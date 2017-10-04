Евгений Бирюков: «Быть фотографом — значит быть счастливым»

Когда Евгений Бирюков руководил фотостудией «Товарищ» при ДК «Урал», по воскресеньям он устраивал фотопрогулки. На одной из них его и запечатлели. Фото: из личного архива Евгения Бирюкова

Сегодня основателю фотографического музея «Дом Метенкова» Евгению Бирюкову исполнилось 80 лет. В этом же музее, по адресу ул. Карла Либкнехта, 36, открылась выставка, посвящённая юбилею уральского «фотографиста». В экспозиции можно увидеть первые работы Евгения Бирюкова, а также вспомнить, каким был Свердловск в 80-е годы.

Время летит незаметно. Кажется, он ещё недавно был молодым альпинистом, которого привлёк небольшой горный цветок, а сейчас Евгений Бирюков делится своим опытом становления фотографа. В день открытия автор экспозиции сам встречал гостей, по-праздничному одетый во фрак и цилиндр. Несмотря на уже почтенный возраст, именинник бодр духом: улыбается, рассказывает забавные истории, вместе с гостями вспоминает старый Свердловск.

На юбилейной фотовыставке — два раздела. Первый носит название «Окна — маленькая жизнь».

— Начинал я с окон. Как-то меня попросили сфотографировать балконные решётки. Поснимать-то поснимал, но мне стало интересно дальше продолжить эту тему. Так и получилась серия старых городских окон, — рассказывает Евгений Михайлович.

Во втором зале «Город — два впечатления» можно увидеть, как выглядел раньше Свердловск с разных высот: первого и шестнадцатого этажей. А сегодня открывается и третий раздел, где представлены фотографии из личного архива Евгения Бирюкова.

— Раньше в Свердловске было несколько таких местечек, где фотографировались ради того, чтобы было, — говорит Евгений Михайлович. — Например, скульптуры двух львов около Оперного театра — избитый фотосюжет для любителей. Сейчас много плёнки тратят на Храм-на-Крови. Мне вот больше нравится купол цирка — шикарный вид! Только сейчас настроили здания, которые губят эту красоту. Но всё же самое фотогеничное место для меня — это фонтаны в Историческом сквере. Под вечер, на закате, потрясающе! Екатеринбург — очень фотогеничный город. И не нужно ездить по всему миру и тратить время, чтобы запечатлеть эту красоту. Рим, Париж, тот же самый Питер — всё там снято-переснято. А вот свой город — дело другое. В такие моменты вспоминаю слова одного человека: «Быть фотографом — значит быть счастливым».

Выставка открыта до 19 ноября.