Гастроли Театра «На Малой Бронной», «Шикарная свадьба», Егор Крид

Гастроли Театра «На Малой Бронной»

Труппа этого театра приехала в Свердловскую область в рамках осенней сессии федеральной программы «Большие гастроли». В этом году в ней принимают участие 30 театров, которые посетят с гастролями 50 регионов России и покажут более 300 спектаклей. Московский Театр «На Малой Бронной» уже сыграл на сцене театра «Драмы Номер Три» в Каменске-Уральском, а завтра и послезавтра спектакли пройдут в Екатеринбурге во Дворце молодёжи. И там, и там артисты представляют постановку «Ревизор», где в главных ролях — Даниил Страхов и Леонид Каневский. Также екатеринбуржцы увидят спектакль «Тартюф», в котором играет Виктор Сухоруков.

17, 18 сентября, 19.00. Адрес: Дворец молодёжи, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1.

Антреприза «Шикарная свадьба»

В этом спектакле по пьесе Робина Хоудонаиграют кумиры сегодняшней молодёжи — артисты популярных комедийных телесериалов — Михаил Башкатов, Мария Горбань, Андрей Гайдулян и другие. Сюжет ненов: приближается час назначенной свадьбы: сшито свадебное платье, в отеле заказан номер для новобрачных, уже съехались многочисленные родственники и друзья. Но… всё подпортил мальчишник, после которого жених проснулся в гостинице за два часа до торжественного бракосочетания, рядом с ним была не его невеста. Интересно, как в этом случае выкрутится главный герой…

27 сентября, 19.00. Адрес: Дворец молодёжи, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1.

Концерт Егора Крида

Творческий путь этого исполнителя начался в 2011 году, когда пользователи Интернета увидели его первый клип на песню «Любовь в Сети». Постепенно популярность Егора всё росла и росла, и теперь вряд ли найдётся человек, который не слышал его имени.

В Екатеринбурге он представит поклонникам свой второй альбом, также не обойдётся и без всеми любимых хитов.

29 сентября, 19.00. Адрес: Дворец молодёжи, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1​​​​​​​.