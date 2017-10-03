Промысловикам будут выделять субсидии из областного бюджета

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Депутаты Законодательного собрания Свердловской области внесли изменения в областной закон о народных художественных промыслах. Теперь организации и мастера, которые занимаются этим видом деятельности, могут получать субсидии не только из федерального, но и из областного бюджета.

— Уверена, что выделение субсидий на поддержку предприятий и индивидуальных мастеров станет стимулирующей мерой сохранения и развития художественных промыслов, которыми богата уральская земля. Эти меры позволят малым и средним предприятиям, специализирующимся на выпуске самобытной продукции народного назначения, сохраниться и развиваться в современных рыночных условиях, — подчеркнула председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

Кроме того, изменениями в областной закон дополнен перечень мест традиционного бытования народных художественных промыслов — в него включены 11 населённых пунктов.

Отметим, сегодня в Свердловской области действуют около 50 организаций народных художественных промыслов, где заняты почти 400 человек. Около 300 мастеров на Среднем Урале работают индивидуально.