Пять самых популярных туристических объектов Свердловской области

Невьянская наклонная башня. Фото: Владимир Мартьянов

Центр развития туризма Свердловской области подвёл итоги за летний период этого года и определил лидеров среди самых посещаемых туристических объектов региона. В день туризма «ОГ» проанализировала, в чём секрет их успеха и почему путешественники Урала, России и мира, отдают предпочтение именно этим местам.

Лидеры событийного туризма

В пятёрке лучших по посещаемости — известные каждому свердловчанину места. Если вы любите путешествовать по родному краю, наверняка именно с них вы и начинали знакомиться с Уралом. Но специалисты уверяют: просто бренда, красивого пейзажа и богатой истории недостаточно. За туриста сегодня надо бороться.

Большой интерес тех, кто путешествует как самостоятельно, так и в составе организованных групп, вызвал Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», куда за лето приехало почти 30 тысяч посетителей. Здесь и история, и возможность прочувствовать атмосферу времени, когда Демидовых знали по всей России.

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал». Фото: Алексей Кунилов

Недалеко от Нижнего Тагила расположен ещё один популярный у туристов объект — горнолыжный комплекс «Гора Белая». И это приятно удивляет, ведь статистика приведена за летний период. Зимой гора Белая всегда очень популярна у любителей покататься на чём угодно со снежных склонов. Но помимо этого, в комплексе можно заняться спортом в зале, поплавать в бассейне, отдохнуть в комфортной гостинице. Также этим летом своего туриста Белая завоевала благодаря «Гонке героев» — на фото как раз её участники готовятся к старту (соревнования впервые проходили вне Екатеринбурга). И необычность природных условий пришлась по душе участникам гонки.

Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Фото: Александр Исаков

Традиционно большое внимание свердловчан и гостей области привлекает парк «Оленьи Ручьи», где за небольшой взнос перед туристом открывается прекрасная, почти дикая природа, где можно почувствовать себя настоящим путешественником.

Природный парк «Оленьи Ручьи». Фото: Владимир Мартьянов

Как рассказали «ОГ» в Центре развития туризма, в этом году посещаемость значительно выросла благодаря тому, что в области большое внимание уделяется событийному туризму. И в этом аспекте преуспели сотрудники Нижнесинячихинскиого музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова.

— Мы каждый год устраиваем насыщенную программу, но 2017-й и вовсе проходит под эгидой 95-летия со дня рождения основателя музея Ивана Самойлова, — рассказывает Алексей Толмачёв, специалист по связям с общественностью музея. — В июле мы провели Самойловские чтения — фестиваль поэзии и бардовской песни, посвящённый Ивану Даниловичу. Участники приехали не только из нашей области, но и из соседних регионов. Изюминкой сезона стал День Петра и Февронии — этот фестиваль проходит у нас раз в два года. А наиболее масштабно мы провели фестиваль «Казачий спас» — тут был установлен наш рекорд по туристическим группам: 500 человек только по предварительной записи. Мы активно сотрудничаем с туристическими фирмами, и помимо событийного туризма к нам также приезжают просто на экскурсии, тем более что для групп мы составляем анимационные программы, проводим мастер-классы. Чего нам не хватает, чтобы туристов было ещё больше? Может, банально — но тёплого туалета (строительство уже началось), ну и большой минус — это то, что мы находимся довольно далеко от областного центра.

Нижнесинячихинский музей-заповедник. Фото: Александр Исаков

Признана итальянцами

Безоговорочным лидером по посещаемости этого лета стал Невьянский государственный архитектурно-художественный музей, мы побеседовали с его генеральным директором Мариной МОРЕВОЙ:

— Секрет нашего успеха очень прост — гениальность создателей Невьянской наклонной башни и мудрость Акинфия Никитича Демидова, который подарил нам такую жемчужину. Я бы сказала, что это 96–97 процентов успеха. Что же касается сотрудников музея, то мы сделали ставку на привлечение туристов за счёт театрализованных экскурсий, проведения инфотуров — для тех, кто связан с турбизнесом и способен привести к нам людей. Опять же рекламная кампания, в том числе День башни, на который тратится немало средств. Немаловажный фактор — профессионализм экскурсоводов и выставочников. В настоящее время коллектив подобрался очень сильный, случайных людей здесь нет. Развиваем мы и сувенирное направление — на территории музея работает аттракцион по чеканке монет — для иностранцев, которые, если честно, истории не жаждут, — большая радость помахать молоточком и помыть камушки.

— 70 тысяч человек за лето — для вас это больше, чем обычно?

— Не больше, чем прошлым летом. А вообще, эта цифра — сезонная, на которую очень влияет погода. Если раньше уже в конце мая всё зацветало и было сухо, например, в прошлом году на «Ночь музеев» было даже по-летнему душно, то в этом — всё сдвинулось, в мае с посещаемостью было очень скромненько. Взлёт пошёл с конца июля, в том числе благодаря Дню башни. Мы сделали шире программу, музейное содержание представили немного, пригласили хороших музыкантов. Это дало нам увеличение посетителей почти вдвое. А с конца августа пошли дожди, и у нас было совсем мёртво…

— Невьянская башня, пожалуй, один из самых популярных объектов и у иностранцев…

— От общего числа — это 5–6 процентов. Много приезжают из ближнего зарубежья — Белоруссии, Казахстана, Азербайджана. Дальше идут китайцы. Вот их совсем не интересует история, поскольку информацию они воспринимают на английском, но далеко не все из них владеют этим языком, да и трудно понять, какую информацию доносит до них уже их внутренний переводчик. Но они очень активные туристы. Всё, что зримо, что можно потрогать руками — это они с удовольствием. Много бывает итальянцев, чехов, поляки приезжают целыми группами. Есть частно путешествующие иностранцы, не могу сказать, что их число растёт в геометрической прогрессии, но увеличивается точно. В августе с семьёй приезжал сицилиец, он посетил нашу фотовыставку «Пизанская — Невьянская башня». И сказал так: «Несмотря на то, что Пизанская башня известна во всём мире, Невьянская гораздо более насыщенна и сложна по своей конструкции и содержанию». Конечно, из уст итальянца слышать это было очень любопытно. Много бывает и немцев — они, как правило, интересуются металлом, изучают литьё, металлургию.

Сегодня — Всемирный день туризма Уважаемые жители Свердловской области! Поздравляю вас со Всемирным днём туризма! В 2017 году по инициативе Организации Объединённых Наций он отмечается под девизом «Устойчивый туризм — инструмент для развития». Сложно усомниться в актуальности этого тезиса, ведь поток гостей на Средний Урал постоянно растёт, что делает туриндустрию перспективной отраслью региональной экономики. Наш край славится заповедниками и природными парками, ценным историко-культурным наследием. Чтобы грамотно распоряжаться этим богатством, мы практикуем комплексный подход, внедряем новые технологии информационного обслуживания. Создаются туристские кластеры «Самоцветное кольцо Урала» и «Река Чусовая». При разработке маршрутов учитываются потребности разных категорий граждан, от школьников до пенсионеров. Огромное количество посетителей привлекают музеи Невьянска и Нижнего Тагила, Берёзовского и Нижней Синячихи. Многотысячную публику собирают Ирбитская ярмарка, фестиваль «УралТанк», празднование Сабантуя и другие события. Крепнет традиция паломничества к православным святыням Верхотурья и Ганиной Ямы. Всё популярнее становится отдых в уральских санаториях и на горнолыжных трассах. В Екатеринбурге, крупном деловом и спортивном центре, ежегодно проходят сотни статусных мероприятий. Международная выставка «ИННОПРОМ», предстоящий чемпионат мира по футболу, подача заявки на проведение всемирной выставки ЭКСПО-2025 — всё это способствует расцвету сферы гостеприимства. Радует, что Первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья продемонстрировал доступность региона для путешественников с инвалидностью. Именно такой — открытой, ориентированной на высокое качество жизни — мы хотим видеть Свердловскую область, реализуя программу «Пятилетка развития». Дорогие уральцы! Желаю вам самых ярких впечатлений от путешествий, новых открытий в маршрутах по родному краю. Уверен, в наших силах сделать так, чтобы на малую родину всегда хотелось возвращаться. Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ