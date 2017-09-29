Книжная полка

Сюжет «Энергия слова»: литературная полоса

Знакомим с мнением и творчеством уральских поэтов и писателей.

«ОГ» представляет самые интересные книжные новинки уральских авторов.

Ярослава Пулинович. «Победила я», «Кабинетный учёный»

Об авторе: Ярослава Пулинович уже не нуждается в особом представлении, совершенно справедливо она стала одним из самых известных уральских драматургов. Её пьесы ставят по всей России и не только. Но для полного счастья не хватало книги, куда бы вошли избранные произведения этого автора.

О книге: «Победила я» — сборник из восьми, пожалуй, самых известных пьес Ярославы Пулинович. Их последовательность в книге соблюдена по возрастному принципу: сначала идут монологи двух шестнадцатилетних Наташ — пьесы «Наташина мечта» и «Победила я». Затем — «Как я стал», где представлены двадцатилетние герои. Дальше — поколение тридцатилетних в «Хоре Харона», Маша из «Того самого дня», которой уже 37. Потом — сорокалетний Слава в «Сомнамбулизме» и пятидесятилетняя «Жанна», а завершает сборник история о двух семидесятишестилетних стариках в пьесе «Время Эльзы».

Ольга Славникова. «Прыжок в длину», «АСТ»

Об авторе: Ольга Славникова — родилась и долгое время жила в Свердловске/Екатеринбурге, но в 2003 году переехала в Москву. Она является финалисткой (1997) и лауреатом премии «Русский букер» (2006). Сейчас Ольга Славникова — координатор прозаического направления литературной премии «Дебют». Предыдущая книга этого автора — «Лёгкая голова» — вышла в 2010 году. И спустя семь лет читатели смогут насладиться новым произведением Ольги — романом «Прыжок в длину».

О книге: Это история Олега Ведерникова, который оканчивает школу и готовится к чемпионату Европы — на него возлагают большие надежды, он спортсмен-юниор и одарён способностью к кратковременной левитации. Однажды он совершает чемпионский прыжок — выталкивает из-под колёс летящего джипа соседского мальчика и… лишается обеих ног. В обмен на спасённую жизнь получает жизнь сломанную, а мальчик становится его зловещей тенью…

Евгений Гаглоев. «Пандемониум», «Росмэн»

Об авторе: Евгений Гаглоев— писатель-фантаст из Новоуральска. Несмотря на то что Евгений заведует литературной частью в новоуральском Театре музыки, драмы и комедии, он успевает выпускать книги, имеющие большую популярность у молодёжной аудитории. Одна из его серий подросткового фэнтези — «Зерцалия» — в издательстве «Росмен» вышла тиражом около 300 000 экземпляров. А в октябре в этом же издательстве выходит новая серия Гаглоева — «Пандемониум».

О книге: В новой серии действие начинается в уже известном поклонникам книг Евгения месте — Санкт-Эринбурге, а затем перемещается в пригород Санкт-Эринбурга — городок Клыково, где и расположена известная академия Пандемониум.

Презентация новой серии состоится в Москве на Международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fictio№ 2017.

Кроме того, издатели также решили, что пришло время объединить все серии Евгения Гаглоева в один цикл «Мир Санкт-Эринбурга», куда войдут «Пардус», «Зерцалия», «Наследники» и новый «Пандемониум». Каждая серия имеет отдельный сюжет, но многие герои «кочуют» из романа в роман, поэтому, чтобы картина для читателей была полной, их придумали объединить.