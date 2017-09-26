Пристегните ремни: правительство будет следить за ПДД в российском кино

МВД и Министерство культуры РФ готовят рекомендации по соблюдению правил дорожного движения в... создаваемых российских фильмах. КАДР ИЗ ФИЛЬМА «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ», РЕЖИССЁР Э. РЯЗАНОВ

Правительство России поручило МВД и Министерству культуры РФ подготовить рекомендации по соблюдению правил дорожного движения в создаваемых российских фильмах. Это, по мнению правительства, позволит сократить число нарушений на российских дорогах. Но так ли это?

О чём идёт речь? Создателям фильмов предлагают в бытовых ситуациях в кадре показывать всё по правилам. Сел в машину — пристегни ремни, ребёнок — только в детском кресле, на «зебре» — пропусти пешехода. Но на сцены погони это распространяться не будет. Как регулироваться — пока не известно.

Российское кино в последнее время едва ли не самый главный источник информационных поводов. Только недавно в СМИ обсуждали новость о том, что в кино могут запретить сцены курения и из половины фильмов чуть не насильно предлагали вырезать курящих людей, как вновь планируется новый запрет. Да, в правительстве уверяют, что приказного режима в этом не будет и это, скорее, «рекомендация», но сам факт уже настораживает.

Бесспорно, безопасность на дороге важнейшая вещь, и пристёгивать ремень безопасности, как и пропускать пешехода, нужно всегда, но при чём тут кино? Кинофильм — это художественное произведение, по сути, вымысел, и на реальную жизнь влияет лишь косвенно. Да, теперь перед показом мы видим предупреждение: «Данный фильм содержит сцены курения. Курение опасно для вашего здоровья!». Помогло ли это сократить количество курильщиков?

В российском кино герои крайне редко соблюдают ПДД. К примеру, в недавнем фильме «Самый лучший день» не пристёгивается ремнём безопасности даже сотрудник ДПС. Кадр из фильма «Самый лучший день» реж. Ж.Крыжовников

Да и к чему ведёт такая логика? Запрещать и фильтровать кино можно до бесконечности. В такой список можно внести и убийства, и стрельбу, и алкоголь, и так далее. Но важно ещё и то, что так из кино и вовсе уйдёт реальная жизнь. А российские фильмы теперь будут представлять собой идеальный мир, в который верится с трудом?

— Уже нельзя показывать курение, наркоманов, употребление алкоголя. Всё это — выхолащивание жизни на экране, и я не понимаю, почему МВД должно в это вмешиваться, — заявил «Газете.Ru» Борис Хлебников, режиссёр фильма «Аритмия». — Все эти просьбы я слышал уже много раз, но до сих пор не могу понять, почему нам пытаются объяснить, как, в какой ситуации и что показывать.

Теперь, наверное, в начале фильма будет надпись: «Осторожно, картина содержит сцены нарушения ПДД». Но заставит ли это людей пристегнуть ремни? Вряд ли.