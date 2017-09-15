Народные промыслы в Свердловской области смогут получить двойную поддержку

Теперь у промысловиков Свердловской области появится возможность получать и региональную, и федеральную поддержку одновременно. Фото: Алексей Кунилов

Депутаты Законодательного собрания — Людмила Бабушкина, Вячеслав Погудин и Анатолий Марчевский — внесли на рассмотрение парламента проект областного закона «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О народных художественных промыслах в Свердловской области». Речь идёт о возможности предоставления промысловикам как федеральных, так и региональных мер поддержки одновременно.

29 июля этого года Государственная дума России внесла изменения в федеральные законы — «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» и «О народных художественных промыслах». А именно было исключено положение о том, что органы государственной власти субъектов РФ не могут оказывать поддержку организациям народных художественных промыслов, которые уже входят в федеральный перечень.

— В Свердловской области уделяется большое внимание развитию, возрождению и поддержке народных художественных промыслов. Поэтому мы оперативно отреагировали на изменение федеральной нормы. У нас в регионе два предприятия, которые входят в перечень Правительства РФ — это ООО «Таволожская керамика» и ООО «Фарфор Сысерти». Раньше они не могли претендовать на региональную поддержку. Уверена, что 25 сентября Законодательное собрание поддержит наш законопроект, и предприятия, которые я назвала, смогут получить не только федеральные меры поддержки, но и региональные, — подчеркнула председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Напомним, что в бюджете Свердловской области на 2017 год заложено 400 тысяч рублей на премии лучшим представителям профессии, которым Указом губернатора присваиваются звания «Мастер народных художественных промыслов» и «Хранитель народных художественных промыслов». Также предприятиям и предпринимателям предоставляются налоговые преференции в виде освобождения от налогов на землю и на имущество, а также снижения ставки налога на прибыль в зависимости от объёмов производства.