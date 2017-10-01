Фестиваль «Россия»: жизнеутверждающее кино

Кадр из фильма "Последний парад "Беззаветного", режиссёр Татьяна Скабард

Сегодня в Екатеринбурге стартует XXVIII Открытый фестиваль документального кино «Россия». В конкурсной программе — 31 картина из России, Казахстана и Эстонии. Нашу страну представят фильмы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Казани, Краснодара и Красноярска. Фестивальные показы будут проходить на пяти площадках Екатеринбурга, а также в четырёх городах области.

Председатель жюри фестиваля — Тенгиз Семёнов, режиссёр, сценарист, художественный руководитель — советник заместителя директора по общественно-политическому вещанию Первого канала.

Директор Открытого фестиваля документального кино «Россия» Георгий Негашев. Фото: пресс-служба фестиваля

Смена поколений продолжается

На протяжении четырёх лет мы отмечаем, что в документальном кино появляется всё больше новых имён. Это напрямую отражается на программе фестиваля — из года в год в афише «России» большое количество дебютов. На этот раз их особенно много — одиннадцать. С одной стороны, это замечательная тенденция — молодые режиссёры автоматически привлекают внимание к жанру зрителя своего поколения, интерес к документалистике растёт. А с другой — качество этих фильмов в предыдущие годы значительно уступало тому, что могли предложить нам именитые режиссёры. На этот раз ситуация выровнялась, и не всегда можно отличить - дебют перед нами или работа признанного мастера.

— Время — штука сложная, уходит поколение классиков и тех, кто стал классиками чуть позже, - говорит программный директор фестиваля Инна Демежко. — В документалистике практически выбыла пара поколений. В авангард выходят те, кому сегодня 40–50 лет. И в этой ситуации, конечно, очень важен вопрос: если они сейчас — мэтры, то кто начинающие? И нам радостно отметить, что в этом году очень сильные дебютанты есть. Это в основном студенты ВГИКа. Молодёжь уже не грешит бессюжетностью, работает твёрдо.

Эти успехи неслучайны. В основном в дебютах — студенты мастерской уральца, одного из самых известных документалистов страны Сергея Мирошниченко. Например, Дарья Иванкова сняла фильм «Алексей Октябринович». Наверное, догадались — картина об ещё одном нашем земляке режиссёре Алексее Балабанове. Причём, как отмечают в отборочной комиссии, молодой автор ушла от попытки создать «мемориальное кино», а попыталась вникнуть, что же питало творчество этого уникального режиссёра.

Интересует молодёжь и простой человек — пожалуй, главное, что должно оставаться в документальном кино. Андрей Ананин сделал зарисовку — «Зоя и Валера» — про брата и сестру из глубинки. На очень сложный жанр — документальную комедию — зашла ещё одна студентка Мирошниченко Анастасия Безрук. Её фильм называется «Все на трактор».

Революция и закулисье священства

Конечно, в этом году на фестивале широко будет представлена революционная тема. Во-первых, в рамках информационной программы руководитель фестиваля архивного кино «Белые столбы» Пётр Багров презентует программу «Сто лет революции». В конкурсе тоже будет фильм о революции. Это картина Сергея Дебижева «Раскалённый хаос». Дебижев известен тем, что одним из первых в России начал делать клипы. И это во многом характеризует его документальную работу, зритель сразу отметит яркую, противоречивую стилистику. На экране мы увидим личное высказывание режиссёра о том, что принесла революция и был ли у страны другой путь.

На контрасте сразу несколько фильмов в программе посвящены религии.

— Сейчас начинают появляться очень толковые фильмы о том, что значит для человека церковь, что значит для него вера, — продолжает Демежко. — Замечательный фильм у Ирины Звездочётовой «Поп тюремный». Или картина ещё одного молодого автора Дмитрия Никитина «Камчатские отцы». Это трогательное кино о закулисной стороне нашего священства. Одно дело — деятели церкви в красивом облачении на службе, а тут герои фильма отправляются по Архангельским сёлам на теплоходах, пешком и несут божье слово в самые отдалённые уголки нашей страны.

От Норильска до Ташкента

Фестиваль «Россия» — это в первую очередь возможность увидеть кино со всей страны. Хотя всегда около половины (иногда и больше) созданы режиссёрами из столицы. Таковы, к сожалению, реалии современного кинематографа.

— В этом году, увы, география фестиваля не так широка, но этому есть масса объективных причин, - отмечает Инна Демежко. — И самая главная — большинство фильмов, финансируемых государством, нынче просто ещё не успели доделать. Они в работе. И я предполагаю, что уже в следующем году нас ждёт бум как раз государственных картин. В нынешней программе я бы выделила казахский фильм Владимира Тюлькина. На этот раз он снял удивительное поэтическое кино о слепом человеке. Тут, кажется, всё совпало — и фактура, которую в какой-то степени можно назвать маргинальной, и актуальная тема, и атмосфера. Режиссёру удалось сохранить и передать зрителю поэзию жизни в этих горах. Вообще региональное кино в этом году очень разное. Объединяет картины, пожалуй то, что это жизнеутверждающее кино. Кино, которое располагает к себе, где нет места воспеванию зла. Этого очень не хватает зрителю в современном кинематографе.

Что касается Екатеринбурга, то он представлен двумя работами. Победитель «России» 2014 года Павел Фаттахутдинов снял картину «Письма с войны». Это история двух женщин, каждая из которых потеряла любимого на войне.

Второй фильм режиссёра Андрея Железнова «Мавзолей. Фотоувеличение». Режиссёр рассматривает интересную ситуацию: глухонемые люди расшифровывают, о чём говорили члены правительства на трибунах мавзолеев во время парадов.

Ещё одно кино, которое смело можно называть уральским (хотя и принадлежит московской студии), — «Про рок» свердловского режиссёра Евгения Григорьева. Фильм создавался на протяжении пяти лет. В центре сюжета три уральских рокера, которые, несмотря ни на что, идут к своей мечте.

Не женское дело?

Фестиваль прошлого года запомнится, безусловно, картиной Наталии Гугуевой о лётчиках палубной авиации «Форсаж. Возвращение». Фильму присудили Гран-при, да и вообще тот, кто видел всю программу прошлого года, согласится — фильм стоял особняком, был вне конкуренции. Ждёт ли нас ещё один фильм-событие уже в этом году, узнаем только в финале фестиваля. Но то, что женская документалистика завоёвывает экран, сомнений нет. В этом году кино режиссёров-женщин составило 48 процентов от общего числа заявок. Да и отборочная комиссия из всей конкурсной программы вновь выделила женскую картину.

— Поскольку мы живём в России, где слово «патриотизм» достаточно много значит, как и в прошлом году я бы отметила фильм именно на эту тематику. Это картина «Последний парад «Беззаветного» режиссёра Татьяны Скабард. Фильм рассказывает о событиях 1988 года. В Чёрном море сторожевой корабль «Беззаветный» пошёл на таран американского крейсера, чтобы вытеснить его из советских территориальных вод.

Удивительно, но второй год подряд женщины берутся за, казалось бы, совершенно мужские темы — палубная авиация, судьба военных в Крыму, и теперь флот. Что ж, говорят, женщина на корабле — к беде. Может быть. Но вот то, что женщина в документалистике к очередному киноуспеху — сомневаться не приходится.