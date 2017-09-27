Культура 27 сентября 2017, 06:00

Пять самых популярных туристических объектов Свердловской области

Невьянская наклонная башня. Фото: Владимир Мартьянов

Невьянская наклонная башня. Фото: Владимир Мартьянов

Центр развития туризма Свердловской области подвёл итоги за летний период этого года и определил лидеров среди самых посещаемых туристических объектов региона. В день туризма «ОГ» проанализировала, в чём секрет их успеха и почему путешественники Урала, России и мира, отдают предпочтение именно этим местам.

Лидеры событийного туризма

В пятёрке лучших по посещаемости — известные каждому свердловчанину места. Если вы любите путешествовать по родному краю, наверняка именно с них вы и начинали знакомиться с Уралом. Но специалисты уверяют: просто бренда, красивого пейзажа и богатой истории недостаточно. За туриста сегодня надо бороться.

Большой интерес тех, кто путешествует как самостоятельно, так и в составе организованных групп, вызвал Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», куда за лето приехало почти 30 тысяч посетителей. Здесь и история, и возможность прочувствовать атмосферу времени, когда Демидовых знали по всей России.

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал». Фото: Алексей Кунилов

Недалеко от Нижнего Тагила расположен ещё один популярный у туристов объект — горнолыжный комплекс «Гора Белая». И это приятно удивляет, ведь статистика приведена за летний период. Зимой гора Белая всегда очень популярна у любителей покататься на чём угодно со снежных склонов. Но помимо этого, в комплексе можно заняться спортом в зале, поплавать в бассейне, отдохнуть в комфортной гостинице. Также этим летом своего туриста Белая завоевала благодаря «Гонке героев» — на фото как раз её участники готовятся к старту (соревнования впервые проходили вне Екатеринбурга). И необычность природных условий пришлась по душе участникам гонки.

Горнолыжный комплекс «Гора Белая»

Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Фото: Александр Исаков

Традиционно большое внимание свердловчан и гостей области привлекает парк «Оленьи Ручьи», где за небольшой взнос перед туристом открывается прекрасная, почти дикая природа, где можно почувствовать себя настоящим путешественником.

Природный парк «Оленьи Ручьи»

Природный парк «Оленьи Ручьи». Фото: Владимир Мартьянов

Как рассказали «ОГ» в Центре развития туризма, в этом году посещаемость значительно выросла благодаря тому, что в области большое внимание уделяется событийному туризму. И в этом аспекте преуспели сотрудники Нижнесинячихинскиого музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова.

— Мы каждый год устраиваем насыщенную программу, но 2017-й и вовсе проходит под эгидой 95-летия со дня рождения основателя музея Ивана Самойлова, — рассказывает Алексей Толмачёв, специалист по связям с общественностью музея. — В июле мы провели Самойловские чтения — фестиваль поэзии и бардовской песни, посвящённый Ивану Даниловичу. Участники приехали не только из нашей области, но и из соседних регионов. Изюминкой сезона стал День Петра и Февронии — этот фестиваль проходит у нас раз в два года. А наиболее масштабно мы провели фестиваль «Казачий спас» — тут был установлен наш рекорд по туристическим группам: 500 человек только по предварительной записи. Мы активно сотрудничаем с туристическими фирмами, и помимо событийного туризма к нам также приезжают просто на экскурсии, тем более что для групп мы составляем анимационные программы, проводим мастер-классы. Чего нам не хватает, чтобы туристов было ещё больше? Может, банально — но тёплого туалета (строительство уже началось), ну и большой минус — это то, что мы находимся довольно далеко от областного центра.

Нижнесинячихинский музей-заповедник

Нижнесинячихинский музей-заповедник. Фото: Александр Исаков

Признана итальянцами

Безоговорочным лидером по посещаемости этого лета стал Невьянский государственный архитектурно-художественный музей, мы побеседовали с его генеральным директором Мариной МОРЕВОЙ:

— Секрет нашего успеха очень прост — гениальность создателей Невьянской наклонной башни и мудрость Акинфия Никитича Демидова, который подарил нам такую жемчужину. Я бы сказала, что это 96–97 процентов успеха. Что же касается сотрудников музея, то мы сделали ставку на привлечение туристов за счёт театрализованных экскурсий, проведения инфотуров — для тех, кто связан с турбизнесом и способен привести к нам людей. Опять же рекламная кампания, в том числе День башни, на который тратится немало средств. Немаловажный фактор — профессионализм экскурсоводов и выставочников. В настоящее время коллектив подобрался очень сильный, случайных людей здесь нет. Развиваем мы и сувенирное направление — на территории музея работает аттракцион по чеканке монет — для иностранцев, которые, если честно, истории не жаждут, — большая радость помахать молоточком и помыть камушки.

— 70 тысяч человек за лето — для вас это больше, чем обычно?

— Не больше, чем прошлым летом. А вообще, эта цифра — сезонная, на которую очень влияет погода. Если раньше уже в конце мая всё зацветало и было сухо, например, в прошлом году на «Ночь музеев» было даже по-летнему душно, то в этом — всё сдвинулось, в мае с посещаемостью было очень скромненько. Взлёт пошёл с конца июля, в том числе благодаря Дню башни. Мы сделали шире программу, музейное содержание представили немного, пригласили хороших музыкантов. Это дало нам увеличение посетителей почти вдвое. А с конца августа пошли дожди, и у нас было совсем мёртво…

— Невьянская башня, пожалуй, один из самых популярных объектов и у иностранцев…

— От общего числа — это 5–6 процентов. Много приезжают из ближнего зарубежья — Белоруссии, Казахстана, Азербайджана. Дальше идут китайцы. Вот их совсем не интересует история, поскольку информацию они воспринимают на английском, но далеко не все из них владеют этим языком, да и трудно понять, какую информацию доносит до них уже их внутренний переводчик. Но они очень активные туристы. Всё, что зримо, что можно потрогать руками — это они с удовольствием. Много бывает итальянцев, чехов, поляки приезжают целыми группами. Есть частно путешествующие иностранцы, не могу сказать, что их число растёт в геометрической прогрессии, но увеличивается точно. В августе с семьёй приезжал сицилиец, он посетил нашу фотовыставку «Пизанская — Невьянская башня». И сказал так: «Несмотря на то, что Пизанская башня известна во всём мире, Невьянская гораздо более насыщенна и сложна по своей конструкции и содержанию». Конечно, из уст итальянца слышать это было очень любопытно. Много бывает и немцев — они, как правило, интересуются металлом, изучают литьё, металлургию.

Сегодня — Всемирный день туризма

Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас со Всемирным днём туризма!

В 2017 году по инициативе Организации Объединённых Наций он отмечается под девизом «Устойчивый туризм — инструмент для развития». Сложно усомниться в актуальности этого тезиса, ведь поток гостей на Средний Урал постоянно растёт, что делает туриндустрию перспективной отраслью региональной экономики.

Наш край славится заповедниками и природными парками, ценным историко-культурным наследием. Чтобы грамотно распоряжаться этим богатством, мы практикуем комплексный подход, внедряем новые технологии информационного обслуживания. Создаются туристские кластеры «Самоцветное кольцо Урала» и «Река Чусовая». При разработке маршрутов учитываются потребности разных категорий граждан, от школьников до пенсионеров.

Огромное количество посетителей привлекают музеи Невьянска и Нижнего Тагила, Берёзовского и Нижней Синячихи. Многотысячную публику собирают Ирбитская ярмарка, фестиваль «УралТанк», празднование Сабантуя и другие события. Крепнет традиция паломничества к православным святыням Верхотурья и Ганиной Ямы. Всё популярнее становится отдых в уральских санаториях и на горнолыжных трассах.

В Екатеринбурге, крупном деловом и спортивном центре, ежегодно проходят сотни статусных мероприятий. Международная выставка «ИННОПРОМ», предстоящий чемпионат мира по футболу, подача заявки на проведение всемирной выставки ЭКСПО-2025 — всё это способствует расцвету сферы гостеприимства. Радует, что Первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья продемонстрировал доступность региона для путешественников с инвалидностью.

Именно такой — открытой, ориентированной на высокое качество жизни — мы хотим видеть Свердловскую область, реализуя программу «Пятилетка развития».

Дорогие уральцы!

Желаю вам самых ярких впечатлений от путешествий, новых открытий в маршрутах по родному краю.

Уверен, в наших силах сделать так, чтобы на малую родину всегда хотелось возвращаться.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

  • Опубликовано в №179 от 27.09.2017 под заголовком «Выиграли битву за туриста»
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