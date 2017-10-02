«Поэт. Есенин»: самая значимая работа Александра Новикова

Стихи Сергея Есенина — гимн хулигана, вечного мальчишки и великого мудреца. Это создатели спектакля и пытались показать на сцене. Фото: Владимир Мартьянов

В Уральском государственном театре эстрады состоялась премьера музыкально-поэтической картины «Поэт. Есенин». Почти 20 стихов одного из величайших поэтов прошлого века прозвучали в исполнении музыкантов, актёров и солистов театра. Музыку к ним написал композитор Александр Новиков.

— Новая постановка — это синтез разных театрально-художественных приёмов. Ничего подобного за всю историю существования театра на нашей сцене ещё не ставилось, — сразу предупреждает журналистов режиссёр-постановщик, директор театра Максим Лебедев.

Зрители смогут увидеть уникальный синтез различных театрально-художественных приёмов. Фото: Владимир Мартьянов

И действительно, театр решился на эксперимент — поставить спектакль в драматическом ключе. Полгода артисты готовились к программе. При этом изучали не только произведения поэта, но и уделяли большое внимание биографии Сергея Есенина, чтобы образ получился цельным. В итоге на сцене — синтез реального и вымышленного, и вряд ли можно отделить одно от другого. Однако в первой части всё же удаётся уловить вехи биографии поэта — первые успехи, зарождающуюся известность, любовь к Айседоре Дункан, поездку в Америку.

Фото: Владимир Мартьянов

— Весьма трудно настраиваться на подобный спектакль, — отмечает исполнитель главной роли, артист Уральского государственного театра эстрады Павел Батухтин. — В основном мои роли — это что-то весёлое, бодрое. Но здесь приходится доставать свою боль, свои воспоминания. И когда ты достаёшь, конечно, становится тяжело. Нужно всё вспомнить, всё, что у тебя в жизни было острого, и всё это отдать зрителю. Близок ли мне Есенин? Он вообще, мне кажется, близок и понятен каждому русскому человеку.

Павел Батухтин имеет общие черты с самим Сергеем Есениным — светлые волосы и голубые глаза. Фото: Владимир Мартьянов

Музыку к спектаклю Александр Новиков писал почти год.

— В 2003-м я написал большой цикл на стихи Сергея Есенина — 22 песни, — рассказал композитор. — Этот цикл был сыгран на сцене Государственного концертного зала «Россия» вместе с оркестром Людмилы Зыкиной. Тот концерт, увы, повторить больше нельзя: оркестра Зыкиной уже нет. Нынешнюю работу я считаю, наверное, самой значимой в жизни. Мне кажется, что спектакль удался. Вообще Есенин для меня — самый русский поэт. Пушкин — философ, а Есенин — это русская душа. Если честно, я всю жизнь мечтал написать песни на стихи Есенина и начал их делать, как только научился играть на гитаре. Ни одной песни уже не помню, и слава богу. Несколько раз потом подступался, но в этот раз решил: сейчас или никогда. Целый год я был в его образе, жил этим. Сколько же я провёл бессонных ночей, сколько пролил слёз…

Автор музыки к спектаклю - композитор Александр Новиков

Все билеты на премьерный показ были распроданы. Спектакль будет идти до конца года, а потом работу покажут на гастролях в Москве.

Кстати В литературно-музыкальной постановке «Поэт. Есенин» в том числе задействованы лауреаты международных и всероссийских конкурсов: мужской концертный хор «Русские певчие» под руководством заслуженного деятеля искусств России Сергея Пименова, заслуженный артист России, трубач Сергей Пронь, солист вокального шоу-проекта «Сердца» Сергей Бирюков.