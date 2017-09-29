На Среднем Урале будут искать «глотателей текстов»

Сюжет «Энергия слова»: литературная полоса

Знакомим с мнением и творчеством уральских поэтов и писателей.

6 октября в Свердловской области пройдёт акция «День чтения», в рамках которой в библиотеках, школах и книжных магазинах региона ожидаются десятки мероприятий: чемпионат по скоростному чтению, выставки, мастер-классы, творческие встречи с писателями, литературные марафоны и дискуссии.

В этом году «День чтения» приурочен к Году экологии в России и посвящён научно-популярной литературе, популяризации естественно-научных знаний (экологии, биологии, географии и т.д.).

Центром акции станет Екатеринбург.

В Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. Белинского уже в третий раз пройдёт городской чемпионат по скоростному чтению вслух «Лига глотателей текста». Дети будут читать произведения Редьярда Киплинга, а взрослые — отрывки из научно-популярной литературы XX и XXI веков.

В Свердловской областной спе-циальной библиотеке для слепых будет организован инклюзивный литературный марафон «Как хорошо уметь читать»: его участники прочтут любимые стихи и отрывки из любимых повестей, рассказов и романов как наизусть, так и с использованием текстов.

В Свердловской областной межнациональной библиотеке пройдёт традиционный марафон национальной литературы «Книга в стиле ЭТНО». Гостями библиотеки станут представители национально-культурных объединений Екатеринбурга и Свердловской области, которые поделятся своими литературными предпочтениями и прочтут эпизоды из своих любимых книг на родном языке. Также здесь состоится дискуссионная панель «Проблемы изучения истории и культуры народов Среднего Урала». Представители национально-культурных объединений региона обсудят проблемы изучения истории и культуры народов Среднего Урала и их отражение в научно-популярной литературе.

В Свердловской областной библиотеке для детей и молодёжи им. Крапивина будет организован марафон «громких чтений» с уральскими писателями Светланой Лавровой и Ольгой Колпаковой и конкурс чтецов на немецком языке.

«День чтения» «заглянет» даже в здание правительства Свердловской области, где состоятся выставочный экопроект «Игра природы» и акция по сбору научно-популярной литературы в библиотеку школы-новостройки в микрорайоне Академический.

Также в этот день во многих школах Свердловской области пройдёт марафон «громких чтений», в ходе которого ученики расскажут о своих любимых книгах и прочтут отрывки из них.