«ОГ» рассказывает о самых интересных выставках этой недели.

«Ленин в Октябре»

Фото: схр

В год столетия русских революций у екатеринбуржцев появилась возможность увидеть знакомый всем, растиражированный образ Владимира Ильича Ленина в совсем другом свете: лидер мирового пролетариата наблюдает за полётом дирижаблей, плывёт на пароходе по Темзе, катается на велосипеде, сливается с толпой на улицах Праги. Выставка проходит в рамках III Всероссийского открытого биеннале-фестиваля графики «Урал-Графо», на ней представлено 13 графических листов художника Георгия Малакова, выполненных в технике линогравюры и посвящённых 100-летию со дня рождения Владимира Ленина, которое отмечали в 1970 году.

Адрес: Музей Д.Н. Мамина-Сибиряка (Екатеринбург, ул. Пушкина, 27). С 5 октября по 7 ноября.

«Клубы, ДК, Дворцы культуры. На острие культурной революции»

Фото: музей архитекутуры и дазайна

Это основная экспозиция проекта «Дни конструктивизма на Урале», который уже стал для Екатеринбурга традиционным и проходит в третий раз. В этому году главная тема проекта — профсоюзные клубы и дома культуры, построенные на рубеже 1920–1930-х годов. На выставке представлены дизайнерские макеты свердловских клубов, исторические документы, рассказывающие об успехах и проблемах в их работе. Артефакты и фотографии тех времён помогут гостям прочувствовать атмосферу эпохи. Помимо выставки, посетителей в рамках Дней конструктивизма ожидают лекции, экскурсии, круглые столы, интерактивы и другие мероприятия с участием местных и приглашённых экспертов.

Адрес: Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ (Екатеринбург, ул. Горького, 4а). Со 2 октября по 5 ноября.

«Записки. Из фотокнижки»

Фото: Генриетта Перьян

В Ельцин Центре открылась выставка Генриетты Перьян, волгоградского кинооператора и фотографа. Её фотографии известны благодаря тёплой, живой, неформальной подаче. Многих актёров, режиссёров, политиков Генриетта снимала на обычных репетициях, прогонах, в домашних беседах, а потом заносила эти снимки в свою «записную книжку». Экспозиция включает в себя 164 работы: кадры со съёмок фильма «Застава Ильича», со спектакля «Берегите ваши лица» Театра на Таганке, фотографии эпохи 60-х-70-х годов прошлого века — Юрия Гагарина, Никиты Хрущёва, Андрея Вознесенского, Владимира Высоцкого, Эрнста Неизвестного, Самуила Маршака и многих других).

Адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 3). С 7 октября по 5 ноября.