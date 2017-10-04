Презентация туристских ресурсов Висима пройдёт в Екатеринбурге

В оленьем питомнике Висима содержатся не только маралы (благородные олени), но и пятнистые олени. Они уже привыкли к постоянному вниманию со стороны любопытных туристов, поэтому с удовольствием едят с руки хлеб и прочие вкусняшки. Фото: Павел Балин

Сюжет Путешествия по Уралу

Тематическая полоса «Областной газеты» посвящена путешествиям по Свердловской области.

В четверг в Екатеринбурге на деловой площадке Центра развития туризма Свердловской области состоится презентация туристских ресурсов посёлка Висим, расположенного на территории природного парка «Река Чусовая» в Горноуральском городском округе.

Посёлок Висим известен не только тем, что здесь родился и провёл своё детство знаменитый русский писатель Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк.

Здесь же, в Висиме, уже на протяжении без малого последних десяти лет располагается крупный олений питомник. Животные были завезены сюда из Алтайского края. На презентации в региональном Центре развития туризма представитель мараловой фермы посёлка Висим расскажет о туристических предложениях на новогодние каникулы для детей и их родителей, а также представит возможности зимнего активного семейного отдыха, презентует интерактивные новогодние экскурсионно-развлекательные мероприятия и расскажет о специальных предложениях для гостей.

Представитель Музея быта, ремёсел и истории посёлка Висим расскажет гостям об истории создания музея, экспозиции, готовящихся выставках и иных мероприятиях. Также он познакомит с тематическими, фольклорными и обрядовыми программами, проводимыми как в помещении музея, так и на открытом воздухе.