Новый век Екатеринбургского театра оперы и балета

Сегодня исполняется 105 лет Екатеринбургскому театру оперы и балета. К этому юбилею вышла книга журналиста Марины Романовой под названием «Театр мечты. Новый век оперы и балета Екатеринбурга», которая посвящена тому, как менялся театр в последнее десятилетие.

Инициатором создания книги выступил сам театр, автором выбрали театрального критика Марину Романову, которая на протяжении долгого времени внимательно следила за тем, что происходит в театре, как он преобразовывается.

В центре внимания — ключевые фигуры театра. И в первую очередь его директор Андрей Шишкин. Автор книги уверена, что именно с него, его умения подбирать коллектив стартовал новый период жизни театра. Конечно же, представлен в книге художественный руководитель балетной труппы — Вячеслав Самодуров.Кроме того, за этот период в театре сменилось несколько главных дирижёров, и каждый из них немало сделал для развития театра. Во-первых, это знаменитый Михаэль Гюттлер,возглавлявший оркестр театра не так долго, но по сей день продолжающий участвовать в создании спектаклей. Он стал дирижёром-постановщиком «Бориса Годунова» и новой версии оперы «Кармен».

Марина Романова. Фото: Юрий Глазков

Пять лет отдал нашему театру дирижёр Павел Клиничев, известный работами в балетных спектаклях и столь удачным творческим дуэтом с Вячеславом Самодуровым, что принесло им обоим и театру сразу несколько «Золотых масок». Ну и, конечно же, речь в книге идёт о нынешнем дирижёре — Оливере фон Донаньи, с которым в театр пришёл опыт постановки малоизвестной оперы.

Безусловно, в книге можно прочесть и про артистов — оперных и танцоров — всех, кто в последнее десятилетие блистает на уральской сцене.

— Материал для этой книги был собран огромный, — рассказывает «ОГ» Марина Романова. — Это и многочисленные интервью с исполнителями, менеджерами, мне кажется, что какое-то время я вообще жила в театре (улыбается). Эта книга о современности: мне было любопытно проанализировать именно последнее десятилетие — важнейший этап в жизни театра, который и продвинул его так, что теперь он задаёт общероссийские тренды как в балете, так и в опере. Было важно показать, что такое современный театр. Ведь раньше даже выражение было такое — «театр как музей». Там исполнялся классический репертуар, просто перекладываемый на новых исполнителей. Сегодняшний театр — другой. Это современные актуальные темы, новый художественный язык, очень точные интонации. Всё это я и называю театром мечты.