Через Свердловскую область пройдёт новый туристический маршрут

В преддверии 100-летия мученической гибели царской семьи в России создали «Императорский маршрут». в него входят культурно-познавательные туры по местам пребывания семьи Николая II. Фото: Александр Зайцев

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Тематическая полоса «Областной газеты» посвящена путешествиям по Свердловской области.

В преддверии 100-летия мученической гибели царской семьи в России создали сеть межрегиональных турпродуктов, объединённых общим брендом «Императорский маршрут». Это культурно-познавательные туры по местам пребывания семьи Николая II. Частью «Императорского маршрута» станет «Царский маршрут», который захватит Екатеринбург, Верхотурье и Алапаевск.

Как рассказала директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, проект «Императорский маршрут» разработан и будет реализовываться при поддержке Министерства культуры РФ и Русской православной церкви. Он рассчитан как на паломников, так и на людей, интересующихся историей царской семьи.

— Путь будет проходить через несколько городов, но ключевыми точками станут Москва, Санкт-Петербург, Тобольск и Екатеринбург. Турист или паломник сможет выбрать любой, наиболее интересный для него участок, к примеру, посетить два города — Тобольск и Екатеринбург. Мы ожидаем достаточно большой поток школьников, взрослых, иностранных туристов, — отметила Эльмира Туканова.

Туры могут быть как однодневными, так и рассчитанными на несколько дней. Доставлять туристов к месту экскурсий будут по железной дороге или на автобусах.

В «Царский маршрут», который пройдёт по территории Свердловской области, включены часовня во имя Преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны, Ново-Тихвинский женский монастырь, церковь памяти Святого Страстотерпца Цесаревича Алексия в селе Кашино, храм Святых Царственных Страстотерпцев в посёлке Кузино и другие храмы и монастыри Екатеринбурга, Верхотурья, Алапаевска — всего 11 точек. Все они связаны с представителями семьи последнего русского императора, а также и Алапаевскими мучениками, членами дома Романовых, убитыми под Алапаевском на другой день после расстрела царской семьи.

— В течение последних 25 лет мы видим большой интерес со стороны соотечественников и зарубежных гостей к императору Николаю II и царской семье. Достаточно сказать, что в монастырь на Ганину Яму ежегодно приезжают 300–350 тысяч человек. Важно, чтобы люди могли получать достоверную информацию и имели возможность познакомиться с местами, связанными с семьёй Романовых, которые не столь известны, как Ганина Яма и Храм-на-Крови, — рассказал викарий Екатеринбургской епархии, епископ Среднеуральский Евгений.

По его словам, для удобства туристов будут использоваться самые современные технологии. В частности, для тех, кто предпочитает путешествовать самостоятельно, будут разработаны аудиогиды по каждому объекту «Царского маршрута». Аудиогид по Верхотурью уже готов.

— Это бесплатное, очень удобное приложение для смартфона, где предлагается развёрнутая аудиоэкскурсия с иллюстрациями и комментариями, — отметил викарий Екатеринбургской епархии, епископ Среднеуральский Евгений.

В дальнейшем маршрут будет развиваться, и на нём будут появляться новые объекты. «Императорский маршрут» был презентован в конце сентября в Москве на Международном российском туристическом форуме «Отдых-2017». В марте 2018 года его представят на крупной международной туристической выставке ITB в Берлине. Экскурсии в тестовом режиме начнутся уже в этом году, но основной поток туристов ожидается весной и летом 2018 года.

Как отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, уже сейчас можно говорить, спрос на этот туристический проект есть. Люди готовы ехать на выходные в Тобольск или выделить день на путешествие в Екатеринбург, чтобы посетить место казни последнего русского императора.