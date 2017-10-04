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На Урале наступил горячий культурный сезон Мпумаланга — так называется одна из провинций Южно-Африканской Республики. В Свердловскую область приехала делегация из ЮАР в рамках договорённости по проведению южноафриканских культурных сезонов в регионе. В составе делегации — министр культуры, спорта и досуга провинции Мпумаланга Нора Махлангу и полномочный министр Посольства ЮАР в России Генри Шорт.

В честь этого визита была подготовлена масштабная культурная программа, включающая выступление танцевальных групп провинции Мпумаланга. Артисты дали зажигательные концерты на нескольких площадках Екатеринбурга.