«Демидовы в истории Урала»: документальное наследие

В Музее архитектуры и дизайна состоялось открытие международной выставки «Демидовы в истории Урала». Экспозиция состоит из семи разделов — по семи персоналиям рода Демидовых, а главной её изюминкой являются уникальные документы из Национального архива Финляндии.

Знаменитая династия Демидовых на протяжении двух столетий владела десятками построенных ими металлургических заводов, в число которых входили крупнейшие в регионе — Невьянский и Нижнетагильский заводы. Помимо промышленности, Демидовы активно занимались благотворительностью. Широко известны учреждённые ими Демидовская премия и Демидовский лицей.

Когда заходишь в Музей архитектуры и дизайна, кажется, что попадаешь прямиком в XIX век. Проходишь под узкими каменными арками, а вокруг на пожелтевшей от старости бумаге — старинные портреты и письма на изысканном французском языке. Кажется, ничем больше не изумить посетителя, но нет. За аркой прячется макет знаменитой Невьянской башни. Стоит пройти чуть дальше — и перед нами возникает макет чугунного паровоза Черепановых, который и не отличить от настоящего, будь он в натуральную величину.

Макет Невьянской башни. Фото: Валерия Нагибина

Исследуя экспозицию, посетитель знакомится с историей семьи знаменитых уральских меценатов, проходит по целому лабиринту семейного древа, которое начинается от Никиты Демидова и заканчивается Павлом Павловичем Демидовым, князем Сан-Донато, в период национализации Демидовских заводов в 1918 году. Также гости выставки узнают о традициях и новациях промышленной архитектуры, строительства и художественной жизни уральских заводов Демидовых.

Выставка проводится уже второй год, но при этом нынешняя и прошлая экспозиции практически не повторяются. Как может заметить любой посетитель, в этом году организаторами был сделан акцент на развитии науки и техники на заводах, строительстве и промышленной архитектуре. В то время как первая выставка посвящалась только истории семьи Демидовых.

В экспозиции собраны документы практически со всей страны: архив Алтайского края, архив Ярославской области, среди этих документов — копия грамоты императрицы Екатерины I 1726 года с описанием и цветным изображением дворянского герба Демидовых. Из областных участников выставки в этом году три музея: Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» (они предоставили продукцию, которая выпускалась на Нижнетагильских заводах), Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ (макеты Невьянской башни, паровоза Черепановых и макет рудоподъёмной махины), а также Екатеринбургский музей изобразительных искусств представил малахитовую вазу и жардиньерку (маленький резной столик. — Прим. «ОГ») в стиле рококо из своего фонда.

- Открытие подобного международного проекта — это блестящее доказательство совместной работы, когда объединяются усилия различных учреждений для достижения уникального непревзойдённого результата, — делится своими впечатлениями Эльвира Меркушева, директор музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

Изюминкой экспозиции стали документы Национального архива Финляндии. Именно благодаря этому уникальному событию выставка получила статус международной.

- Самое главное, что на наш призыв откликнулся Национальный архив Финляндии, — рассказывает «ОГ» куратор выставки Ирина Иванова. — В нём хранится богатейший фонд Авроры Карловны — супруги Павла Николаевича Демидова. В течение многих лет после его смерти, пока их сын (будущий князь Сан-Донато Павел) был в малом возрасте, она сама распоряжалась наследством, которое досталось ей от супруга. Сохранилось много её переписки с заводской Нижнетагильской конторой, где она прямо вникала в каждую мелочь: и в управление, и в производство. Из фонда Финляндии, кроме переписки, на экспозиции представлено десять чертежей механизмов из альбома, датированного серединой XIX века, которые применялись в металлургической промышленности.

Международная выставка приурочена к 100-летию Государственной архивной службы.

Дневник А.Н. Демидова. Фото: Валерия Нагибина

В день открытия экспозицию посетил Александр Капустин, начальник Управления архивами Свердловской области:

— Для Урала фамилия Демидовых имеет огромное и знаковое значение. Но обобщающего фундаментального академического труда о хозяйстве Демидовых до сих пор нет. Документов очень много, и они разбросаны по всему миру. Поэтому главная задача, которую мы себе поставили: собрать все эти документы. Сейчас мы подошли к необходимости формирования программы «Документальное наследие Демидовых». Программа была поддержана главой региона Евгением Владимировичем Куйвашевым. Я думаю, что в ближайшее время ей будет присвоен официальный статус губернаторской программы.

Адрес: Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ (Екатеринбург, ул. Горького, 4а). Выставка открыта с 13 сентября по 8 октября.