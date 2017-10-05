Стартовал приём заявок на Бажовскую премию

Кроме денежной суммы лауреату премии вручаются диплом и памятная медаль. Фото: Премия им. П.П.Бажова

Екатеринбургское отделение Союза писателей России объявило о начале конкурса на соискание премии им. П.П. Бажова по итогам 2017 литературного года. Приём работ продлится до 15 декабря, итоги будут подведены на торжественной церемонии, которая по традиции состоится в Екатеринбургском доме писателя 27 января 2018 года — в день рождения писателя.

С 2016 года Бажовская премия вручается в четырёх номинациях. Три номинации «Мастер» — за книги или журнальные публикации поэзии, прозы, журналистики любой тематической направленности и любых жанровых и композиционных форм. У четвёртой же номинации — «Польза дела» — самый широкий диапазон. Она вручается за осуществление проекта, направленного на развитие профессиональной литературы и пропаганды современной литературы. Первым лауреатом в этой номинации стал Международный фестиваль фантастики «Аэлита», а в 2017 году — журналист Дмитрий Карасюк с фундаментальным исследованием «Энциклопедия уральского рока».

Также в разное время лауреатами премии им. П.П. Бажова становились ведущие российские писатели, учёные, историки-краеведы, критики, проживающие и работающие на Урале и за его пределами: Владислав Крапивин, Майя Никулина, Юрий Казарин, Евгений Касимов, Игорь Сахновский, Валентин Блажес, Алексей Мосин, всего — более 100 человек.

На соискание премии могут представлять: организация (учреждение) культуры, общественная писательская организация, лауреаты премии имени П.П. Бажова.

Для официального включения соискателя в конкурс в номинациях «Мастер» в Оргкомитет должны быть предоставлены: — представление на соискание Премии. В представлении необходимо обязательно указать номинацию выдвижения: «Мастер. Проза», «Мастер. Поэзия» или «Мастер. Публицистика». — анкета соискателя Премии: краткие биографические сведения, фотопортрет(ы) автора (соавторов): горизонтальные, формат — 9х12 см и более, разрешение — 300 dpi, продублированные в электронном виде на носителе или по электронной почте, контактная информация; — три экземпляра выдвигаемого произведения (электронный вариант в формате pdf — желателен); — статьи, рецензии, иные отклики в прессе, посвященные произведению соискателя. Пакет предоставляемых документов обязательно должен быть как на бумажном, так и на электронном носителях. Для официального включения соискателя в конкурс «Польза дела» организацией или физическим лицом, его выдвинувшими, в Оргкомитет к официальному представлению прилагаются следующие сведения: — Название и характеристика проекта: культурно-просветительский, издательский, телевизионный, радио- или интернет-проект, иная характеристика. — Сведения об организаторах проекта. Для физических лиц: паспортные данные с указанием регистрации, номер страхового свидетельства, банковские реквизиты, телефон и адрес электронной почты. Для юридических лиц: организационно-правовая форма, название, юридические и банковские реквизиты, телефон и адрес электронной почты. — Ф.И.О. руководителя проекта. Ф.И.О. участников рабочей группы (авторов) проекта (не более пяти человек вместе с руководителем). Фотопортреты руководителя и участников рабочей группы: формат — 9х12 см и более, разрешение — 300 dpi. — Сведения о проекте: цели, задачи, сроки (период, цикличность) реализации, содержание проекта, целевая аудитория, источник финансирования (собственные, привлеченные средства). — Сведения о партнёрах и характере партнёрства — совместная деятельность, финансирование, иная форма сотрудничества (представляется по усмотрению номинанта). — Материалы, характеризующие успешность проекта. Статьи, рецензии, иные отклики в прессе, посвященные проекту. Видео- фото- презентации проекта, полиграфическая продукция (листовки, буклеты и т.д.). Количественная оценка привлеченной аудитории, для издательских проектов — распространенного тиража; для тв-, радио- и интернет-проектов — количество зарегистрированных зрителей (слушателей), просмотров, посещений, комментариев, упоминаний, иные показатели. Оргкомитет Всероссийской Премии имени П.П. Бажова. Тел. (343) 371-33-70, e-mail: dp-spr@list.ru