Выставка Елены Бажовой

В библиотеке имени В.Г. Белинского открывается выставка, посвящённая памяти уральской художницы, художника-декоратора Елены Бажовой. Елена Борисовна родилась в городе Полевской, который в своих сказах прославил знаменитый однофамилец и дальний родственник художницы. Елена Бажова работала художником-декоратором в Екатеринбургском театре оперы и балета, а после трудилась в Театре драмы. Помимо основной работы, Елена Бажова много рисовала для себя, картины в основном дарила друзьям. Наиболее любопытны пейзажи, которые художница писала маслом или пастелью.

— Мамино личное ноу-хау — это картины, нарисованные пастелью на мятой бумаге, — рассказывает сын Елены Арсений Шабанов. — Причём на особенной бумаге. Когда декораторы пишут задники для спектаклей, для того чтобы не пачкать пол цеха, под ткань подкладывают бумагу. Гигантские рулоны этой дешёвой крафтовой бумаги можно найти в декорационном цехе любого театра. После написания задника бумага оказывается мокрой, мятой, пропитанной краской. Вот на ней-то и были написаны самые интересные мамины картины: кувшинки, берёза над озёром, заснеженная природа. Благодаря мятости у картин появляется особая текстура, будто написаны они масляной краской.

В мемориальную экспозицию художницы вошли около 40 работ из семейного собрания как раннего, так и позднего периода.

Адрес: Свердловская областная библиотека имени В.Г. Белинского (Екатеринбург, ул. Белинского, 15). С 19 сентября по 31 октября.

«Мини-графика»

В Инновационном культурном центре Первоуральска в рамках III Всероссийского открытого биеннале-фестиваля графики «Урал-графо» открылась выставка «Мини-графика». На экспозиции представлено более 30 работ авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Омска, Севастополя, Екатеринбурга и разных городов Свердловской области.

Название выставки напрямую зависит от размера картин: каждая из них не больше 15 на 15 сантиметров. Именно это ограничение заставляет художников концентрировать смысл и искать подходящие способы самовыражения, демонстрируя тем самым колоссальные возможности графики. Работы, представленные в Первоуральске, выполнены в самых разных техниках: офорт, меццо-тинто, акватинта, ксилография и других.

Адрес: Инновационный культурный центр (Первоуральск, ул. Ленина, 18Б). С 21 сентября по 29 октября.