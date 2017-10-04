Туристический Урал отметили премией Russian Event Awards

Баба-яга, леший и множество других героев русских народных сказок и сказов Павла Бажова ждут туристов со всей области и России. Фото: Александр Исаков

Сюжет Путешествия по Уралу

Тематическая полоса «Областной газеты» посвящена путешествиям по Свердловской области.

В Казани прошёл региональный этап конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, на котором был представлен 191 проект из 17 регионов Приволжского и Уральского федеральных округов. Десять проектов Свердловской области, а также Центр туризма Нижнего Тагила вошли в финал конкурса.

Практически обо всех событиях — финалистах конкурса «Областная газета» в своё время подробно рассказывала. За исключением разве что уникальной туристической площадки на тему уральских сказов Павла Бажова «Парк сказов», о которой мы хотя и говорили со своих страниц, но не столь детально, как она того заслуживает.

«Парк сказов» под Екатеринбургом в Арамиле открылся в самом конце 2015 года. Через год была запущена вторая очередь парка, посвящённая уже русским сказкам. Также заработала резиденция Урала Мороза и открылся замок Хозяйки Медной горы. Этим летом в этнодеревне парка появились часовня, а также три мастерские — столярная, гончарная и кузница.

Идея создания «Парка сказов» принадлежит директору туркомпании «Детское бюро путешествий» Наталье Ларионовой, которая уже более 20 лет занимается внутренним туризмом.

— По первому образованию я филолог, меня интересует всё, что связано с фольклором, традициями, ремёслами, — говорит Наталья Ларионова. — Всегда с удовольствием читала и изучала сказки народов Урала и, конечно, очень любила сказы Бажова. Вот и додумалась до парка.

Туристическое лицо Урала Призёры регионального этапа конкурса Национальной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards Первое место V Международный туристский форум «Большой Урал» (номинация «Туристическое событие деловой направленности»); Фестиваль «Уральская ночь музыки» (номинация «Событие в области популяризации событийного туризма»). Второе место Центр развития туризма Нижнего Тагила (номинация «Муниципальный туристско-информационный центр»); Военно-исторический фестиваль «Покровский рубеж» — реконструкция событий Гражданской войны на Урале 1918 года (номинация «Лучшее туристическое событие исторической направленности»). Третье место Массовый спуск горнолыжников и сноубордистов с фонариками «Первая лавина» (номинация «Туристическое событие в области спорта»); Природно-рекреационная зона «Парк сказов» (номинация «Площадка для проведения туристического события»). Дополнительный список финалистов Фестивали «UralTerraJazz», «Старый Новый Рок» и «Самоцветная сторона», а также всесезонный курорт «Гора Белая» и этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.

Количество посетителей «Парка сказов» растёт лавинообразно: если с декабря 2015-го по декабрь 2016 года его гостями стали «всего» 14 тысяч человек, то в первой половине 2017 года этот показатель увеличился вдвое. До конца текущего года Наталья Ларионова рассчитывает принять в «Парке сказов» 90–100 тысяч человек.

— Для нашего «Парка сказов» премия Russian Event Awards крайне важна, — отмечает Ларионова. — Участие в конкурсе бесплатное, поэтому заявиться может кто угодно вне зависимости от своего финансового положения. Так что в рамках премии выбираются действительно лучшие проекты из числа заявившихся. Получить признание со стороны коллег — очень почётно.

Теперь «Парк сказов» и ещё десять свердловских проектов ждёт финал Russian Event Awards, который состоится в конце октября в Липецке. Лауреаты конкурса войдут в национальный календарь событий в статусе «Национальное событие».

Тагил рулит! Евгений НАГОРНЫЙ, директор МБУ «Центр развития туризма Нижнего Тагила», пробившегося в финал премии Russian Event Awards в номинации «Муниципальный туристско-информационный центр»: — Мы очень рады тому, что нас отметили на премии Russian Event Awards. Наш центр, который открылся в ноябре 2013 года, был создан как раз с целью представления туристского потенциала Нижнего Тагила на международных выставках, форумах, конференциях, а также организации информационных туров и событийных мероприятий. Центр ведёт активную политику по созданию единого туристско-информационного пространства. За годы существования запущены городские туристские интернет-порталы, активно наполняются наши аккаунты в социальных сетях, где представлена информация, раскрывающая туристский потенциал Нижнего Тагила. Наш центр, следуя современным тенденциям развития туризма, активно работает в направлении событийного туризма, организуя ряд масштабных мероприятий: «Фестиваль рыжих», фестиваль современного танца «Break Down T. City of Dance», Всемирный день туризма, этнографический фестиваль «Тагильский калейдоскоп» и другие, а также оказывает информационную поддержку крупнейшим мероприятиям, проводимым в нашем городе. Они получили поддержку правительства Свердловской области. Наши мероприятия ежегодно становятся лауреатами и обладателями наград крупнейших всероссийских и региональных туристских премий: Всероссийская открытая ярмарка событийного туризма Russia Open Event Expo, национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards, международный конкурс «Туристский бренд: лучшие практики».