — рассказывает «ОГ» председатель Свердловского отделения Союза художников России Сергей Айнутдинов. — В профессиональной сфере мы все знали художника Якова Яковлева, и когда уже поняли, что епископ Иннокентий и Яков Яковлев — один человек, были, конечно, очень удивлены и обрадованы, ведь у нас теперь совсем недалеко есть такой замечательный художник. В этом году мы очень надеемся, что в екатеринбургском Доме художника состоится и его большая персональная выставка.

А название выставки в Нижнем Тагиле говорит само за себя, ведь помимо 11 работ самого епископа Иннокентия на экспозиции представлены произведения из его личной коллекции. Это графика его друзей и коллег — так называемого «первого круга» — работы известных советских художников-графиков XX века: Андрея Бочкина, Бориса Французова, Юрия Чарышникова и других авторов.

В целом же выставка «В круге первом» — это своего рода рассказ о жизни художника, рассказ о времени, единомышленниках, об искусстве 1970–1980-х годов. По душевности, человечности эти офорты сегодня сравнивают с эстетикой прозы популярных тогда писателей-деревенщиков, с ностальгическими поисками «настоящей Родины».

Сам же епископ Иннокентий говорит о своей выставке так:

— В 1970-е годы было столько искренности, столько открытости в отношениях между художниками, которые делали настоящие произведения. Мы все решали свои творческие проблемы, представляли работы на разные выставки, а в результате решали вместе одни задачи, поставленные временем и искусством.