Тарас Багинец: «Посетил премьеру «Волшебная флейта»... беспросветный трэш!»

Тарас Багинец. Фото: Станислав Савин

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы уже рассказывали о премьере Екатеринбургского театра оперы и балета «Волшебная флейта». Но в музыкальной среде мнения о постановке разделились. Представляем ещё один взгляд на новый спектакль. Впечатлениями делится Тарас Багинец, органист, солист Свердловской филармонии.

Не ходил в Екатеринбургскую оперу 15 лет. На днях посетил премьеру «Волшебная флейта». Как следовало из обзора: «моцартовский шедевр предстанет в стиле стим-панк с его культом механики, конструкций и прочих примет викторианской Англии».

Спасибо, что предупреждали! Только это я прочёл уже после спектакля. А перед — я был в предвкушении моцартовского шедевра и размышлял: не отправить ли в воскресенье сюда свою дочь с подругой.

Оркестр вялый и плохо играет. Нет, я понимаю, что, вероятно, избалован уровнем УАФО, но «всему же есть, ну, п-п-предел, б-б-братцы!». Уже в увертюре обнаружились проблемы. Понимаю, дирижёр врубил такой темп, что позавидовал бы даже самый лихой исполнитель увертюры к «Руслану». Этому темпу не соответствовали ни музыканты в оркестре, ни дирижёр, ни зрители, ничего не понявшие в этом водопаде звуков, ни сам Моцарт, сколько бы ни любивший подвижные темпы — но не до такой же степени!

И это Моцарт, в котором традиционно мельчайшая неточность гиперболизируется на фоне ажурных деталей его кристально-ясной фактуры.

Сама постановка — отвратительная. Яркая, юмористическая музыка Моцарта — местами лирическая, местами драматическая, местами даже мистическая — в этой постановке выглядела абсолютнейшим эпигоном и издевательством, само действо на сцене не приподнималось выше «Модного приговора».

Впрочем, юмор был. Оформление сцены с испытаниями огнём и водой произвело впечатление — сопровождалось таким оглушительным смехом в зале, что это несколько затмевало музыку.

Над генеральным секретарём Зарастро ржали. Тамино жалели. Трёх дам вырядили в стиле Верки Сердючки на Евровидении-07. Видели? В пилотках и блестящих юбках. Им оставалось только спеть «Лашатумбай!».

Но даже на фоне этого были яркие и достойные краски. Очень тёплые слова хочется сказать в адрес Анны Горбачёвой — высочайший уровень мастерства! Полное соответствие задачам оперы и предъявляемым требованиям к исполнительнице Памины. Ещё пара исполнителей на приличном уровне. Остальное — беспросветный трэш!

P.S. Имел неосторожность закрыть глаза с первыми аккордами увертюры. Попытался послушать музыку. Но играли так плохо, что пришлось открыть… Тут я понял, что многое пропустил. Оказывается, мы в зоне боевых действий, где капитан Тамино выполнял боевое задание, но над территорией противника был сбит. Обо всём этом нам на сетке-занавесе поведали при помощи проектора и мультиков. Сам Тамино явился в до миноре на парашюте. Запел ещё в полёте, орал громко и довольно живо, но, приземлившись на сцену, тут же лишился сознания и укрылся парашютом…