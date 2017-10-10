«Художественное произведение актуально два поколения»

Эту памятную медаль «Непокоренные» за поддержку жертв нацизма и сохранение памяти о погибших на войне Сергею Титлинову вручила заместитель председателя Свердловской областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских лагерей Валентина Рябцева. Фото: Лю

Екатеринбургский художник-концептуалист, скульптор Сергей Титлинов презентовал свою первую книгу «И молотком и словом. Вся правда о создании городских памятников». В ней воплотился результат двадцатилетней работы. За это время Сергей Валентинович стал автором и продюсером 120 монументальных произведений на Урале, в Сибири и в других регионах страны. Художник рассказал «ОГ» о своей книге, о разнице поколений и о том, что происходит с монументальным искусством в современном мире.

— Сергей Валентинович, в книге 30 рассказов, довольно необычный для скульптора жанр. О чём они?

— О том, какими усилиями, стечениями обстоятельств, случайностями обязаны своему рождению памятники. Оказывается, что мотивы могут быть самыми непредсказуемыми: не всегда скульптор сидит и думает, как бы создать памятник на века…Вот что интересно! Городов там описывается много: Екатеринбург, Ирбит, Тюмень, Ишим, Ханты-Мансийск, Салехард. И случаи эти иногда бывают забавные, иногда не очень, когда люди смотрят на памятник — и плачут. Я видел это, собственными глазами. В этих рассказах между строк или отдельными абзацами я всё-таки высказываю свою точку зрения, свои убеждения о том, какие памятники должны создаваться сегодня и для чего.

— Вы подняли тему современного монументального искусства. Что, на ваш взгляд, происходит с памятниками сейчас?

— Мне кажется, что большинство памятников, которые создаются сегодня, вторичны. Подобные произведения создавались в 50–80-е года прошлого века, тогда был бум памятников, которые, по сути, мало чем отличались друг от друга. Примерно то же самое было в Древнем Риме. Тогда бронзы было мало, стоило всё дорого, поэтому делали так: когда приходил новый император, старую голову откручивали, новую прикручивали — и вот уже новый памятник…

Любое художественное произведение эффективно воздействует на зрителя лишь два поколения: на самих создателей и их преемников. После чего, если это произведение талантливое, оно становится культурным фундаментом нации. Если нет — о нём быстро забывают. Какой вывод? Менять стиль изложения, создавать надо по-другому, иначе это уже не искусство, а бизнес. Надо рассказывать о тех же истинах: о любви к родине, о Великой Отечественной войне, — но так, чтобы было понятно современному поколению.

— Тогда, может быть, у вас есть какие-то новые способы?

— Об этом в книге как раз и написано! 5 мая 2015 года в присутствии полутора тысяч людей открылся Широкореченский военно-мемориальный комплекс, где было установлено шесть барельефов цикла «Вехи Великой войны» под моим руководством и был зажжён Вечный огонь. Мне предоставили честь выступить перед зрителями с отдельной программой в шестнадцать минут. После этого началось то, чего предугадать было невозможно — начали звонить разные люди, делегации: «Пожалуйста, выступите перед нами, как выступали тогда!». За два с половиной года я выступил сто раз. И 70% этой аудитории — от школьников второго-третьего класса до одиннадцатиклассников. Все у меня плачут, их всех это цепляет.

Искусствоведы сказали: «Вы создали монументальный кинематограф, кино в бронзе». Новаторство ли это? Я не могу точно ответить, хотя многие говорят, что да.

Главное, мы узнали, что можно рассказать о войне так, чтобы было интересно молодёжи. Это и называется искусство. Значит, нужно искать, заставлять себя думать, ставить себя на место тех, для кого ты это делаешь. Молодые люди не хуже, не лучше нас — они просто другие. Мы делали так, они будут делать по-другому, их дети — по-третьему. Жизнь будет продолжаться. Но мы создаем произведения не только о войне, это новые городские фонтаны, это памятники из самых необычных материалов и многое другое — почитайте книгу!