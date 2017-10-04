Они считали, что творят будущее

«ОГ» представляет впечатления своих корреспондентов от выставки «Ясновидцы грядущего», которая открылась в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Фото: ПЁТР КОНЧАЛОВСКИЙ. ПОРТРЕТ В.В.РОЖДЕСТВЕНСКОГО

Почти все слышали про русский авангард, но мало кто, кроме специалистов, видел, тем более в таком полном охвате. Екатеринбургский музей изобразительного искусства представил без всякого преувеличения уникальное собрание русского авангарда — от Кандинского до Родченко — под символичным названием «Ясновидцы грядущего».

Со школьной скамьи в детские неокрепшие умы вложили очень много непонятных слов: неопримитивизм, футуризм, конструктивизм и тому подобное. Все знают Казимира Малевича, ну как же — это ведь автор знаменитого чёрного квадрата — а к какому направлению он относится? Не исключено, что неискушённое в тонкостях искусствоведения большинство, исключительно исходя из здравого смысла, из предложенных вариантов выберет кубизм. Что квадрат, что куб — какая разница?

Владимир Бехтеев. «Бой быков»

Да и не надо, пожалуй, ожидать от обывателя того, что он безошибочно отличит кубофутуризм от супрематизма. Но увидеть классиков русского авангарда во всём их многообразии нужно обязательно. В том числе и для того, чтобы почувствовать невероятную энергетику того времени — вот уж действительно лихих первых десятилетий XX века. Тут ведь даже нельзя сказать, что уникальный в мировом искусстве русский авангард появился как следствие Октябрьской революции, поскольку, например, знаменитое общество художников «Бубновый валет» даже значительно постарше будет советской власти. Скорее и революция, и авангард стали порождением той атмосферы, которая сложилась в России на рубеже позапрошлого и прошлого веков. В искусстве она проявилась расцветом авангарда, а в политике — сменой государственного строя.

— Авангард — это единственное явление русского искусства, которое создало новые формы, то, чего раньше не было в мировом искусстве вообще, — считает заведующая отделом отечественного и зарубежного искусства, куратор выставки Ольга Горнунг. — Русские художники изобрели новые формы и направления в искусстве. Как говорят, Россия вырвалась вперёд в изобразительном искусстве, опередила многих и показала новые пути движения. Почему, думаете, выставка называется «Ясновидцы грядущего»? Многие художники на самом деле предсказали будущее развитие мирового искусства.

Владимир Маяковский. «Рулетка»

Всего в экспозиции, занимающей залы первого и второго этажей, более 250 экспонатов из собраний как самого Екатеринбургского музея изобразительных искусств, так и партнёров выставки — Государственного музея В.В. Маяковского, Башкирского художественного музея им. М.В. Нестерова, Пермской художественной галереи, Омского музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, Нижнетагильского музея изобразительных искусств, Нижегородского художественного музея. В экспозиции представлены работы ведущих творцов русского авангарда — Михаила Ларионова, Наталии Гончаровой, Давида Бурлюка, творчество художников объединений «Бубновый валет» и «Союз молодёжи». Кубофутуризм и футуризм продемонстрируют работы Владимира Маяковского, Надежды Удальцовой, Натана Певзнера, Веры Пестель, Любови Поповой, Петра Субботина-Пермяка.

Отдельного внимания заслуживает такое уникальное явление как «футуристическая книга». Отличительной особенностью русского авангарда было взаимопроникновение различных искусств. Многие поэты (Владимир Маяковский, Давид Бурлюк, Алексей Крученых, Василий Каменский) обращались к графике и живописи, а художники (Ольга Розанова, Казимир Малевич, Михаил Ларионов) становились поэтами и писателями.

К сожалению, век русского авангарда оказался невероятно короток. Да и судьба многих его классиков сложилась трагически, несмотря на то, что авангардисты, в отличие от художников-реалистов, революцию однозначно приняли и с удовольствием с новой властью сотрудничали, помогая ей строить новую жизнь. Вот только довольно быстро новая власть подрастеряла революционный азарт, и бунтари от искусства стали ей мешать.

— После революции авангардисты были воодушевлены, они считали, что творят будущее, новое сознание людей, — говорит Ольга Горнунг. — Самоубийство Маяковского — это символический исход всего авангарда. Маяковский один из первых почувствовал окончание этой эпохи, этой свое-образной свободы. Наступила другая эпоха. До 1960-х годов авангард был вообще под запретом. Картины лежали в запасниках, и никто их не видел. Всё это начали доставать, реставрировать только в период перестройки.