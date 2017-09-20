«Это был наш шанс»

Валерий Гошко. Серия «Театральный сезон», «Маска Нерона». Фото: СХР

Сегодня в екатеринбургском Доме художника открывается масштабная выставка, посвящённая 70-летию со дня основания знаменитой творческой дачи «Челюскинская», которая в своё время была создана специально для художников. Через эту дачу прошли практически все лучшие графики страны, благодаря чему потом в разных регионах сформировались целые графические школы.

Заезд 1987 года на даче «Челюскинская». В первом ряду крайний слева - Виталий Волович. Фото: схр

Праздничная экспозиция в Екатеринбурге сформирована из «золотого графического фонда» «Челюскинской» — на ней представлены 50 лучших произведений, которые когда-то были созданы на этой даче. Многие из работ сейчас находятся в коллекциях крупнейших отечественных музеев — Русского музея, Государственного музея имени А.С. Пушкина.

На выставке можно увидеть работы Виталия Воловича, Сергея Айнутдинова, Александра Муравьёва, Анатолия Якушина и других известных мастеров.

Валерий Гошко. Серия «Головные уборы», «Гранат». Фото: СХР

Каждый художник, который побывал на этой даче, отзывается о том периоде с большой нежностью и называет мастерскую не иначе как «Челюха». Там собирались графики со всей страны, включая Сахалин, Магадан, Сибирь, Кавказ. На дачу любили приезжать и иностранцы — немцы, англичане. А всё потому, что творческая атмосфера там была потрясающая.

Виктор Вильнер. «Игра». Фото: СХР

Виталий Волович. «Роман о Тристане и Изольде». Фото: СХР

Дом творчества «Челюскинская» появился в 1947 году в живописных местах Подмосковья. Художникам страны её подарил президент Академии художеств СССР Александр Герасимов. Так уж вышло, что деревянную дачу уничтожил пожар, и на её месте была возведена новая.

Адольф Демко. «Последние известия». Фото: СХР

— Дом творчества «Челюскинская» представлял собой красный и белый дома — всего за смену там могли разместиться до 50 человек, — рассказывает свердловский художник Александр Сивков. — Мы заезжали на два месяца, и уже ничто не мешало творчеству. Там было продумано всё. Мастерские для печати — отдельно литографная, офортная, гравюрная, специальная комната для кислот. Сюда съезжались все — ксилографы, книжные художники, плакатисты, шрифтовики, мастера лаковой гравюры, прикладники. Мы работали с утра до ночи, прерываясь только на еду. Ну сами представьте — процесс не всегда можно было остановить, ведь работали с кислотами, они травятся, там по секундам проверяешь, чтобы не упустить момент. Да и вообще все бытовые вопросы были решены, приезжай и работай.

Народный художник России Георгий Елфимов за работой на даче «Челюскинская». Фото: СХР

Попасть на такую дачу молодые художники могли через Союз художников, заявив свой проект. Если его утверждали — графика приглашали на «Челюскинскую» на два месяца, оплачивая ему дорогу, проживание, предоставляя необходимое оборудование.

Но не только в этом дело. Главное, о чём вспоминают графики, бывавшие на этой даче, — у них была возможность общения с признанными мастерами (большинство из которых носили звания «народных» и «заслуженных). Они общались с молодёжью, делились опытом. Сразу нескольким свердловским молодым художникам повезло попасть в один заезд со знаменитым графиком Анатолием Зыковым, прославившимся своей серией «Пушкиниана». Конечно, такие знакомства были очень полезны для начинающих художников.

А ещё для молодёжи это была настоящая путёвка в жизнь, возможность зарекомендовать себя, показать свои работы коллегам. Произведения лучших по итогам заезда брали на крупные выставки.

— Это была великолепная акция Союза художников, — делится воспоминаниями с «ОГ» народный художник России Виталий Волович. — По итогам каждого заезда действительно была большая выставка — и если работы находили одобрение комиссии, то это считалось прохождением первого тура Всесоюзной республиканской выставки. Это был наш шанс. А потом — такие дачи нас всех объединяли, мы знали, что происходит в стране — в самых разных её частях, подмечали тенденции, делились опытом. Я очень сожалею, что сейчас этого нет. Сейчас много информации, но она, конечно, компьютерная. А если ты не компьютерный человек, то живёшь в полном неведении, что делают художники, например, в Челябинске или в Перми. Сообщество художников распалось. Это делает искусство более провинциальным, местечковым. Поэтому возможности, которые давала нам «Челюскинская», вспоминаю с большой благодарностью.

В Доме творчества была собрана уникальная библиотека с художественными альбомами и редкими каталогами, также в «Челюскинскую» часто наведывались известные писатели, поэты, режиссёры, что тоже давало толчок для творчества.

— Я впервые побывал там в 1986 году, — говорит председатель Свердловского регионального отделения Союза художников России Сергей Айнутдинов. — В «Челюскинской» закладывался настоящий художественный фундамент у нас, молодых. Сейчас этого очень не хватает. Конечно, там была потрясающая атмосфера, я до сих пор дружу с теми, с кем там познакомился. Помимо работы, мы участвовали во встречах, творческих вечерах. Помню, как задолго до всех мы увидели «Сказку сказок» Юрия Норштейна и многое другое.

— Для меня «Челюскинская» — это становление души, — вспоминает епископ Иннокентий (художник Яков Яковлев). — Это встречи с Распутиным, Астафьевым, Крупиным, Жигулиным и другими писателями-почвенниками, как их тогда называли. Главное, что «Челюскинская» заложила в людях, — огромный творческий потенциал, который никогда не иссякал. Для каждого она стала определяющей в его дальнейшей жизни, за что мы благодарны.

Валерий Гошко. Серия «Головные уборы», «Два ангела и король». Фото: СХР

Персональная выставка В малом зале екатеринбургского Дома художника сегодня открывается персональная выставка литографий заслуженного художника РФ, лауреата международных конкурсов графики, вице-президента Российской академии художеств Валерия Гошко. Он тоже был в числе тех, кто работал на даче «Челюскинская», и сегодня остаётся ведущим графиком нашей страны. По образованию Валерий Гошко художник-модельер, но, как отмечают коллеги по цеху, график — по призванию, успешно работающий как в области книжной, так и станковой графики. На экспозиции мы увидим как раз соединение интересов автора — серию «Головные уборы», где на головах прекрасных женщин — абсолютно фантастические шляпы. Эта выставка отличается от того, что вы увидите на «Челюскинской-70». Художник работает в технике цветной литографии, его графика яркая, насыщенная, откровенная. Это, безусловно, жемчужина III Всероссийского фестиваля «Урал-Графо». Кстати, открывать выставку в Екатеринбурге будет сам Валерий Гошко.