«Аритмия»: луч света в тёмном царстве

Александр Яценко и Ирина Горбачёва. Олег и Катя. Любовь всё-таки победит. Фото: Кадр из фильма «Аритмия». режиссёр Борис Хлебников

В Екатеринбурге, в кинотеатре «Синема Парк», за две недели до официального выхода в российский прокат показали фильм Бориса Хлебникова «Аритмия». При упоминании конкурсной программы «Кинотавра», а уж тем более о его победителях, в голову приходит громкий эпитет — «главный фильм года». Как вы понимаете, зачастую столь громкие фразы — не более чем рекламный ход. Но «Аритмия» — не тот случай. Корреспондент «ОГ» посмотрел фильм Бориса Хлебникова, который вслед за «Кинотавром» и Уральским кинофестивалем может отправиться на «Оскар».

«Оскар», впрочем, тоже громкое слово. Не это ведь главное в кинематографе, тем более российском. Важно другое — зритель опять получил отличное кино. Скорее даже не отличное, а добротное и, что важно, — не отталкивающее. Не отталкивающее по многим параметрам — от сугубо киношных до политических и религиозных.

Кардиограмма с нарушенным ритмом

При этом сюжет «Аритмии» крайне прост. Олег (Александр Яценко) — талантливый молодой врач, который работает на скорой. Его жена — Катя (Ирина Горбачёва) тоже врач, но в приёмном покое. Они — на грани развода. Детей у них нет, и поделить они могут только квартиру. Катя активно намекает Олегу, что пора разъехаться, но он этого явно не хочет. Параллельно с этим каждый день он спасает жизни. Просто и уверенно, без пафоса. Он здесь не суперврач, не доктор Хаус, а просто профессионал.

Аритмия в медицине — это нарушение частоты, ритмичности и последовательности сокращений сердца.

На экране — нарушение ритмичности окружающего нас мира. Скорая не успела — человек умер, была любовь — и вдруг не стало, сегодня ты сильный — завтра слабый. Вверх-вниз, как кардиограмма.

Оба героя — замечательные люди, они никому не делают ничего плохого. Они спасают чужие жизни, но не могут спасти себя. Александр Яценко и вовсе исполняет роль, крайне похожую на Виктора Служкина, героя произведения Алексея Иванова «Географ глобус пропил». Он всем вокруг хочет делать хорошее, не хочет утонуть в рутине своей работы: он вовсе не алкоголик, хоть и пьёт. Но хочешь сделать как лучше, а получается — как всегда.

В фильме нет однозначно хороших или плохих персонажей. Тут вообще незаметно влюбляешься и сопереживаешь всему, что происходит на экране. Даже нового начальника больницы (Максим Лагашкин), который ввёл правило тратить не более 20 минут даже на тяжёлых пациентов и сказал «Если умрёт, так чтобы не у меня в отделении», в какой-то момент начинаешь понимать.

Это лето не вернуть уже

За два часа Хлебников успевает сказать и пояснить очень многое. В конечном счёте просто задумываешься о том, что тебя окружает. Жизнь — бесценна, врач может быть хорошим, скорая успеет, любовь и покой вернутся. «Артимия» — это луч света в тёмном царстве, свет в конце тоннеля, если хотите.

Бориса Хлебникова и самого впору назвать тем самым «лучом света». Он собрал идеальную команду и сделал кино, которое вновь с гордостью можно ассоциировать с нашей страной. Мы можем снимать не только «чернуху», но и достойное жанровое кино.

Если говорить про актёров, то Яценко и Горбачёва бесспорно прыгнули выше головы, а картинка от оператора Алишера Хамидходжаева (работал с Хомерики, Сигаревым, Германом-младшим и другими достойными режиссёрами) и вовсе заставляет посмотреть на мир другими глазами. Композитора у фильма нет, но есть как говорил Балабанов, «попса своего века». Всего два исполнителя — Валентин Стрыкало («Яхта парус и мы с тобою влюблены») и екатеринбургская «Сансара» («Облака»). Их песни вписываются в картину идеально. Для героев вообще песня Стрыкало является кульминацией. «Помнишь, мы с тобою целовались ночи напролёт под шум прибоя. Это лето не вернуть уже…», — поёт Валентин. Тут же герои задумываются: «Можно всё вернуть!» Можно — для врачей, которые спасают людей, вообще ничего невозможного, кажется, нет.

Просто «Любовь»

Ещё до предпоказов «Аритмию» начали сравнивать с другим громким российским фильмом — со звягинцевской «Нелюбовью». Два крупных режиссёра сделали весомые высказывания про распад семьи в современном мире. Тенденцией это, конечно, назвать нельзя, но, наверное, задуматься стоит. Вот только говорят они на разных языках. Помните, был такой мультфильм «Ох и Ах». Шутка, конечно, но Звягинцев — Ох, а Хлебников — Ах. Светло-голубой киномир, как образ операционной, в «Аритмии» словно специально встаёт в противовес жёсткой, серой реальности «Нелюбви». Но вот только скорая помощь обязательно прорвётся сквозь пробку из машин и приедет, а больной ребёнок будет жить. И да, в таком случае «Аритмия» могла вполне называться просто — «Любовь».