Короткометражку Алексея Феорченко покажут на четырёх международных кинофестивалях

Зрители смогут насладиться заснеженными ландшафтами Старой Лизны. Фото: КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ДЫШАТЬ». РЕЖ. А. ФЕДОРЧЕНКО

Короткометражный фильм Алексея Федорченко «Дышать» — одна из частей международного киноальманаха «Куда ушло время» (оригинальное название «Where has time gone?»), который создавался для кинофестиваля стран БРИКС, — покажут сразу на четырёх международных кинофестивалях.

Напомним, в создании киноальманаха помимо России приняли участие Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка — члены международной организации БРИКС. Фильм включает пять отдельных сюжетов, каждый по 18 минут. По замыслу организаторов, эти кинофрагменты должны были отразить культурную специфику каждого из государств.

Россию представил Алексей Федорченко, что, впрочем, неудивительно. Федорченко — один из немногих, кто в своих фильмах опирается на фольклорные основания нашей цивилизации. Так что национальный колорит он показать может лучше других. Правда, о чём фильм, пока неясно. Известно, что снимался он в нашей области — в карьере Старая Линза. Главные роли сыграли актёры «Коляда-театра» Алиса Кравцова и Константин Итунин.В итоге уральский режиссёр на кинофестивале стран БРИКС стал обладателем приза «Золотая панда».

Итак, международная премьера фильма состоится на крупнейшем кинофестивале в Азии, который пройдёт с 12 по 21 октября в корейском Пусане. Затем у картины южно-американская премьера — на фестивале в Сан-Паулу (Бразилия, 18 октября — 1 ноября). Далее кинофестиваль «Тайпей Голден Хорз» (Тайвань, 3–24 ноября) и «Токио Фильмекс» (Япония, 18–26 ноября). Также весь киноальманах выйдет в прокат в Китае с 19 октября.

Однако так до конца и не- понятно — покажут картину в России или нет. Сам режиссёр ранее пояснял, что права на работу принадлежат китайским продюсерам и об их решении ему ничего не известно. Также у себя в социальной сети Федорченко отметил, что представлять картину на кинофестивали он не поедет из-за съёмок. Напомним, что сейчас режиссёр работает над новым фильмом «Последняя милая Болгария».