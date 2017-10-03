«В чём сила, брат?»

Сергей Бодров- младший в этом году отметил бы сразу две круглые даты — 30 лет культовой передачи «Взгляд» и 20 лет фильма свердловского режиссёра Алексея Балабанова «Брат». Фото: КАДР ИЗ ФИЛЬМА «БРАТ», РЕЖ. АЛЕКСЕЙ БАЛАБАНОВ

В этом году культовому фильму Алексея Балабанова «Брат» — 20 лет. Ровно 15 лет назад главная звезда этого фильма, самый узнаваемый на тот момент актёр Сергей Бодров-младший пропал без вести после схода ледника в Кармадонском ущелье. «Брат» на тот момент ещё не был культовым фильмом, а Бодров не был назван героем нашего времени. Сейчас это кино знает и смотрел едва ли не каждый живущий в нашей стране, а молодые кинематографисты всё чаще обращаются к творчеству уральца Алексея Балабанова.

Время пришло

Балабанова не стало в 2013 году. Был ли он на тот момент культовым российским режиссёром? Сложно сказать. Его сильно ругали за «Груз 200», не все принимали «Кочегара» и «Я тоже хочу». После смерти, как это часто бывает, на творчество Балабанова начали смотреть по-новому. «И особенно ценятся мёртвые люди. Вспоминают о каждом из них, как о чуде», — написал в 1965-м Евгений Долматовский. Вот и про Балабанова после смерти сразу стали говорить. Говорить много и хорошо. Но ещё при жизни, пожалуй, всем без исключения нравился один его фильм — «Брат».

В этом году исполнилось ровно 20 лет с момента выхода картины — впервые она была показана на «Кинотавре» и завоевала главный приз. Но и сейчас своей актуальности она не потеряла. Скорее, наоборот, всё больше молодых (и немолодых) людей обращаются к фильму и к его герою — Даниле Багрову. В нём видят главного героя постсоветского кино, пытаются переосмыслить и понять вновь. В 1997-м те, кому сейчас 25–30 лет, не могли оценить ни режиссёра, ни фильма, но — время пришло.

Вот и на открытом фестивале документального кино «Россия», проходящем в эти дни в Свердловской области, показали фильм ученицы Сергея Мирошниченко — Дарьи Иванковой «Алексей Октябринович», посвящённый свердловчанину Алексею Балабанову.

Сергей Бодров (слева) и Алексей Балабанов в работе над «Братом». Фото: кадр из фильма «Алексей Октябринович». Реж. Д. Иванкова

Для студентки ВГИКа Дарьи Иванковой этот режиссёр такой же супергерой, как и Данила Багров.

Важный момент в её фильме — перекличка двух интервью: 1997 года на «Кинотавре» и 2013-го в Питере. Это два разных человека. Балабанов 1997 года настоящий «живчик», в 2013-м — мрачный, тяжёлый человек. На «Кинотавре» он ещё не знает, что снял по-настоящему народный фильм. И, наверное, не задумывается о том, что показал героя нашего времени.

«Успех Бодрова в том, что он не профессионал», — замечает с экрана Алексей Октябринович про Сергея Бодрова-младшего. Затем добавляет — «Он мой лучший актёр».

Кстати В октябре 1996 года Сергей Бодров стал ведущим «Взгляда» вместе с Александром Любимовым. Он был совсем не похож на своего героя из фильма «Брат».

«Брат» рождался чуть ли не как необходимость. Сам Балабанов с экрана добавляет, что даже слово и понятие «брат» на тот момент совершенно потеряло сакральный смысл. «На улице слышишь: «Пойдём, брат» или «Отойди, отец». В картине нужен был персонаж, в которого и которому верили бы по-настоящему. Там Данила вовсе не супергерой — он обычный русский парень. Одинокий парень на сломе эпох, не понимающий, что вокруг происходит и в чём правда.

Это незаметно, но Данила Багров и его создатель — Алексей Балабанов — чем-то похожи. Если не в поиске правды, то в поиске счастья. Эта фраза прозвучит уже в другом фильме — последнем — «Я тоже хочу», где Балабанов сыграет одну из ролей. «Я вот счастья хочу», — говорит его герой на «колокольне счастья» и падает замертво.

Кажется, Бодров-младший и Алексей Балабанов были связаны судьбой.

В документальном фильме об Алексее Балабанове вспоминает друг, оператор его картин Сергей Астахов.

— После трагедии в Кармадонском ущелье Лёша с октября по январь просто молчал. Два года он не снимал кино. Он так и не смог отойти от гибели Сергея. «Я должен был там умереть с ним. Должен был», — говорил он мне потом.

Алексей Балабанов смог создать героя нашего времени. Тысячи хотели быть похожими на Данилу. Другие тысячи, а может, и миллионы его молча понимали. Он оказался для каждого тем самым братом, который придёт и поможет.

Жизнь после смерти

— Дарья, мы сначала подумали, дебютная работа — и сразу кино об Алексее Балабанове — довольно смело. Но когда узнали, что вы родом из Екатеринбурга, всё встало на свои места.

— Да, я училась в УрГУ. И как многие с Урала, люблю Балабанова, горжусь, что мы с ним земляки. Я проходила практику на съёмке художественного фильма, где его жена Надежда была художником по костюмам. Мы с ней разговорились, начали общаться. Мне захотелось сделать фильм про Алексея Балабанова. Надя сказала, что обычно интервью не даёт, но студентам отказать не может.

— Всегда есть опасность сделать о личности подобного масштаба так называемое «мемориальное кино». Вам удалось от этого уйти…

— Спасибо за такую оценку, хотя сама считаю, что до конца уйти от этого не получилось — здесь есть кадры с «Балабановских чтений», кадры с открытия мемориальной доски Алексею Октябриновичу. Такая жизнь после смерти. Я попыталась уйти от стереотипного мнения, которое сложилось о Балабанове. Он был человеком, который не может жить без кино, который должен всё время снимать. Хотелось показать, каким он был, каким стал потом, опустив по максимуму момент смерти.

— Тем не менее тема жизни и смерти прослеживается очень сильно, как и тема памяти.

— Да, я хотела обязательно процитировать его дневники, потому что они тоже разрушают какое-то представление об Алексее Балабанове. Человек в 24 года, в армии, сидит на дебаркадере и пишет, о чём он переживал, о чём думал в то время — что такое любовь, об обмене телами и так далее — эти дневники открыли его для меня с другой стороны.

— Не кажется ли вам, что в последнее время происходит процесс переосмысления творчества Алексея Балабанова?

— На мой взгляд, нет никакого переосмысления. В том-то и дело. Для меня он главный российский режиссёр — пройдёт время, и люди поймут, каким он был явлением не только в кино, но и в культуре в целом. На вопрос, как мы жили в 90-х годах, ответят именно его картины. На Урале для нас Балабанов, конечно, знаковая фигура, но, к примеру, я сейчас приехала из Самары, и там люди моего поколения не знают этого режиссёра…

— В вашей картине много Сергея Бодрова-младшего. Кадры из фильмов, фото со съёмочной площадки, где Балабанов вместе Сергеем, акцент сделан и на трагедии в Кармадонском ущелье…

— Я просто сама очень люблю Бодрова, и если бы была возможность, то сделала бы кино о нём. Поэтому данный фильм — это и моя дань уважения и любви к Сергею Бодрову. Много в картине цитирований из «Брата». Изначально их было меньше, но мой мастер сказал, что не всем сегодня уже понятно, почему это культовый фильм, поэтому нужно добавить больше кадров.

— Какой у вас любимый фильм Алексея Балабанова?

— «Про уродов и людей». В этой картине, на мой взгляд, максимально выражена его режиссёрская воля. Очень красивое кино.

— Как ваш мастер — Сергей Мирошниченко — относится к Алексею Балабанову?

— Сергей Валентинович долгое время работал в Екатеринбурге, и когда я сказала ему, какой фильм хочу снимать, он одобрил, сказал: «Он же мне тоже — брат», так что давай, делай.

Избранный Известный российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь сделал фильм «Сергей Бодров — главный русский супергерой». В нём представлены пронзительные интервью с отцом Сергея — Бодровым-старшим, партнёром Сергея по фильмам «Кавказский пленник» и «Восток — Запад» — Олегом Меньшиковым, соведущим Бодрова по программе «Взгляд» — Александром Любимовым. Мы процитируем самые яркие высказывания из этого фильма, чтобы тоже попытаться понять, почему именно этот человек стал кумиром, героем для целого поколения. Олег Меньшиков: «Он всю жизнь говорил: «Я не артист» — Серёжа мог позволить себе эту роскошь. По-этому он и состоялся (поймите меня правильно) как артист — у него была свобода существования в этой профессии. Это некое явление. У меня был преподаватель по сценическому движению — Немировский— он говорил: «Каждый человек может гениально сыграть одну роль — самого себя». Что Серёжа и сделал. И будучи от природы одарённым, он чувствовал, что происходит вокруг него, и не изменял себе в кадре. Он не осваивал актёрскую технику — какой был в жизни, абсолютно такой же был на съёмочной площадке. Я не знаю, как ему это удавалось. Александр Любимов: «В этом выпускнике, который в университете специализировался на венецианской архитектуре, кажется, — я имею в виду Бодрова — было то, что потом он уже точно исполнил у Лёши Балабанова в «Брате». Почему он такой могучий символ 90-х? Потому что отражает ощущение молодых людей, которые тогда входили в жизнь. Они видели вокруг безразличие власти, насилие, но при этом они романтичные, с неразрушенной душой, они ещё к чему-то стремятся. И Балабанов гениально это сделал — в том, как Багров слушает рок, как он встречает Бутусова. Лёша очень точно попал. Сергей Бодров-старший: «Я тогда жил в Аризоне. В тот момент читал Карлоса Кастанеду, американского писателя, этнографа. Книгу о том, какие разные бывают люди — одни люди видят, что перед ними большая стена и не знают, как её преодолеть — начинают делать подкопы. А другие — раз и перепрыгивают её. Что невозможно в принципе сделать. По-английски таких людей называют «warrior». В телефонном разговоре я спросил у Серёжи, как переводится это слово на русский. Он сказал: «избранный». Это был наш последний с ним разговор. […] Я думаю, что в нём была настоящая искренность, чего не купишь и не сыграешь ни за какие деньги.